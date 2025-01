Efemérides 5 de enero: Suprimida la Inquisición, 1813 - Primavera de Praga, 1968

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 5 de enero: Día de la Industria Farmacéutica. Muy importante esta industria para la producción de medicinas destinadas a preservar, mantener o recuperar la salud. Pero también, siendo los grandes laboratorios farmacéuticos, como empresas transnacionales, los más importantes proveedores de vacunas, se discute hoy en día que algunos medicamentos esenciales y las vacunas para enfrentar una pandemia como la de Covid-19, no pueden seguir siendo un "secreto" comercial, resguardado por patentes, y que deben ser patrimonio de la humanidad para ser producidos y distribuidos de manera gratuita o a precios económicos muy asequibles, sin sujetarse al interés comercial privado. La salud es un derecho de todos los seres humanos. Cabalgata de Reyes Magos. En España y en otros países, incluidos algunos de los hispanoamericanos, se hace la Cabalgata de los Reyes Magos. Es un desfile de carrozas que representa la llegada de los llamados reyes a Belén, a rendir tributos al Niño Jesús o "Niño Dios". Aunque el mito de los reyes habla de que iban sobre camellos, y quizar debería decirse "camellata" (jejejeje), en lugar de cabalgata que es de caballos, pero se le dice en ese caso caravana. No obstante, como no hay camellos en la mayoría de los países, los señores reyes suelen ir a caballo o en carrozas. Sin embargo en países como Venezuela también sucede que a los magos de Oriente se les adelantó con los regalos el Niño Jesús, así de chiquitico y los infantes o los mayores reciben sus regalos antes. De todos modos se mantiene la tradición. Melchor, Gaspar y Baltasar llegan hasta el pesebre donde nació Jesús, con sus ofrendas y en los desfiles se lanzan caramelos y otras golosinas a los niños, en la víspera de la fiesta de Epifanía, que es el propio Día de Reyes (6 de enero) en el que los niños esperan recibir regalos, de acuerdo con la tradición cristiano-católica, que se ha convertido en un festejo más allá de la religión y que, por supuesto, en el mundo de hoy tiene mucha significación para el comercio y el consumo, porque es el día de la entrega de millones de juguetes y otros presentes comprados no sólo para los niños sino también para los jóvenes y adultos que los intercambian.Hay otro "infiltrado", que se le adelantó a los reyes y entrega los regales el mismo día que el propio Niño Jesús, es Santa Claus o San Nicolás, llamado también Papá Noel, al final de la Noche Buena o en el día de Navidad (madrugada del día 25 de diciembre). Sea en Navidad o el Día de Reyes, lo importante es que no se quede ningún niño sin su juguete u otro regalo y aprovechar las fechas para disfrutar con ellos junto a familiares, amigos o vecinos. En Colombia es el Tercer del Carnaval de Negros y Blancos. Se celebra del 2 al 7 de enero de cada año. En 2009 esta tradición fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Nació en 1592, en Lahore (India), Yahan I, que será gran Mongol Sha, encarcelado por su hijo en 1658 en el fuerte de Agra y constructor del Taj Mahal, mausoleo considerado una de las maravillas arquitectónicas del mundo. Ordenó levantarlo en honor a su consorte favorita, y a su muerte, años después fue enterrado junto a ella, en 1666. La monumental obra quedó para la posteridad. En 1781, nace Gaspar Marcano Boadas, oficial del ejército venezolano en la guerra de independencia y también abogado, político, congresista y poeta (f. 1821). Intervino en la liberación de las provincias de Cumaná y Barcelona (actuales estados Estado Anzoátegui, Monagas y Sucre). En 1815, integró una Junta de Notables en la isla de Margarita, desde donde aclamó a Juan Bautista Arismendi como "Comandante General de todas las Fuerzas de Mar y Tierra" de los independentistas, ante las amenazas del jefe realista Francisco Tomás Morales acampado en Cumaná. En 1713 nace Jorge Juan y Santacilia, ingeniero naval, astrónomo, matemático, marino, científico y se dice que también espía español, que midió la longitud del meridiano terrestre y demostró el achatamiento del globo en los polos. Fue durante la Misión Geodésica Francesa. Se hizo cargo de la reforma del modelo naval español. Una calle madrileña lleva su nombre en honor a sus descubrimientos y aportes científicos. Las Cortes de Cádiz, en España, suprimen el Tribunal de la Inquisición en España y en sus colonias en América, que en Caracas tenía sede en la esquina Cruz Verde (1813). Se da así por finalizada (formalmente) una era de persecuciones, asesinatos "en nombre de Dios" y del exterminio de supuestos "herejes", que se extendió