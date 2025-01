Efemérides 6 de enero: Día Mundial de los Huérfanos de Guerra (como los de Gaza) - Día Nacional del Deporte en Venezuela

Aquí algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 6 de enero: Día de los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. La celebración religiosa conmemora la leyenda de la llegada de los llamados Reyes Magos de Oriente, al pesebre donde se dice que nació Jesús en Belén (Palestina) y recibió sus ofrendas simbólicas de oro, incienso y mirra. Pero, más allá del tema religioso, para los niños de muchos países es un día de regalos (juguetes, ropa y otros presentes), especialmente en los países con mayorías católicas, y de manera destacada en España, donde se hace la Cabalgata de los Reyes el día 5, y el 6 de enero los niños y niñas abren sus esperados regalos, llenos de ilusión. También se hace esta celebración en varios países iberoamericanos. En Venezuela los regalos de los niños y niñas (y adultos también) se dice que los trae el Niño Jesús, al final de la Noche Buena y en el día de Navidad, en competencia o de manera combinada con San Nicolás o Papá Noel (en la tradición anglosajona esparcida por el mundo). Es importante saber el origen de las celebraciones y fiestas, pero sobre todo, que todos los niños y niñas las disfruten y sus familias también. Noticia relacionada publicada en Aporrea: Conoce por qué hoy se celebra el día de Reyes 06/01/22 - www.aporrea.org/cultura/n370493.html Día Mundial de la Astrología. Día Nacional del Deporte en Venezuela. Se celebra cada 6 de enero, desde 1945, fecha en la que el Párroco de La Pastora (Caracas), Francisco Castillo Toro, convocó un funeral para rendir homenaje a los jugadores de béisbol Salvador Argüelles y José Pérez Colmenares. Aunque hay otra fecha deportiva fijada el 22 de junio (por la creación del IND) y a escala internacional se celebra el 6 de abril, fecha escogida para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos llevados a cabo en Atenas, Grecia, en 1896. Pero también, la fecha venezolana del deporte coincide con que en el año 1984, muere Brígido Iriarte, destacado multiatleta venezolano, ganador de la medalla de oro en salto con garrocha en los Juegos Bolivarianos de Caracas en 1951, quien también fue entrenador en el estado Táchira y asesor en mantenimiento de instalaciones de atletismo del Instituto Nacional de Deportes. En este día se rienden honores a nuestras glorias deportivas y figuras olímpicas y paralímpicas, como la atleta de salto triple Yulimar Rojas, el esgrimista Rubén Limardo, el karateka Antonio Díaz, los triunfadores de la halterofilia Julio Mayorga y Keydomar Vallenilla... además de los destacados beibolistas profesionales y campeones del boxeo... Pero, también tenemos deportistas célebres y galardonados con premios internacionales en automovilismo, en BMX, alpinismo y hasta esquiadores. Sin embargo, lo más importante es que un día como éste sirva para promover socialmente la práctica y la masificación del deporte como una disciplina saludable para el cuerpo y la mente, tanto para el desarrollo individual como para el relacionamiento colectivo y el alejamiento de los malos hábitos. Por ello, no debe escatimarse nada en el apoyo al deporte en las escuelas, los centros deportivos, los barrios, las poblaciones. Contar con entrenadoras y entrenadores, intalaciones deportivas en buen estado y con implementos. El deporte ayuda a la organización y relacionamiento social, y es una herramienta de paz. Día Mundial de los Huérfanos de la Guerra (hoy los niños palestinos siguen estando en primer lugar). Son niños víctimas de conflictos bélicos, que además de haber perdido a sus padres en circunstancias trágicas, pueden seguir ellos mismos expuestos a la violencia. Según UNICEF millones de niños han quedado huérfanos en guerras pasadas y en guerras contemporáneas, sin sus familias, sin hogar, sin alimentos ni educación y mucho más vulnerables a los peligros que suponen las confrontaciones armadas o en la condición de refugiados. Los conflictos bélicos, o más concretamente, las acciones que ejecutan gobiernos y ejércitos, se asocian a graves violaciones de los derechos fundamentales de los niños: derecho a la vida, derecho a tener una familia, derecho a la salud y la educación, derecho a una infancia protegida y feliz y al desarrollo de su personalidad. Frente a ésto se requieren medidas de protección y programas especiales. Una derivación de la orfandad de los niños víctimas de las situaciones de guerra, puede