Efemérides del 11 de enero: Día del #CiberActivismo - Abolida la esclavitud (Venezuela,1820)

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 11 de enero: Destacadas: Día del #CiberActivismo.

En 1820 el Congreso de Angostura a pedido de Bolívar, decreta la abolición progresiva de la esclavitud en Venezuela .

2002: Estados Unidos traslada primeros prisioneros a su cárcel ilegal y centro de torturas de Guantánamo.

En 2022, el PCV en el estado Apure denuncia asesinato del militante José Urbina, quien había recibido amenazas de funcionarios de seguridad Sigue efemérides... Día Internacional del Agradecimiento. Se celebra para exaltar el valor de ser agradecidos con nuestros semejantes. El origen de esta efeméride se desconoce, pero su propósito es bien recibido. Día Internacional del compañerismo (en España). Esta fecha tampoco tiene una explicación clara, pero igualmente responde a un buen motivo. Día del #CiberActivismo. Resalta el poder comunicacional que adquieren los activistas de las buenas causas en Internet a través del uso de las redes sociales, para la denuncia y para el reclamo de derechos, la organización y convocatoria de actividades de protesta o para exigir cambios políticos, realizar campañas ambientales, feministas o por libertades ciudadanas. Se recuerda que el 11 de enero del 2013, el destacado ciberactivista y programador al servicio del uso de las herramientas de Internet para distintas causas del pueblo, Aaron Swartz, se suicidó. En Venezuela se han hecho frecuentes las campañas por Twitter y otras redes para exigir la libertad de trabajadores presos y detenidos políticos. En 347, nació Teodosio I el Grande, emperador romano que impuso la doctrina cristiana de la consubstancialidad y se opuso a la vertiente del arrianismo. Convocó un concilio de obispos en Constantinopla en 381 que confirmó la primera como ortodoxia y la segunda como herejía. Fue el último en gobernar todo el Imperio romano antes de su división entre el Imperio de Oriente y el de Occidente. En 630, el fundador de la religión del Islam, Mahoma, conquista La Meca. En 1638 en Dinamarca nació Niels Stensen, anatomista y científico danés conocido como Nicolás Steno estudioso del registro fósil y considerado padre de la Geología. También descubrirá la glándula parótida. En 1782, en Valladolid, actual Morelia (México), nació Francisco Manuel Sánchez de Tagle, poeta y político mexicano que participará en la revolución y tras la independencia en 1821, redactará y subscribirá el Acta de Independencia. Será vicegobernador en el estado de México y diputado del Congreso General. En 1787, William Herschel, astrónomo alemán nacionalizado británico, descubre Titania y Oberón, lunas del planeta Urano. En 1813, comenzó la Asamblea de Chacachacare, con la participación de Santiago Mariño y otros patriotas, que dió paso a la liberación del territorio oriental venezolano, con excepción de Guayana. La asamblea (en el islote del mismo nombre, en Trinidad y Tobago) duró entre enero y agosto de ese año, generando el Acta de Chacachacare, suscrita por Mariño, José Francisco Azcue, José Francisco Bermúdez y Manuel Piar, quienes junto con Juan Bautista Bideau y otros próceres independentistas se dirigieron hacia Güiria (actual estado Sucre de Venezuela), desplegando las primeras acciones de su campaña libertadora, la Campaña de Oriente. En 1820 el Congreso de Angostura por petición de Simón Bolívar, decreta la abolición progresiva de la esclavitud en Venezuela. Pero aún tardaría años en ser erradicada de manera efectiva. En 1875 nació Astrid M. Cleve von Euler, una botánica, geóloga, química sueca, e investigadora en la Universidad de Upsala. Primera mujer en Suecia en obtener un doctorado en Ciencias. Como científica, trabajó en diversos temas de biología, geología del Cuaternario y Química. Fue una experta mundial en diatomeas, publicando su magnum opus sobre ellas - Die Diatomeen von Schweden und Finnland en cinco volúmenes, con información sobre sistemática y ecología de las diatomeas de Agua salobre y de agua dulce, tanto actuales como fósiles. En 1885 nació Alice Paul, activista feminista estadounidense (f. 1977). Fundó en 1916 el Partido Nacional de Mujeres, con el cual continuó su activismo por más de medio siglo. En 1922, por primera vez se suministra insulina a un paciente. Fue en el Hospital General de Toronto, en Canadá, aplicada a Leonard Thompson, un adolescente diabético. El extracto era aún muy impuro, por lo que Thompson sufrió una reacción alérgica grave y se cancelaron las inyecciones adicionales. Pero en las dos semanas siguientes, James Bertram Collip, que formó parte del grupo de investigadores de Toronto que aisló la insulina, trabajó para mejorar el extracto de páncreas de buey, que se le inyectó al paciente en una segunda dosis sin causar ningún efecto secundario detectable. En 1935, Amelia Earhart comenzó el viaje solitario a través del océano Pacífico. Ella fue la primera persona que cruzó estas aguas sola. Ella voló de Honolulu, Hawai a California. En 1944, en Marruecos se firma el Manifiesto de Independencia. En plena guerra mundial, un grupo de marroquíes se expone a firmar manifiesto público que exige el fin de la colonización europea y plantea la independencia de Marruecos. Estaba constituido fundamentalmente por intelectuales nacionalistas y algunos con propuestas monárquicas. El país estaba sometido a un "Protectorado" de España y de Francia. En 1946, la ONU crea la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional. En 1964, desde el gobierno de los Estados Unidos se lanza la primera campaña publicitaria alertando a la gente sobre los efectos del consumo de cigarrillos, después de haber sido promocionado el hábito por mucho tiempo. Además de cáncer, fumar provoca enfermedades pulmonares. También afecta a los "fumadores pasivos" del entorno del