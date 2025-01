Efemérides 12 de enero: Nace Juana la Avanzadora (1790) – Reunión en masa en La Paz para masticar coca (2024)

Algunas de las efemérides del día 12 de enero seleccionadas para esta edición: Destacadas: Nacimiento de Juana La Avanzadora

Trabajadores sidoristas cumplían 3 días de protesta en Puerto Ordaz (Venezuela) Siguen las efemérides: Día de la Revolución de Zanzíbar en Tanzania. La Revolución de Zanzíbar del 12 de enero de 1964 fue un levantamiento que llevó al derrocamiento del gobierno elegido en 1963 y del Sultán Jamshid bin Abdullah. El levantamiento puso fin al sistema de monarquía constitucional en Zanzíbar, y permitió el ascenso al poder del partido Afro - Shirazi, un partido de inspiración socialista. Poco después de la Revolución, el ASP se fusionó con el partido gobernante de Tanganica, el TANU (también de izquierda), mientras que Tanganica y Zanzíbar se unieron en la República Unida de Tanzania. En 1628 nació Charles Perrault. Fue un escritor francés, principalmente reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles como Piel de asno, Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, La bella durmiente, Caperucita Roja y El Gato con Botas. En 1790 nació Juana Ramírez, conocida como La Avanzadora. Fue una militar y heroína de la guerra de independencia de Venezuela. Se destacó por su pasión patriota, deseo de libertad y entrega de independencia. Defendió a Maturín del ejército de Domingo Monteverde el 25 de mayo de 1813 cuando logró que un grupo de mujeres impulsara la lucha y la batalla que vencería al enemigo español colonialista. En 1856, muere Diego Bautista Urbaneja. Fue un abogado y coronel venezolano que participó en las luchas por la independencia de Venezuela. En 1944, nace el actor mexicano Carlos Villagrán, famoso sobre todo por su personaje "Quico", el gracioso cachetón, del programa de televisión "El Chavo del 8". En Venezuela fue muy visto por niños, jóvenes y adultos en la TV. En 1945, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne por primera vez. En este momento, 51 estados forman parte de la ONU y el Consejo de Seguridad queda formado por 11 miembros. La membresía permanente del mencionado Consejo quedará en manos de los aliados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, la URSS, Francia, Reino Unido y China, siendo el resto miembros no permanentes y rotatorios. En virtud de una enmienda de fecha 17 de diciembre de 1963, que entrará en vigor el 31 de agosto de 1965, la Asamblea General aumentará el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de 6 a 10. Estos miembros no pertenecientes serán elegidos por la Asamblea General para un período de 2 años y no podrán ser reelegidos a la conclusion de su mandato. En 1946, se realizó en Venezuela el primer juego profesional de béisbol LVBP, venciendo Magallanes 5 a 2 al equipo Venezuela. En 1948 en los Estados Unidos, el Tribunal Supremo declara la igualdad de educación para blancos y negros. Sin embargo la segregación racial en Estados Unidos será abolida oficialmente en 1967. La segregación, no obstante, frecuentemente permitía el contacto cercano en situaciones jerárquicas, tales como permitir que una persona de una raza trabaje como sirviente para una persona de otra raza. La segregación puede implicar una separación espacial de las razas, o el uso obligatorio de instituciones diferentes, tales como colegios y hospitales, por parte de personas de razas diferentes. En 1967 muere James Bedford, en los Estados Unidos. Fue profesor de psicología y se convirtió en la primera persona en ser conservada criogénicamente con la idea de ser resucitado en el futuro. En 1976, muere en el Reino Unido, Agatha Christie, escritora británica de novelas de misterio de gran éxito, conocida como la "reina del crimen". Será la madre del personaje literario Hércules Poirot. En 1983 en El Salvador finaliza la rebelión encabezada por Sigfrido Ochoa. El teniente coronel salvadoreño Sigfrido Ochoa Pérez, comandante militar del departamento de Cabañas, puso fin a la rebelión que había comenzado el 6 de enero, según anunció el presidente de El Salvador, Alvaro Magaña. El oficial rebelde, jefe de la guarnición de Sensutepeque, ochenta kilómetros al norte de San