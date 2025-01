Efemérides 14 de enero: Promulgado aborto legal en Argentina (2021), en peligro con Milei – Día Mundial de la Lógica (¿Tiene lógica el mundo?)

Día Mundial de vestir a tu mascota. Los que participan les ponen a sus mascotas prendas de vestir graciosas para los dueños; no sabemos si para los perros y gatos, aunque muchos parece que también lo disfrutan y es un día de atenciones y juegos. Tambien se usan prendas para protegerles del frío donde es invierno o si se les saca a la calle con lluvias. Para los dueños, sobre todo para los niños y para estos compañeros del hogar puede ser un día muy divertido. Año Nuevo Ortodoxo o Juliano: Celebrado en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia, países en los que se mantiene esta tradición según el viejo calendario juliano. Día Mundial de la Lógica, proclamado en 2020 por la UNESCO en asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas (CIPSH). Con ello pretenden llamar la atención de los círculos científicos, pero también del público en general, de la importancia de la lógica para la vida práctica. Día Internacional del Cometa en la India, conocido como el festival Uttarayan, dado que en esa región del mundo se está yendo el invierno y entrando el verano. Para ellos, el vuelo de las cometas simboliza el despertar de los Dioses después de un largo invierno. Las cometas también significan que el clima ha cambiado, que hace buen viento y hay un sol resplandece en el horizonte, momento propicio para comenzar la faena en el campo para conseguir la cosecha antes de que vuelva el invierno. Día de la Divina Pastora (festejo católico en Venezuela). Se producen grandes procesiones religiosas en el Santuario de Santa Rosa situado en la parroquia Santa Rosa de Barquisimeto, Lara. En 1797, Simón Bolívar ingresa como cadete al Batallón de Milicias de Blancos de los Valles de Aragua que había comandado su padre. En el año 1845, el presidente venezolano Carlos Soublette inaugura la Carretera Caracas-La Guaira. Es una vía de transporte carretero que conecta la ciudad de Caracas con el estado La Guaira al centro norte de Venezuela. En su recorrido que en algunos puntos es muy intricado pasa atravesando un extremo del parque nacional Warairarepano (Ávila) y sectores humildes como Blandín o Plan de Manzano. En 1875, en Kaysersberg (Alsacia francesa), nació Albert Schweitzer, filántropo, médico, filósofo, teólogo, protestante, músico y físico franco- alemán, de origen alsaciano, que ganará el Premio Nobel de la Paz en 1952, con cuyo importante comenzará a construir una leprosería en Lambaréné (República Gabonesa). En 1876, sin ser el verdadero inventor, Alexander Graham Bell acude a patentar en Boston, EEUU, un aparato que convierte sonidos en impulsos eléctricos y permite comunicarse a distancia: el teléfono. Le lovieron centenares de demandas. El italiano Antonio Meucci, había hecho la invención con anterioridad pero sospechosamente no salía en los registros. En 2002, Estados Unidos reconoció a Meucci como el genuíno inventor del teléfono. En 1897, el suizo Matthias Zurbriggen se convierte en el primer hombre en alcanzar la cima del Aconcagua, ubicado en la provincia de Mendoza, Argentina. Después del sistema de los picos del Himalayas, es la siguiente montaña más alta del mundo, y la segunda de mayor altura relativa por detrás del Everest. El Aconcagua mide 6.962 m.s.n.m. Está dentro del Parque Provincial Cerro Aconcagua. Es la Cima más elevada de Los Andes y del continente Americano. En 1898, muere en el Reino Unido Charles Lutwidge Dodgson, que escribió bajo el seudónimo de Lewis Carroll, autor del célebre cuento "Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas". Era un pastor religioso anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor inglés. En 1924, nació Guy Williams. Fue un actor de cine y televisión estadounidense. Famoso por interpretar a Diego de la Vega en El Zorro y al profesor John Robinson en Perdidos en el Espacio (f. 1989). En 1943, nació José Luis Rodríguez, conocido como El Puma, cantante, actor y productor discográfico venezolano. Escuchar éxitos de El Puma. En 1973, Elvis Presley en el Centro Internacional de Honolulu, realiza el primer