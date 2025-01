Efemérides 16 de enero: Se publica El Quijote (1605) – Día de Los Beatles - G. Bush comienza 2da Guerra del Golfo en Irak (1991)

Aquí algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 16 de enero: Destacadas: Día Internacional de The Beatles .

En 1605, se publica la primera edición de Don Quijote de la Mancha .

En 1991, el presidente de los EE.UU, George Bush, ordena el comienzo de la II Guerra del Golfo (Pérsico). Siguen efemérides... Día Internacional de la Croqueta. Son una buena opción para aprovechar comida. Día Internacional de la Comida Picante. Sabrosa y estimulante, pero... ¡Cuidado! Día Internacional de The Beatles. La efeméride se celebra porque el 16 de enero de 1961 el cuarteto británico de rock hizo su debut con la inauguración del Cavern Club en Liverpool, el legendario bar donde aparecieronThe Beatles. Este grupo márcó a las generaciones que vivieron su juventud entre los años 60 y 70 del siglo XX, y también a varias de las siguientes. Escuchar y ver promo del primer concierto de The Beatles. Este icónico escenario fue fundamental en la carrera de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, ya que allí comenzaron a construir su legado que los convertiría en un fenómeno global- En el año 27 a. C. César Augusto, también conocido como Octavio es proclamado como el primer emperador de Roma. En 1605, se publica la primera edición de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo don Quixote de La Mancha es una de las obras más destacadas y leidas de la literatura española, así como de la literatura universal. Cuenta las andanzas de un delirante caballero y su escudero, de una manera que está llena de enseñanzas. En Venezuela el Ministerio de Cultura lo reeditó para su difusión gratuita y consumo popular. Ver: Un millón de ejemplares de El Quijote entregarán gratuitamente en todo el país

Prensa Conac - www.aporrea.org 15/04/05 - www.aporrea.org/actualidad/n58947.html Ofrecemos aquí la versión digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha-6/html/ En 1707, se aprueba en Escocia, el Acta de la Unión con Inglaterra, surgiendo así el nuevo Estado, denominado Gran Bretaña. En 1794, muere Edward Gibbon, historiador inglés destacado de su tiempo y autor entre otras, de la obra de seis volúmenes "Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano", una de las mejores de todo el siglo XVIII, y considerada una de las obras de historia más influyentes de todos los tiempos. En 1857, nació Antonio Herrera Toro. Fue un pintor venezolano. Junto a Martín Tovar y Tovar, Cristóbal Rojas y Arturo Michelena fue uno de los más grandes pintores clásicos de Venezuela. Muchas de sus obras decoran edificaciones públicas. En 1907, se inauguró el Tranvía Eléctrico desde Caracas a la población de El Valle. En el año 1911, nació José María Cruxent. Fue un arqueólogo y pintor venezolano (f.2005). En 1953 funda la cátedra de Arqueología de la Universidad Central de Venezuela y la Escuela de Sociología. En el año 1932, nació en Estados Unidos la zoóloga, conservacionista, defensora de los gorilas y ecologista, Dian Fossey, autora del libro "Trece años con los Gorilas de Montaña" o "Gorilas en la Niebla". Debido a sus denuncias contra los cazadores furtivos de gorilas de montaña, será asesinada a machetazos por las mafias el 26 de diciembre de 1985, en Ruhengeri , Ruanda. En 1939 en el último año de la guerra civil española, el gobierno republicano ordena armar a todos los ciudadanos en estado de combatir y la militarización de todas las industrias de Barcelona, en Cataluña, que se encontraba a punto de ser alcanzada por el ejército franquista. En 1944, nació Jill Tarter, una astrónoma estadounidense. Ha trabajado en varios proyectos científicos importantes, la mayoría relacionados con la búsqueda de vida extraterrestre. En 1957, muere el músico italiano (musica clásica), Arturo Toscanini, gran director de orquesta de su época y del siglo XX. Escuchar a Arturo Toscanini. En 1957, aviones a reacción de Estados Unidos, realizan el primer vuelo de circunvalación del mundo sin escalas. En 1966 se funda el equipo Chicago