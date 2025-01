Efemérides 7 de enero: Murió Nikola Tesla (1943) - Descubren virus del Covid-19 (2020)

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 7 de enero : Destacadas: Navidad Ortodoxa (regida por el calendario juliano) .

Muere el inventor Nikola Tesla (1943) .

En Venezuela es descubierta la Faja Petrolífera del Orinoco (1936), que en ese entonces fue llamada "Bituminosa" .

En 2020, se descubre en Wuhan, China, el virus del COVID-19.

En 2021, el Salario Mínimo se encontraba en Venezuela por debajo de $ 1 mensuales y novarió casi en los años siguientes. Siguen efemérides... Cada 7 de enero la Iglesia Ortodoxa celebra la Navidad Ortodoxa, en varias partes del mundo. Difiere en la fecha del nacimiento de Jesús con la Iglesia Católica, debido a que se rigen por el calendario juliano, mientras que las celebraciones religiosas de los cristianos católicos se basan en el calendario gregoriano (introducido por el Papa Gregorio XIII, en el año 1582). El calendario juliano conserva los días que habían sido eliminados por Gregorio XIII, razón por la cual hay una diferencia de 13 días entre las celebraciones católicas y las ortodoxas. La Navidad Ortodoxa se celebra en Bielorrusia, Bulgaria, Egipto, Eritrea, Etiopía, Georgia, Grecia, Israel, Kazajstán, Macedonia, Moldavia, Montenegro,Rumania, Rusia, Serbia, Turquía, Ucrania. Finaliza hoy el Carnaval de Negros y Blancos (del 2 al 7 de enero) en Colombia, tradición folklórica que es Patrimonio de la Humanidad (UNESCO). Día del Coleccionista. Coincide con el Día del Sello Postal. Día del Sello Postal. Se conmemora tomando en cuenta el nacimiento de Heinrich Stephan, organizador del sistema postal de Alemania y fundador de la Unión Postal Universal (UPU). En 1937 la Federación Internacional de Filatelia lo anunció como Día Mundial. Hoy se utilizan menos los sellos postales, porque han cambiado las características del correo, que es predominantemente electrónico; pero un sello antiguo en manos de un coleccionista puede estar valorado hasta en millones de dólares. En 1768, nace en Córcega, José I Bonaparte, hermano mayor de Napoleón I Bonaparte, que será rey impuesto de España durante la ocupación de este país por tropas francesas desde 1808 hasta su derrota y salida en 1813. También diplomático francés, y rey de Nápoles de 1806 a 1808. En 1780, nace en Puertos de Altagracia, estado Zulia, el prócer venezolano Felipe Baptista, héroe de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, oficial de la Armada durante la Guerra de Independencia. En 1782: Se abre el primer banco estadounidense, el Banco de América del Norte. El 1825 en Chile se celebra el Parlamento de Tapihue entre loncos mapuches y representantes de la república chilena. Tuvo por objetivo poner fin a los conflictos entre sectores mapuches y el Estado chileno. Sin embargo la controversia con el pueblo originario mapuche sigue estando presente en Chile. En 1827, nació en Kirkcaldy, Escocia, Reino Unido, Sandford Fleming, ingeniero que en 1879, propondrá el horario universal, estableciendo un sistema de 24 horas que dividirá el mapamundi en 24 zonas horarias imaginarias delimitadas por meridianos que irán de norte a sur. Partiendo de Greenwich (Inglaterra) el reloj se adelantará una hora hacia el este y restará hacia el oeste. No será hasta 1929 cuando el mundo acepte este sistema de forma casi unánime. En 1907 en Río Blanco (México) sucede una matanza de obreros textiles huelguistas. Unos dos mil obreros de la fábrica textil de Río Blanco se plantaron frente a la empresa en protesta contra la orden del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz de que se reincorporaran al trabajo. A finales de 1906, los obreros textiles de Tlaxcala y Puebla se habían declarado en huelga por mejores condiciones laborales. Los empresarios hicieron un cierre patronal (lock-out). Los trabajadores de esa industria estaban sometidos a jornadas de hasta 13 horas, ruídos infernales, salarios miserables y pagos con vales, precios abusivos en tiendas de la compañía y alquileres usurarios en ranchitos insalubres de la misma empresa. Los obreros amotinados fueron criminalmente reprimidos por el gobierno patronal para su desalojo y para su retorno forzoso a las condiciones de explotación imperantes. Un claro ejemplo de cómo los gobiernos burgueses y autoritarios funcionan al servicio del