Salvador, ha abandonado sus funciones en rebeldía después de haber sido designado agregado militar en la embajada salvadoreña en Paraguay. En 1998 el gobierno alemán acuerda pagar 100 millones de euros a los judíos del Este que sobrevivieron al Holocausto nazi. Hoy el Estado de Israel tendría que detener su guerra genocida contra los palestinos de Gaza, abandonar las tierras usurpadas e indemnizar también a ese pueblo. En 1998 un total de 19 países europeos, suscribieron en París el protocolo del Consejo de Europa que prohíbe la creación de seres humanos mediante la técnica de la clonación. Se trata de la primera ley internacional vinculante sobre la materia. El protocolo prohíbe "toda intervención destinada a crear un ser humano genéticamente idéntico a otro, vivo o muerto". El art. 2 del protocolo, señala expresamente que no se admite excepción alguna. Pero se deja a las leyes de cada Estado determinar en la práctica qué se entiende por "ser humano", si se incluye o no al embrión. La medida pretende evitar los abusos a que daría lugar la aplicación de esas técnicas en el hombre. Según expresa el propio CE, con la prohibición se trata de proteger la identidad biológica de los individuos e impedir que se los instrumentalice. En 1999 Britney Spears lanza su primer álbum '... Baby One More Time' con el que ha vendido 30 millones de copias en todo el mundo y consiguió su primer disco de diamante. En 2003 muere el cantante y bajista británico Maurice Gibb, integrante del famosísimo grupo The Bee Gees . Escuchar al Bee Gees. En 2008 muere Adriano González León. Fue un escritor y poeta venezolano, conocido por sus cuentos y novelas, especialmente País Portátil (1968). En 2010 uno de los más terribles terremotos sentidos en Haiti causó una catástrofe humanitaria de extrema gravedad al provocar la muerte de más de 300.000 personas y 1.500.000 de damnificados por los daños. En 2021 en Estados Unidos, Washington, la Cámara de Representantes aprobó la resolución de la Enmienda 25 con el objetivo de destituir al presidente Donald Trump luego de los hechos ocurridos durante la toma del Capitolio. En 2023, en Ciudad Guayana se cumplia el tercer día de lucha con protestas de calle de los trabajadores de Sidor , por reclamos salariales y contractuales, muchos de ellos compartidos por el resto de la clase obrera venezolana, lo que suscitó muestras de solidaridad de otros sectores laborales y sociales. Fue una lucha con rasgos de independencia respectos a la burocracia sindicale del gobierno y de la burocracia sindical de oposición dirigida por los partidos de los empresarios. Ver: (VIDEO) www.aporrea.org/trabajadores/n379760.html Estos reclamos siguieron pendientes en 2024 y en 2025, y si en algo han andado juntos el gobierno de Nicolás Maduro y la clase empresarial con sus partidos de oposición de derecha, es sobre todo en mantener la extrema precariedad de los salarios. En 2023, la ONG venezolana de Derechos Humanos, Provea denunciaba que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) realizaban acciones persecutorias para detener a sindicalistas de la empresa pública siderúrgica Sidor, en una coyuntura de protestas laborales que sacudía a la región de Guayana (Edo. Bolívar). Ver: Provea denuncia persecución contra trabajadores de Sidor (aporrea.org) En 2024, en Bolivia, las y los bolivianos se reuníeron en masa en La Paz y en otras localidades para masticar hojas de coca , como práctica ancestral, aunque estas celebraciones suelen hacerse el Día del Acullico (que es el 11 de enero) , y que tiene como objetivo reivindicar el valor cultural y medicinal de la coca para los pueblos indígenas andinos. Después de 2019, estos festejos públicos se reanudaron, ya que durante el gobierno de Jeanine Añez se descartó la conmemoración. El presidente Arce relanzó la campaña internacional para desclasificar a la hoja de coca como estupefaciente y prometió potenciar sus usos medicinales y en la fabricación de diversos productos. El masticado de coca, denominado "acullico" en quechua, se cree que mitiga el hambre y elimina el cansancio. Aunque la cocaina proceda de la hoja de coca, el consumo de dicha hoja no tiene nada que ver con el de los estupefacientes derivados. Ver: Bolivianos se reúnen en masa para masticar coca www.aporrea.org/internacionales/n389475.html