durante siglos en los dominios religiosos de la Iglesia Católica, regidos por los reyes de España, que no permitían libertad de cultos o usaban la acusación de herejía contra sus enemigos. El término Inquisición o "Santa Inquisición" hace referencia a varias instituciones de la Iglesia Católica dedicadas a la supresión de la herejía; es decir, el disentimiento religioso (o en el fondo el político y la contradicción de cualquier dogma sostenido por la jerarquía de la Iglesia). La Inquisición medieval se remonta en sus orígenes al año 1184, cuando se fundó en en la zona de Languedoc (en el sur de Francia) para combatir la "herejía" de los cátaros o albigenses (que también estaban en Cataluña). La Inquisición española o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue una institución fundada en 1478 por los Reyes Católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos, bajo el control directo de la monarquía, más allá del papel de la Iglesia, por tratarse de un Tribunal Eclesiástico. Su abolición fue aprobada en las Cortes de Cádiz en 1812 pero no fue definitiva hasta el 15 de julio de 1834, durante la Regencia de María Cristina de Borbón, en el inicio del reinado de Isabel II. Con ella, los reyes de España combatieron los restos de la influencia musulmana en los territorios de la reconquista, y a los judios conversos. No sólo buscaban forzar la unidad religiosa y usarla de excusa contra los opositores políticos, sino que también había motivos económicos, pues muchos de los perseguidos y condenados eran objeto de confiscación de bienes. En el año 1876 nace Konrad Adenauer, estadista alemán, primer canciller de la República Federal de Alemania, considerado como uno de los llamados "padres de la Unión Europea". Pertenecía a la Democracia Cristiana de Alemania (f. 19/04/1967). En el año 1922, muere a los 47 años de edad, el explorador polar británico Ernest Henry Shackleton, mientras realizaba una expedición a las regiones poco conocidas de la Antártida situadas en torno a la Tierra de Enderby. Nellie Tayloe Ross se convierte en la primera mujer en la historia en ser Gobernadora en los Estados Unidos (1925). En 1932, nace en Italia el semiólogo, filósofo y escritor Humberto Eco, autor de numerosos ensayos filosóficos y de la novela "El Nombre de la Rosa" (1980), en la que se basó una película homónima (1986) de Jean-Jacques Annaud (director francés) y protagonizada por el actor británico Sean Connery. De manera póstuma se publicó en 2016 "De la Estupidez a la Locura", que recopila sus artículos. Enrique Bourgoin, Heriberto Márquez Molina y Domingo Guzmán Peña se convierten en las primeras personas registradas en la historia por ascender al Pico Bolívar (1935) en Los Andes venezolanos. Su altitud oficial está estimada en 5007 metros sobre el nuvel del mar y es el más alto de Venezuela, pero hay algunas discrepancias en las mediciones. Se puede llegar a allí utilizando el teleférico más alto del mundo y el más largo, que parte de la ciudad de Mérida hacia el pico Espejo, muy próximo al pico Bolívar. En el año 1936 muere Ramón María del Valle-Inclán. Fue un dramaturgo, poeta, novelista y autor dramático nacido en Santiago de Compostela, Galicia (España) que formó parte de la corriente literaria denominada modernismo. Se considera uno de los autores clave de la literatura española del siglo XX. Además de cuentista, ensayista y periodista. Destacó en todos los géneros que cultivó y fue un modernista que satirizó la sociedad española de su época. Entre sus obras: Divinas palabras. Luces de bohemia. Tirano Banderas. En la ciudad de Jerusalén, se da el encuentro y el abrazo, entre el papa Pablo VI y el patriarca de Constantinopla Atenágoras I (1964). Fue el primer encuentro entre los primados de las Iglesias cristiano-católica y ortodoxa, desde 1439. En 1955, se crea oficialmente la Copa de Campeones de Europa (fútbol ), luego denominada Liga de Campeones de la UEFA. Hace 56 años, en Checoslovaquia, llega al poder Alexander Dubcek que dirigirá el intento de reforma y democratización socialista conocido como la "Primavera de Praga" de 1968. Terminó con una represión sangrienta, al producirse una invasión de tropas del Pacto de Varsovia en agosto de ese año. La ocupación ordenada por la burocracia estalinista de la desaparecida Unión Soviética (URSS) sofocó el intento de democratización socialista, cuyo propósito era democratizar el Estado y las estructuras del Partido Comunista, además de establecer una política internacional más abierta, otorgar mayores derechos adicionales a los ciudadanos de Checoslovaquia y emprender una descentralización parcial de la economía, entre varios de sus objetivos expresos, que fueron refrendados por gran parte de la población, en una