Bulls de profesionales del baloncesto de los Estados Unidos (NBA). Su jugador más destacado ha sido Michael Jordan, considerado por muchos el mejor jugador de baloncesto de la historia. EN 1969, la URSS realiza exitosamente el primer acoplamiento de dos naves espaciales tripuladas: Las Soyuz 4 y Soyuz 5, dando lugar a 'la primera estación espacial de la historia'. En 1969, en Praga (capital de la antigua Checoslovaquia y hoy Chequia o República Checa) el estudiante Jan Palach se prende fuego en la Plaza de Wenceslao, en protesta por la ocupación soviética de su país y la supresión de las libertades individuales. El estudiante martir y suicida se prende fuego y muere a los 21 añosdespués de días de agonía. Luchaba en favor de las reformas de la Primavera de Praga en el antes país de la esfera "socialista" estalinista de Europa Oriental, que fue sofocada por las tropas soviéticas. En 1973, se transmitió el último episodio de la serie Bonanza. Serie de televisión estadounidense de tipo wéstern/cowboy que fue emitida por la cadena de televisión NBC entre 1959 y el 16 de enero de 1973, es decir 14 anõs, de 14 temporadas y 431 episodios. Trataba de una familia de vaqueros que vivía en el rancho "La Ponderosa", en el Oeste de los EE.UU, y cada capítulo de la serie era sobre sus aventuras. Fue muy popular entre las generaciones juveniles y adultas de los años 60 y principios de los 70 del s. XX. En 1975, se firma en Lisboa el acuerdo para la independencia del africano país Angola, que dejará de estar sometido al colonialismo portugués. Esto fue fruto de la lucha de los angoleños y de la revolución portuguesa de los claveles. En 1986, el papa Juan Pablo II declara venerable al médico venezolano Dr. José Gregorio Hernández, muy querido por las bondades para con su pueblo y al que la tradición popular le atribuye "milagros" para curar a enfermos. En 1987, nació Greivis Vásquez (1987). Es un exjugador de baloncesto venezolano que disputó siete temporadas en la NBA. Tercer Venezolano en la historia en llegar a la NBA. En 1991, el presidente de los EE.UU, George Bush, ordena el comienzo de la II Guerra del Golfo con la operación «Tormenta del Desierto». Da inicio de los bombardeos aéreos sobre Bagdad y al conflicto bélico en Irak, con el uso de una fuerza de coalición "autorizada" por la ONU, compuesta por 34 países y encabezada por Estados Unidos. Como justificación del hecho se argumentó la respuesta a la invasión y anexión iraquí de Kuwait. Fue posterior a la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) y anterior a la guerra de Irak de 2003-2011. Aunque las tropas de los EEUU se han retirado, sigue habiendo operaciones ocasionales de la potencia imperialista en Irak, como algún bombardeo, ataques con drones y misiles, o asesinatos de líderes. En El Salvador se celebran en este día los Acuerdos de Paz de 1992 entre representantes de gobierno de El Salvador y de la guerrilla del FMLN (suscritos en México), que pusieron fin oficialmente a la guerra civil en el país centroamericano. En 2016, se produce la detención de la dirigente popular de origen indígena, Milagro Sala, en Jujuy, Argentina, acusada de "instigar delitos y tumultos" con un acampe iniciado un mes antes frente a la casa de gobierno provincial. La protesta de la líder de la Túpac Amaru se había desatado frente al ordenamiento de cambios en la entrega de subsidios a cooperativas. Recibió otras imputraciones y hubo muchas denuncias de irregularidades en la administración de Justicia de Jujuy contra esta la dirigente social. Sala no ha recuperado la libertad desde entonces. Acumuló varias condenas y por ella se ha preocupado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Milagro Sala es de origen indígena, nacida en San Salvador de Jujuy el 20 de febrero de 1964, es una reconocida dirigente política, social e indígena argentina. Es líder de la Organización Barrial Túpac Amaru y miembro de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). Su labor en la defensa de los derechos de los indígenas y los trabajadores ha sido muy destacada en Argentina. Sin embargo, por esta causa ha enfrentado controversias y problemas legales. Milagro Sala sigue en prisión. Aunque fue sobreseída en