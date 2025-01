Efemérides 18 de enero: Nace Rubén Darío (1867) - Fuga de guerrilleros del Cuartel San Carlos (1975)

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 18 de enero: Día Internacional del Síndrome de la Hemiplejia Alternante, enfermedad rara que afecta a uno de cada millón de niños. En 2012 se descubrió que la mutación del gen ATP1A3 causa el 80% de los casos. Su origen es neurológico y ocasiona parálisis de un lado del cuerpo o de ambos. Suele comenzar antes de que el niño cumpla 18 meses. Se presenta con episodios temporales que pueden durar minutos o días. Desaparece durante el sueño y puede volver al despertar. También puede aectar al tono muscular, con rigidez, movimientos oculares anormales y trastornos neuro-vegetativos como entumecimiento, hormigueo, oleadas de calor, debilidad, mareo, latidos acelerados, opresión en el pecho, ahogo, temblores, dificultad para respirar, malestares estomacales,sudoración, ruborización... A la larga puede detectarse retardo mental en la infancia, ataxia (problemas de coordinación de los movimientos voluntarios) y otras complicaciones. No existe aún tratamiento efectivo para esta enfermedad. Día Nacional del Migrante, en República Dominicana, dedicado al análisis de la situación de los migrantes, su situación familiar y derechos sociales. Día de Winnie The Pooh. El dibujo animado del osito amarillo y franela roja que come miel, qu en los comics aparece con sus amigos Conejo y Tigre, entre otros. La fecha es la del aniversario del fallecimiento de su creador Alan Alexander Milne. Las historias son apacibles y fomentan valores. En 1689 nace Montesquieu (Charles Louis de Secondat), escritor, jurista, filósofo y político francés (f. 1755) del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. En 1778, el navegante, explorador y cartógrafo inglés James Cook es el primer europeo en llegar las islas Hawái. En 1782, nació José Escolástico Andrade Pirela, jefe militar a finales de la Guerra de Independencia de Venezuela y edecán de Simón Bolívar en el ejército republicano en 1820. En 1817, fue la primera Batalla de Angostura, durante la Guerra de Independencia, ocurrida en la región de Guayana, en Venezuela. En 1865, muere José Ascensión Farreras, un militar venezolano que luchó primero del lado realista y en 1817 se pasó con dos barcos armados al lado republicano, despues de la Batalla de San Félix. Participó en batallas con el Ejército Libertador. Se opuso a la separación de la Gran Colombia. En 1867, nació el poeta nicaragüense Rubén Dario. También periodista y diplomático, alto representante del modernismo literario en lengua española. Entre sus obras: Azul, Cantos de vida y esperanza, El canto errante, La poesía existirá siempre que haya un problema de vida o muerte, entre otros. Para conocer más sobre Rubén Darío y sus obras: https://www.culturagenial.com/es/ruben-dario-poemas/ https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-ruben-dario-legado-obras-20220116-0006.html En 1884, nació Antonio Saavedra (f. 1943), actor teatral y dramaturgo venezolano. Cultivó los géneros de zarzuela, comedia y sainete. En 1891 se inauguró el Ferrocarril Barquisimeto-Tucacas, segundo tramo del llamado "Gran Ferrocarril de Venezuela". En 1911, se logra por primera vez en la historia aterrizar un avión sobre la cubierta de un buque. Lo hizo el estadounidense Eugene B. Elycon un biplano. Fue punto de partida para lo que después serían los portaviones. En 1936, muere el escritor británico, nacido en la India, y premio Novel de Literatura en 1907, Rudyard Kipling, autor de "El libro de la Selva", "Kim" y el poema "If". En 1944, el general Isaías Medina Angarita es el primer presidente venezolano en funciones que visita la Casa Blanca, sede del gobierno estadounidense en Washington, invitado por el presidente Franklin D. Roosevelt. En 1945, nació José Luis Perales, cantautor español, compositor, productor y escritor. Compone para famosos artistas y sus canciones son difundidas por muchas voces. En 1949 se creó el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON), una organización de cooperación económica formada por países denominados "comunistas" del entorno a la URSS, surgida tras la II Guerra Mundial. Buscaba contrarrestar limitaciones y trabas ipmuestas por organismos económicos internacionales y países de economía capitalista. Era una especie de alternativa al Plan Marshall, desarrollado por Estados Unidos, y el equivalente a la Comunidad Económica Europea. Se disolvió en 1991 con la disolución de la URSS. En 1955, nació Kevin Costner, actor y cineasta estadounidense, director y protagonista de la película Danza con lobos, ganadora de siete premios Óscar y tres Globos de Oro. En 1961, en Sudáfrica, Nelson Mandela funda el grupo Lanza de la Nación, brazo armado de su partido nacionalista y anti apartheid, el Congreso Nacional Africano, bajo la consigna "Quedan solo dos alternativas: sumisión o lucha", contra el régimen racista pro británico. En 1965 Carlos «Morocho» Hernández se corona como campeón mundial welter junior, el primer campeonato mundial de boxeo logrado por un venezolano. En 1975, sucede