atmosfera de liberación que abarcó a la prensa, a la actividad artística y literaria y al debate de ideas. No gustaron en Moscú las acciones de Dubček al proclamar la intención de crear "una sociedad libre, moderna y profundamente humana". Es por ello que este período político y social vivido en lo que era antres Checoeslovaquia (ahora dividida en dos naciones), recibió el nombre de "Primavera de Praga". La reacción de la burocracia rusa fue impulsar una ocupación militar que duraría dos décadas. Este acontecimiento provocó rupturas en los partidos comunistas y en la izquierda internacional, entre quienes apoyaron la invasión y sofoco de la "Primavera de Praga" y quienes la condenaron, mostrando su respaldo al movimiento de la "Primavera de Praga" en favor de un socialismo democrático (por oposición al falso socialismo burocrático-autoritario de Moscú). En 1969, la Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 5 hacia el planeta Venus, que transmitirá datos desde la atmósfera del segundo planeta del sistema solar y próximo a La Tierra. En el año 2002, un grupo de investigadores japoneses logra crear un ojo artificial por primera vez en el mundo. Implantan globos oculares a renacuajos, sacados de embriones de ranas, sin que hubiese síntomas de rechazo de los implantes. En el observatorio de Monte Palomar (California, Estados Unidos), los astrónomos Michael E. Brown, David Lincoln Rabinowtz y Chad Trujillo descubren el planeta enano Eros (2005). Es el más lejano del sistema solar. Su tamaño solo representa el 0,27℅ de la masa terrestre, aunque también se considera que es el cuerpo más grande que todavía no ha sido visitado por una sonda espacial en el sistema solar del que forma parte la Tierra. En el año 2013, muere José Manuel Díaz Mázquez - más conocido por su seudónimo Joselo, actor, cantante y comediante venezolano, hermano menor del también fallecido cantante y reconocido músico Simón Díaz. Durante años condujo y actuó para la televisión en su propio programa humorístico denominado "El Show de Joselo", por los canales de mayor audiencia en Venezuela. Condujo también el célebre espacio llamado "La cruzada del buen humor" (Radio Rochela). Incursionó junto a su hermano Simón Díaz en el campo musical, interpretando "Las Gaitas de Joselo y Simón". Sus frases llegaron a hacerse parte del lenguaje popular venezolano. Ver: Show de Joselo y Gaitas de Joselo. En el año 2018, en Houston,Texas, Estados Unidos, muere a los 87 años de edad el astronauta John Young. Participó en tres de las fases de la exploración espacial. Estuvo en el proyecto Gemini, que iniciaba la carrera de vuelos orbitales tripulados, a principios de los añosd sesenta del siglo XX, y tras el programa Apolo, en los años ochenta del mismo siglo pasado. Se convirtió en el primer capitán del transbordador espacial reutilizable. El japonés Kiyoshi Kimura, magnate del sushi, rompe el récord mundial al pagar 3.1 millones de dólares por un atún rojo de aleta azul de 278 kilos, considerado una especie en peligro de extinción (2019). ¡Los caprichos del dinero! En 2020, terroríficos incendios forestales azotaban a regiones de Australia reforzados con fuertes vientos, causando muertos y destrucción, al menos desde el día anterior. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n350611.html Se inaugura el Estadio Forum de La Guaira "Jorge Luis García Carneiro", también conocido como Estadio de Béisbol de La Guaira (2020). Actualmente es la sede del equipo Tiburones de La Guaira. Es uno de los espacios seleccionados para los partidos de la Serie del Caribe 2023 y una de las sedes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Tiene capacidad para 14.300 espectadores. En la noche del 4 para el 5 de enero de 2021, un incendio arrasa parte de las instalaciones de la Universidad de Oriente (UDO). Ver; www.aporrea.org/educacion/n361761.html En Río de Janeiro, Brasil, se decide cancelar el desfile de Carnaval 2022 tras el repunte de contagios registrados en la ciudad con la variante ómicron de Covid-19 durante las fiestas de Navidad. Algo insólito para las más famosas celebraciones carnavalescas del mundo. En 2023, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) advierte que salvará el voto en la elección de la directiva de la Asamblea Nacional (AN) ante "viraje autoritario" en el Poder Legislativo venezolano. Ya lo había hecho en 2022. Ver: www.aporrea.org/ideologia/n379573.html En 2023, en Irán, es condenado a muerte a un joven de 18 años por participar en las protestas. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n379574.html En 2024, Acción Comunista Europea exige el fin de la "inaceptable injerencia del gobierno de Maduro contra el PCV". Ver: www.aporrea.org/actualidad/n389276.html