concierto vía satélite de la historia. En 1987, fue la creación del Parque Nacional San Esteban, ubicado en Venezuela, en la región central de la cordillera de la costa, tramo Occidental de la Serranía del Litoral. En 1989 los Juegos Bolivarianos se desarrollaron en la ciudad de Maracaibo, Venezuela por segunda vez (luego de los celebrados en 1970) después de que la Organización Deportiva Bolivariana, Odebo, aceptara la renuncia de Panamá como sede de este encuentro deportivo. Atletas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela fueron recibidos para la disputa de 22 disciplinas deportivas, que incluyeron karate do y caballos de paso, como demostración. En 1993, se fundó el Parque Nacional Tapo-Caparo. Es un espacio protegido con el estatus de parque nacional de Venezuela, que abarca una superficie estimada en 2.050 kilómetros cuadrados y se localiza administrativamente entre los estados de Barinas, Mérida y Táchira. Algunas fuentes como Wikipedia dan el año 1992 como la fecha de su fundación y hay reseñan que mencionan otro día y mes de creación del mismo. En 1994 muere Federica Montseny. Fue una sindicalista y anarquista española, primera mujer que fue ministra en España, en plena guerra civil. Fue ministra de Sanidad y Asistencia Social en el Gobierno del socialista de Largo Caballero (la primera mujer ministra de España y se dice que de Europa). Entonces se enfrentó a problemas que la guerra hizo acuciantes, como las cuestiones hospitalarias y la evacuación de refugiados. Es de resaltar la creación de los "liberatorios para prostitutas", donde se les ofrecía alojamiento y se les enseñaba un oficio, y la promulgación de una ley del aborto. Federica Montseny nació en Madrid el 12 de febrero de 1905. Era hija de dos anarquistas catalanes que fueron procesados en varias ocasiones por sus ideas libertarias. Ver: https://www.uv.es/~dones/temasinteres/historia/federica.html En 2005, muere Jesús Soto. Fue un artista, escultor y pintor venezolano y uno de los máximos exponentes de arte cinético. Es junto a Carlos Cruz Diez y Alejandro Otero uno de los grandes representantes importantes del arte cinetico en Venezuela. En 1950 se muda a París, donde junto a Los Disidentes emprende la búsqueda del movimiento, que lo lleva a desafiar las posibilidades perceptivas del ojo humano. En 1955 presenta junto a Alexander Calder, Marcel Duchamp, Víctor Vasarely, Jean Tinguely, Yaacov Agam y Pol Bury la exhibición Le Mouvement en la galería Denise René, marcando el punto de partida del arte cinético. En 2012, murió Arfa Karim (n. 1995). Fue una niña pakistaní, prodigio de la computación. A los nueve años, se convirtió en el Microsoft Certified Professional (MCP) más joven del mundo, un título que mantuvo hasta 2008. En 2013, entra en vigor en Cuba una reforma migratoria que flexibilizaba las restricciones que por mucho tiempo limitaron a los cubanos que necesitaban o deseaban para viajar fuera del país. Se eliminaría el permiso de salida y la denominada Carta de Invitación. En 2016, ocurre la muerte de Alan Rickman, actor inglés que en la saga de Harry Potter tuvo el papel del profesor Snape, y encarnó al villano Hans Gruber en Duro de matar. También actuó en Robin Hood, Sensatez y sentimientos y Love Actually. En 2021, la lucha de las organizaciones feministas en Argentina por la legalización del derecho a abortar, llevó a la promulgacion de la Ley tras ser aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado argentino. Hasta el momento, el aborto sigue siendo legal en Argentina. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue aprobada en diciembre de 2020, promulgada el 14 de enero de 2021 y sigue vigente. Sin embargo, el presidente Javier Milei y su administración han expresado su intención de derogarla aunque pudieran faltarle votos en el Congreso y las mujeres le plantarán cara para defender ese derecho conquistado. En 2022, en ligas menores de EEUU, Rachel Balkobitz hace historia al ser la primera mujer contratada para ser manager de un equipo de Beisbol. Ya había marcado otro hito cuando fue la primera mujer contratada como entrenadora de bateo, y preparadora fisica en ligas mayores. Ver: EEUU: Rachel Balkobitz hace historia al ser la 1era mujer contratada para ser manager de un equipo de Beisbol (aporrea.org