capital, siendo capaces de liquidar a muerte las protestas obreras. En 1927, se inaugura el servicio telefónico comercial entre Londres y Nueva York. Se realiza la primera llamada telefónica transatlántica, con un radioteléfono. En 1929, aparece Tarzán, una de las primeras historietas de aventuras. En 1936, se descubre la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela . Inicialmente fue considerada y denominada como "Faja Bituminosa". Su inicio se remonta a la perforación del pozo Canoa en 1935, ubicado en las cercanías de una comunidad llamada La Canoa, en el estado Anzoátegui. En 1939, la investigadora química francesa Marguerite Perey descubre el elemento químico que recibió el nombre de francio. Vivió entre 1909 y 1975. Había sido alumna de la científica Marie Curie, y en 1962 fue la primera mujer en ser elegida miembro correspondiente de la Academia de las Ciencias francesa. En 1943, murió en Nueva York a los 86 años, Nikola Tesla, un prolífico inventor, ingeniero mecánico y electricista, físico, de origen serbo-croata (nacionalizado estadounidense), que promovió la masificación de la electricidad. Se supo que muchos de sus descubrimientos fueron atribuidos a otros inventores como Edison o Marconi. Concibió la corriente alterna y la radio, también fue pionero en tecnologías de avanzada como la robótica, las energías alternativas a los combustibles fósiles y la resonancia magnética. Inventó el control remoto, realizó estudios sobre los rayos X y sus aplicaciones en medicina, creó las primeras lámparas de bajo consumo, las luces fluorescentes, sentó los principios teóricos del radar, los aviones de despegue vertical, las armas teledirigidas y la transmisión inalámbrica de electricidad. Pese a todo ello murió en la soledad y en la pobreza, despojado del reconocimiento por sus creaciones, que le llegaría en muchos casos póstumamente. Hoy está siendo reivindicada su figura y sus valiosos aportes. En el año 1950, nació Juan Gabriel , cantautor mexicano apodado el "Divo de América". Fue cantautor, compositor, y también actor, productor y filántropo. Son notables sus contribuciones a la música popular en español en variados géneros (balada, ranchera, bolero, pop, música norteña, rumba flamenca, huapango, música chicana, salsa, son de mariachi, banda sinaloense, disco, big band y hasta canciones de cuna que escribió a cada uno de sus hijos). Es recordado con mucho afecto por su público de todas las generaciones. Canciones de Juan Gabriel cantadas por él mismo. En 1954, la empresa IBM presenta la primera computadora o máquina de procesamiento de datos, IBM 704, utilizada para hacer cálculos. El dispositivo era capaz de ejecutar más de 40.000 instrucciones por segundo. En 1964, nació el actor Nicolas Cage. Ha sido nominado y galardonado para numerosos premios cinematográficos importantes habiendo ganado entre estos un premio Óscar, un Globo de Oro y un premio SAG por su actuación en Leaving Las Vegas (1995). En 1965, hace su aparición en Colombia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo insurgente armado de orientación antiimperialista. Los rebeldes guerrilleros invadieron Simacota, en Santander, colocándose en el escenario con esa primera acción bajo el liderazgo de Fabio Vásquez Castaño y su hermano Manuel Vásquez Castaño, fundadores del ELN. En 1968, Estados Unidos lanza la Surveyor 7 hacia la Luna. En 1978 nace en la región Antártida de la Argentina, Emilio Marcos Palma, quien se convierte en la primera persona nacida en ese continente austral helado. Su nacimiento fue registrado como un record del Libro Guinness. En 1984 muere Alfred Kastler, en Francia, investigador y Premio Nobel de Física en 1966 por sus trabajos, que condujeron a la invención del rayo láser. En1985 la URSS y Estados Unidos reanudan el diálogo sobre desarme nuclear y espacial, en el marco de la llamada "guerra fría". En 1986, muere en Ciudad México (México) Juan Rulfo, escritor mexicano perteneciente a la generación del 52, autor de la novela "Pedro Páramo", considerada unánimemente una de las obras maestras de la literatura latinoamericana. También escribió la novela corta "El gallo de oro" y una colección de cuentos titulada "El llano en llamas". En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura en México y en 1983 el Premio Príncipe de Asturias en España. Había nacido el 16 de mayo de 1917. En 1989, muere en Tokio, Japón el emperador japonés Hirohito, que rigió su país desde 