ser su reclutamiento forzoso para utilizarlos en los conflictos armados. En este día se busca concientizar y sensibilizar al respecto, en función de que se adopten las medidas apropiadas y las acciones de solidaridad. Actualmente en Gaza, Palestina, el genocidio cometido por el gobierno sionista y los militares israelitas además de haber provocado ya la muerte de millares de niños con sus bombardeos y ataques inmisericordes, está dejando también otros miles de niños palestinos en la orfandad. Por todo ello la ONU y UNICEF deberían ajustar cuentas con el Estado de Israel. No hay "derecho a la defensa" que justifique acciones contra inicentes y contra la infancia, y por supuesto, lo más aborrecible es la aniquilación deliberada. En Colombia es el Cuarto Día del Carnaval de Negros y Blancos. Se celebra del 2 al 7 de enero de cada año. En 2009 esta tradición fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En el año 1536, exploración del territorio que más adelante será Lima, la capital del Perú. Tres rastreadores de Francisco Pizarro exploran el valle del Rímac (del que se deriva el nombre de Lima) en esta fecha en el Perú colonial. Pizarro, decidirá fundar el 18 de este mismo mes la nueva capital a la que bautizará como "Ciudad de los Tres Reyes" (en honor a los tres Reyes Magos). Posteriormente la ciudad pasó a llamarse Lima. En el año 1412, nació Juana de Arco, una joven campesina heroína de Francia por su papel a finales de la Guerra de los Cien Años. Juana afirmó haber tenido visiones del Arcángel Miguel, de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría, quienes le dieron instrucciones para que ayudara al rey Carlos VII y liberara a Francia de la dominación inglesa. El Congreso de Angostura ratifica el título de Libertador a Simón Bolívar (1820). En el año 1852, muere Louis Braille. Fue un sacerdote católico y pedagogo francés que diseñó un sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual. Su sistema es conocido internacionalmente como sistema Braille y es usado tanto en la escritura como en la lectura y la notación musical. En el año 1883, nació Jalil Yibrán, poeta, escritor, pintor, novelista, ensayista y pensador libanés, conocido como el poeta del exilio (f. 1931). Entre sus más conocidas (traducidas a varios idiomas) están: Espíritus rebeldes (1903), La música (1905), Alas rotas (1912). En el año 1944, nació Rolf M. Zinkernagel, un inmunopatólogo suizo, premio Nobel de Medicina en 1996. Sus investigaciones en conjunto con Doherty, han sido fundamentales para conocer el proceso mediante el cual las células del sistema inmunitario reconocen los microorganismos invasores y son capaces de distinguirlos de las células del organismo. En el año 1964, nació Rafael Vidal, nadador y comentarista deportivo venezolano. Ganó la medalla de bronce en la competencia de 200 metros mariposa de natación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. (f. 2005). En el año 1912, nació Celso Emilio Ferreiro, destacado escritor, poeta y político gallego que vivió en Venezuela. En 1966 emigró de Galicia a Venezuela, dónde colaboró con la Hermandad Gallega, fundó el Padroado da Cultura Galega (Patronato de la Cultura Gallega). Gracias a su iniciativa se graba y se edita en Caracas en 1970 el primer disco LP en gallego, "Galicia Canta", con varios de sus poemas musicalizados. Él mismo se hizo cargo de la presentación del disco con su seudónimo de Arístides Silveira, e interactuó con el cantante Xulio Formoso, tocando el "pandeiro" al estilo gallego (f. 1979). Ferreiro recibió premios editoriales e internacionales de poesía. En el año 1945, muere Edith Frank-Holländer, ciudadana neerlandesa (n. 1899), madre de Ana Frank y Margot Frank, esposa de Otto Frank. Fue una judía alemana refugiada en los Países Bajos que fue perseguida por los nazis junto con toda la familia Frank y sus compañeros de la "Casa de atrás". Capturada en 1944, permaneció en erl campo de concentración de Auschwitz después de que sus hijas y Auguste Van Pels fueran deportados a Bergen-Belsen. Murió en Auschwitz el 6 de enero de 1945 de inanición. En el año 1947, muere Adolfo d'Empaire Andrade, médico venezolano que en el año de 1897 realizó su primera intervención quirúrgica y fue fundador de la Cruz Roja Venezolana sección Zulia; varias veces su presidente. Se inaugura el Puente de Angostura sobre el río Orinoco (1967) en Venezuela. Al momento de su finalización era el noveno puente colgante del mundo y el primero de Latinoamérica. El lanzador Urbano Lugo padre, jugando para los Leones del Caracas, se convierte en el primer venezolano