una causa, continúa detenida por otras. La Corte Suprema de Justicia confirmó una condena a 13 años de prisión por los delitos de "asociación ilícita" -en carácter de jefa-, "fraude y extorsión". Actualmente, se encuentra cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario, debido a la gran presión popular y a la solidaridad recibida. En el año 2017, muere Gene Cernan, último hombre en pisar la Luna (n. 1934). Fue un aviador naval, ingeniero eléctrico, ingeniero aeronáutico, piloto de combate y astronauta estadounidense de la NASA, tripulante del Gemini 9A en 1966, de las misiones Apolo 10 en 1969 y comandante del Apolo 17 en 1972, además de oficial de la Armada de los Estados Unidos. Un día como hoy, en 2022, como parte de una campaña internacional, diversas organizaciones de izquierda y del movimiento obrero de Venezuela y del exterior exigían la libertad del dirigente obrero de Guayana, Jean Mendoza, detenido por influencias de la transnacional maderera chilena Masisa sobre los tribunales y cuerpos policiales, con el recurso de la Ley del Odio y otras acusaciones para criminalizar las luchas de los trabajadores venezolanos. Ver: https://www.aporrea.org/archivo/16-1-2022 Aunque actualmente ya no se encuentra recluido, todavía no ha recuperado sus derechos de manera plena, pués así como otros dirigentes obreros excarcelados, se le mantiene bajo régimen de presentación y prohibición de salida del país como una manera de limitar el ejercicio de sus funciones sindicales; algo en lo que suelen cooperar en Venezuela las instituciones gubernamentales y la patronal de las empresas públicas y privadas en perjuicio de la clase trabajadora. En 2023 se le abrió juicio y su próxima audiencia sería el 23 de enero. En 2023, la actriz italiana Gina Lollobrigida fallece en Roma a los 95 años. Su nombre formal era Luigia. Una de las actrices más reconocidas a escala internacional en la gran pantalla de su época. Llegó a trabajar en Hollywood. Abandonó la actuación contínua en el cine en 1973, aunque filmó algunas películas y series de televisión. Intérpretó varias decenas de películas. La IA nos deja algunos detalles de sus películas más destacadas: ‘Fanfan la Tulipe’ - .‘Salomón y la reina de Saba’ - ‘Pan, amor y…’ - ‘La burla del diablo’ - ‘La romana’ - ‘La bella Lina’ También fue fotoperiodística y participó en la política. En 2023, luego de múltiples protestas, dictan en Venezuela libertad condicional a trabajadores detenidos de Sidor, empresa siderúrgica estatal, en el estado Bolívar. Unos nueve trabajadores de Sidor habían sido presentados como "delincuentes", cuando en verdad solo estaban "exigiendo mejores salarios para llevar comida a sus hogares". Ver: Radio Fe Y Alegría - www.aporrea.org 16/01/23 - www.aporrea.org/trabajadores/n379841.html En 2023, maestros y trabajadores de distintos sectores salían a las calles venezolanas a reclamar un salario que permitra vivir con dignidad (que cubra la Canasta Básica, Art 91 CRBV) y otras reivindicaciones. Ver: (VIDEOS) www.aporrea.org/trabajadores/n379847.html Igualmente lo hicieron en 2024, como es costumbre en el Día del Maestro. En 2023, el Gobierno brasileño de Ignacio Lula da Silva revoca una medida de su antecesor, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que fue muy protestada, por permitir la tala de madera de las selvas en zonas de reserva indígenas. La tala indiscriminada y los incendios provocados siguen siendo causantes de sequía de ríos amazónicos y del retroceso de zonas selváticas del pulmón vegetal amazónico, por la ambición de los terratenientes, y la agroindustria. Indígenas, campesinos y ambientalistas han realizado protestas importantes por esta causa. En 2024, mientras el presidente Maduro anunciaba el aumento del llamado "salario integral" (bonificado y e inclusivo de aportes sin verdadera incidencia salarial) hasta $ 100, la canasta alimentaria había alcanzado los 532 dólares mensuales y la básica superaba los mil, para diciembre del 2023, considerándose ambas inalcanzables para los venezolanos. Ver: Maduro: A partir del #1Feb el Ingreso Mínimo Integral aumentará a US$ 100 y Canasta alimentaria sigue inalcanzable para los venezolanos; cerró diciembre en US$ 531,95