1926 hasta el 07- 01-1989, un reinando que incluyó tanto la derrota militar de Japón en la II Guerra Mundial como su posguerra llena de triunfos económicos. En 1990, en Italia, La Torre inclinada de Pisa se cierra al público por primera vez en 800 años, para inpección y reforzamiento por presunto peligro de desplome. Desde su construcción en suelo blando como campanario de la catedral en el siglo XII, la Torre empezó a inclinarse. No será hasta 1999, tras varios proyectos fallidos para corregir su inclinación, cuando unos ingenieros inicien un proceso de extracción del suelo inferior que se mostrará realmente efectivo. Se estima que esta obra de ingenería proporcionará a la Torre al menos 300 años más de vida. En 1992, la compañía AT&T presenta el videoteléfono. Es un teléfono con una pantalla de video capaz de realizar comunicaciones de video entre dos o más personas en tiempo real. En 1999 en Estados Unidos, comienza el juicio político contra el expresidente norteamericano Bill Clinton por el caso Mónica Lewinsky. Fue absuelto de los cargos. En 2007 una investigación en Estados Unidos descubre presencia de células madre en el líquido amniótico en el que flotan los fetos. Son muy importantes porque a partir de ellas se generan todas las demás células del organismo. Son capaces de formar otras células que serán parte de tejidos con funciones especializadas (del sistema nervioso, oseo, piel, órganos, etc.). En 2007 el futbolista argentino Lionel Messi gana su cuarto Balón de Oro y supera a otros astros del futbol que habían marcado hitos previos en la historia de ese deporte en cantidad de trofeos obtenidos. Hoy ostenta el campeonato mundial después del Qatar 2022. En 2015 ocurre un atentado contra el periódico Charlie Hebdo (París, Francia), en el que fallecieron 12 personas, relacionado con la publicación de imágenes supuestamente ofensivas contra el Islam. El semanario humorístico satírico había mostrado caricaturas de Mahoma. En 2020 Pedro Sánchez (del PSOE) es investido Presidente del Gobierno en España, en segunda votación, después de estar nueve meses como Presidente en funciones. El 7 de enero de 2020, en Wuhan, China se descubre el virus del COVID-19. Fue aislado en laboratorio, pero la enfecrmedad ya había sido detectada en 2019. Un día como hoy, en 2021, el Salario Mínimo se encontraba en Venezuela por debajo de 1$ en el marcador oficial e informal. Ver: https://www.aporrea.org/economia/n361822.html En 2022, para las misma fechas, el salario en bolívares era equivalente a 7 dólares, por pequeños aumentos recientes, con una inflación que seguía devorando su valor de compra y se necesitaban hasta 53 salarios mínimos para alcanzar el valor de la canasta alimentaria, que si se trata de la canasta básica (referente constitucional para el salario, según el Art 91 CRBV) requeriría de más de 100 veces el salario mínimo de ese momento, para sostener a la familia de un trabajador o trabajadora. Los 7 dólares mensuales se habían convertido en el tope máximo del salario mínimo, pero por los efectos inflacionarios y la tendencia devaluacionista de la moneda, su tendencia era fluctuar hacia abajo, con el efecto de causar la pérdida de los precarísimos aumentos concedidos en algunos años. Para 2023 el salario mínimo estaba en el equivalente de 3 dólares y medio. La casi anulación del salario se había vuelto algo permanente. Ya en 2024 para esta fecha e l presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, expresó que para dicho año se tenía previsto que los aumentos en materia salarial fuesen “importantes” y dependerían de tres factores: “desempeño de la industria petrolera, inflación y el crecimiento de la economía”. Pero... si te he visto no me acuerdo. Parece que el “factor” Art. 91 de la Constitución está pintado de adorno. En 2022, se dan muchas manifestaciones en Chile, como protesta contra la licitación del Litio por parte del gobierno de Sebastián Piñera que pretendía ponerlo en manos del sector privado, a pesar de faltar poco para que asumiese el nuevo presidente electo Gabriel Boric. Ver:https://www.aporrea.org/actualidad/n370530.html En 2022 Víctor Escobar, en Colombia, es el primer paciente no terminal en Latinoamérica que consigue recibir la eutanasia o muerte asistida. Estaba afectado por múltiples enfermedades degenerativas e incurables. En 2023, Irán ejecutó a dos hombres en la horca por realizar protestas. Ver: www.aporrea.org/ideologia/n379630.html