en lanzar un no hit no run en el béisbol venezolano, al vencer a los Tiburones de La Guaira, 6 carreras a 0 (1973). Último capítulo del "El Chavo del 8" (1980). Muchos niños disfrutaron al personaje interpretado por "Chespirito", humorista mexicano (Roberto Gómez Bolaños). El Chavo era un niño de la calle que vivía en el vecindario dentro de un barril y compartía sus juegos con otros niños y niñas del barrio, escenificando siempre cómicas situaciones. En 2006 fallece por complicaciones de salud la Comandanta Ramona (47), mujer mexicana, indígena tzotzil (maya) y comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de Chiapas, México (n. 1959). Fue una de las dirigentes públicas más importantes en los inicios del levantamiento zapatista y con un papel fundamental en el movimiento de mujeres zapatistas. En el año 2012, muere Anilda Leão. Fue una poetisa, escritora, activista feminista, actriz y cantante brasileña (n. 1923). A los trece años de edad publicó su primer poema, cuyo tema era la niñez abandonada. En 1950, en un evento organizado por la Federación Alagoana para el Progreso Femenino, se presentó por primera vez como cantante. Desde entonces militó por los derechos de las mujeres, y participó en el Congreso Mundial de la Mujer celebrada en 1963 en Moscú (Unión Soviética), como representante de la Federación Alagoana para el Progreso Femenino. En el año 2014, muere Mónica Spear, una actriz, modelo, filántropa y reina de belleza venezolana, ganadora del concurso Miss Venezuela 2004, conocida por sus papeles protagónicos en producciones de TV como Mi prima Ciela, Calle luna, Calle sol y La mujer perfecta, y por su personaje de Bianca Santillana de Piamonte en la telenovela estadounidense, Pasión prohibida. Fue asesinada junto a su esposo por delincuentes en Venezuela. En el año 2019, muere José Visconti. Fue un periodista, locutor, escritor y profesor universitario venezolano. Saltó a la fama debido a su trabajo en televisión como presentador deportivo. Durante años se desempeñó como docente en la Universidad Católica Santa Rosa, donde recibió el título de Profesor Ilustre. En 2020, el humo de los graves incendios de Australia, considerados entre los peores del siglo, con casi seis millones de hectáreas calcinadas, llega a Chile tras viajar más de 11.000 kilómetros por el Océano Pacífico. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n350656.html En 2021 es negada la libertad bajo fianza al fundador de Wikileaks, Julian Assange, por una juez británica. Assange sigue encarcelado en Gran Bretaña desde 2019, mientras lucha contra su extradición a Estados Unidos y por su liberación. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n361776.html En un día como hoy, en 2022, continuaban las grandes y fuertes protestas iniciadas en Kazajistán (país que fue de la ex URSS, en Asia) desde el 2 de enero por las aumento desmedido e intempestivo del gas natural licuado (usado para la cocina). La población salió a las calles en rechazo al aumento del precio del gas natural licuado y fue reprimida, llegando el gobierno a emplear cadetes de las escuelas militares del país para luchar contra los manifestantes, con fallecidos y heridos en ambos bandos. El presidente Tokáyev aceptó la renuncia de su equipo de gobierno por la medida adoptada, pero a pesar que ya se habian dictado medidas para regular el precio las marchas persistían con intensidad. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n370490.html y https://www.aporrea.org/internacionales/n370495.html Segundo aniversario del asalto y ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los EE.UU por seguidores del entonces presidente Donald Trump, perdedor en las reciente elecciones presidenciales en las que ganó Biden. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n370499.html En 2022, informan que un grupo de científicos se dirigen a estudiar un gran glaciar antártico que se derrite rápidamente, lo cual podría atribuirse al cambio climático. Este fenómeno se ha seguido repitiendo en 2023 y es observado también en los grandes icebergs. Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n370507.html En 2023, el gobierno de Rusia, encabezado por Putin, hacía entrar en vigor el 6 de enero un cese al fuego temporal en la guerra de Ucrania para la Navidad ortodoxa celebrada por los militares rusos. Ver: (VIDEO) Rusia: Entra en vigor cese al fuego en Ucrania para la Navidad ortodoxa ordenada por Putin a los militares rusos (aporrea.org) En 2024, primera misión de La India para estudiar el Sol alcanza su destino.

Ver: www.aporrea.org/tecno/n389307.html