fumador activo, adultos y niños. Dejar de fumar siempre favorece, aunque a veces sea demasiado tarde, pues algunos daños son irreversibles. En 1971, nació Álex Delgado, beisbolista venezolano que juega en la posición de receptor (cácher). En la Major League Baseball, jugó para el Boston Red Sox. Lanza y batea con la mano derecha. En1981 el peruano Javier Pérez de Cuéllar es elegido secretario general de la ONU, en nueva York. En 1984 el pintor subrealista catalán Salvador Dalí anuncia la fundación Gala-Salvador Dalí con la donación de 621 obras de su colección. En 1985 comienza en Río de Janeiro (Brasil) la primera edición de "Rock in Río", calificada como "el festival más grande del mundo" en aquel entonces. En un espacio de 250.000 metros cuadrados llamado "Ciudad del Rock", concurrieron más de un millón de personas a la actuación de grandes bandas legendarias como Queen, AC/DC, Yes e Iron Maiden, entre otras. En 1993, es declarado patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco el Camino de Santiago en Galicia, España, al que se proclama nexo de unión de la historia europea, además de patrimonio de la sociedad cristiana y transmisor de conocimiento. Comprende una red de cuatro itinerarios de peregrinación cristiana, pero que a la vez es frecuentada por amantes del excursionismo, que disfrutan de la travesía desde el punto de vista geográfico-paisajístico y también desde el punto de vista cultural y tradicional. En1994, jefes de Estado y de Gobierno de la alianza militar de la OTAN acuerdan en Bruselas la creación de la "Asociación para la Paz", que integrará a países del ex Pacto de Varsovia. Pero ya sabemos que ninguno de esos pactos militares son "para la paz" sino para mantener (o expandir) el control militar de territorios bajo el dominio de bloques, o para efectuar intervenciones armadas en escenarios de crisis que puedan poner en riesgo los intereses de las potencias o el sistema capitalista. En 2001 en EEUU, científicos presentan el primer primate modificado genéticamente, nacido en octubre del año 2000, un mono al que llamaron ANDi. Este primate genéticamente modificado o transgénico, fue dotado de un gen GFP, una proteína fluorescente verde procedente de las medusas, cuya luminiscencia puede ser observada mediante microscopios especiales. La introducción de este gen buscaba comprobar que es posible la modificación genética de un animal tan complejo como un mono y tan parecido a un humano. Imaginemos lo que vendrá después, para bien o para mal. En 2002, un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos traslada a la base ilegal de Guantánamo (enclave usurpado a Cuba) a más de 20 primeros prisioneros, presuntamente miembros de Al Qaeda. Guantánamo es una parte de Cuba arrebatada a ese país y sometida a control del Gobierno imperialista de Washington, donde se mantiene una cárcel ajena a la jurisdicción de cualquier tribunal, por lo que viola todas las disposiciones jurídicas internacionales y los Derechos Humanos. Es una prisión que funciona como una especie de "Limbo Jurídico". Todavía hoy persiste y Estados Unidos mantiene allí a muchas personas secuestradas, mientras muchos organismos internacionales y países del mundo miran hacia otro lado o se hacen los despistados frente a otro país que pretende dar lecciones en materia de derechos. En 2005, murió Freddy Parra Soler, un venezolano luchador social, profesor de Historia, cofundador de la CSB. Participó activamente en la organización vecinal "Los amigos del Pueblito" (en el 23 de Enero de Caracas), que más tarde se uniría con otras organizaciones vecinales para crear la Coordinadora Cultural Simón Bolívar, de la cual fue miembro fundador. En 2018, Ecuador afirma "definitivamente" que concedió la nacionalidad en diciembre de 2017 al fundador de WikiLeaks, Julian Assange (bajo gobierno de Rafaél Correa). Luego el gobierno de Lenin Moreno lo desalojará de la Embajada del Ecuador en Londres y dará pie al arresto del activista por el Reino Unido para tramitar su posible extradición a los Estados Unidos. En 2020, la futbolista venezolana Deyna Castellanos debuta como delantera del Atlético de Madrid en la Primera División de España. En 2020, la selección nacional de fútbol sala fue nominada mejor equipo del mundo en los premios FutsalPlanet Award. En 2021, en Venezuela, las autoridades gubernamentales registraron centenares de casos de Covid-19 en un mismo día. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n370595.html En 2022, el primer ministro británico Boris Johnson, se veía en aprietos debido al escándalo desatado (otro más en su haber), en esta ocasión, por una multitudinaria fiesta en los jardines de Downing Street, en pleno confinamiento por Covid-19 y severas restricciones a los ingleses, hecho que llevó a abrir investigaciones y terminó contribuyendo a forzar su dimisión. En un mensaje emitido por Johnson decía: "Traigan sus propias bebidas". Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n370608.html En 2022, el Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el estado Apure, denuncia asesinato del militante José Urbina, quien había recibido amenazas de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n370614.html En 2023, trabajadores del magisterio, sidoristas, ferromineros, de Venprecar, de Masisa, de Bauxilum y otros, se mantenían movilizados en Ciudad Guayana, Venezuela, por reclamos laborales y salariales, así como por libertades sindicales. Ver: https://www.aporrea.org/trabajadores/n379722.html En los EEUU, liberan a hombre afro-estadounidense que pasó 44 años en prisión injustamente. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n389418.html En 2023, Sudáfrica expone en la Corte Penal Internacional en La Haya que "Israel convirtió Gaza en un campo de concentración donde se produce genocidio". Ver: www.aporrea.org/internacionales/n389447.html