otra fuga de guerrilleros presos del Cuartel San Carlos en Caracas, Venezuela. Los fugados eran presos políticos, hombres y mujeres revolucionarias, que se oponían a los gobiernos de la IV República, ésta fue en el primer gobieno de Carlos Andrés Pérez. Para más detalles de este suceso, abra este link: https://www.aporrea.org/cultura/a299173.html https://todasadentrosemanario.wordpress.com/2020/01/18/una-fuga-es-el-deseo-de-seguir-en-la-lucha/ En 1989, se creó el Parque Nacional General Juan Pablo Peñaloza, en Venezuela, formado por varios páramos: Batallón, La Negra, El Zumbador, Las Coloradas (Cerro Colorado), entre otros. De importancia hidrológica, está localizado entre los estados Mérida y Táchira en Los Andes venezolanos. En 1995 muere Adolph Butenandt (n. 1903), un bioquímico alemán, premio nobel de química en 1939 por sus trabajos sobre las hormonas sexuales. Régimen nacionalsocialista en el poder (nazi), le obligó a rechazar la distinción, que al fin pudo aceptar en 1949. En 1959, junto con Peter Karlson, introdujo el concepto de "feromona", tipo de sustancia química emitida por un animal que provoca una reacción específica, por ejemplo, sexual. En 1997, tres cooperantes españoles de la ONG Médicos del Mundo, Luis Valtueña, Flors Sirera y Manuel Madrazo, son asesinados en Ruanda. El hecho ocurre en el período del genocidio ruandés cometido en el golpe de Estado y la "limpieza étnica" que se produjo entre 1994 y el año 2000. En 2002, la multinacional farmacéutica alemana Bayer reconoce la existencia de un centenar de fallecimientos relacionados con su fármaco contra el colesterol llamado Lipobay. En 2005, se presenta en Francia el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. El 18 de enero de 2009 concluye la criminal operación "Plomo Fundido", desplegada por el Ejército israelí contra Palestina, sobre la población de la franja de Gaza, en la que murieron unos 1.400 palestinos. En 2012, ocurrió el cierre temporal de la Wikipedia en inglés por parte de la Ley SOPS. Durante el apagón al tratar de acceder al enciclopédico Sitio Web, aparecía una pantalla negra con el mensaje: "imagina un mundo sin conocimiento libre". En 2019, Jimmy Briceño conquistó el título de campeón de la Vuelta al Táchira-2019, la más importante competencia ciclística de Venezuela. En 2020, Gonzalo Gómez, de Marea Socialista, denunciaba por Aporrea que el Recurso de Amparo introducido por él en el TSJ por el incumplimiento del art 91 de la CRVB (Salario Mínimo con cobertura de la Canasta Básica), había cumplido ya un año y medio sin respuesta, lo cual calificó como "una barbaridad". El recurso había sido presentado el 17 de julio de 2018, para que se cumpliese con la clara disposición constitucional de que el salario mínimo debía ajustarse tomando como referencia el costo de la canasta básica (alimentos, vivienda, servicios y otros rubros esenciales). En 2021 la Sala Constitucional del TSJ declaró la "inadmisión" de dicho reclamo, mientras la clase trabajadora padecía y padece por años condiciones miserables con un salario casi "cero", lo cual equivale a un crimen contra la vida de las familias venezolanas y al sostenimiento de condiciones de semi-esclavitud. Hoy en 2025, la clase trabajadora sigue sometida a un salario mínimo de menos del 1% de cobertura de la canasta básica e incluso de la alimentaria. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n351068.html En 2021, el Ministerio Público de Venezuela ordena la aprehensión de miembros de la directiva de Citgo (filial de PDVSA en los EE.UU incautada de manera ilegal) designados inconstitucionalmente por la AN salienteen un ejercicio de paralelismo frente al Estado venezolano, con apoyo del gobierno estadounidense. Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n362104.html En 2022, la policía española desbarata una banda de tráfico de personas que forzaba a mujeres chinas a ejercer la prostitución en España. La pandilla prometía a las mujeres en China trabajos bien pagados en Europa, luego les quitaba los pasaportes y drogaba a cualquiera que desobedeciera sus órdenes. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n370811.html Una noticia de Aporrea del 18/01/22 informa que "Al calor de la movilización obrera en Guayana y en Caracas, y con una campaña internacional de protesta... Jean Mendoza logra recuperar su libertad, bajo medida cautelar". Este dirigente obrero del sector maderero de Guayana había sido detenido bajo la acusación de "instigación al odio", como recurso de los empresarios y con la complicidad institucional para entorpecer el ejercicio de los derechos sindicales y castigar las luchas de los trabajadores. Ver: - www.aporrea.org/trabajadores/n370790.html En 2024, jubilados y pensionados trancaban la Ave. Urdaneta de Caracas en protesta por desmejoras en beneficios adquiridos. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n389662.html En 2024, contra el despojo de la representación de su partido, el dirigente histórico del PPT, Rafaél Uzcátegui, denuncia violación de sus derechos en disputa por la tarjeta electoral de la organización, cedida por el Estado a la fracción pro gobierno de Maduro. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n389647.htm