Efemérides 3 de enero: Entra en vigor Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976)

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 3 de enero: Noche de las Cuadrántidas. El 3 de enero suele alcanzar su pico máximo la lluvia de meteoros o estrellas fugaces que son avistadas a comienzos del año, conocida como las cuadrántidas. En Colombia es el Segundo día del Carnaval de Negros y Blancos. Se celebra del 2 al 7 de enero de cada año. En 2009 esta tradición fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En Italia, Leonardo da Vinci prueba por primera vez su máquina voladora (1496). Nace en 1793 Lucretia Mott, activista estadounidense (f. 1880), defensora de los derechos de la mujer, pionera dentro del movimiento feminista. Participó en la organización de la Convención de Seneca Falls, en 1848 celebrada en Nueva York; la primera convención sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos. La conferencia emitió un documento considerado como el "texto fundacional" del feminismo como movimiento social (al menos en Estados Unidos y Occidente), denominado "Declaración de sentimientos". Allí denunciaban las limitaciones a los derechos de las mujeres, especialmente políticas, ya que no podían votar, ni postularse en elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas o asistir a reuniones de índole política. Ascenso de Alejandro de Humboldt y Aimé Bonpland al Pico El Ávila en Venezuela, actualmente denominado por su nombre indígena original: Waraira Repano (año 1800). En 1833, Gran Bretaña se apodera de las islas Malvinas, que le son arrebatadas a la Argentina. Henry W. Bradley patenta la oleomargarina (1871). La margarina son distintos tipos de grasas vegetales sustitutivas de la mantequilla. En 1892, nace John Ronald Reuel Tolkien, en Sudáfrica (en aquel entonces británica); escritor de El Hobbit (1937) y la trilogía El Señor de los Anillos (1954); obras llevadas al cine por Peter Jackson con gran éxito de taquilla. Además de escritor, fue poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario. Pero sus obras literarias fueron una publicación póstuma. Nace en 1905 Luisa Carnés, escritora y periodista española de la generación del 27 (f. 1964). Algunas de sus obras son: Tea rooms. Mujeres obreras. Trece cuentos. Rosalía. De Barcelona a la Bretaña francesa. El eslabón perdido. Rojo y gris. Cuentos completos I, Donde brotó el laurel, Cuentos completos II y Natacha. En 1920 se produce en México los sismos más intensos y mortíferos recordados en ese país. Ocurrieron varios terremotos y erupciones de volcanes que causaron la muerte de miles de personas y destruyeron poblados. Nace en 1932, Teodoro Petkoff, político, economista y guerrillero venezolano, dirigente y miembro fundador del partido Movimiento al Socialismo (MAS) tras abandonar el Partido Comunista de Venezuela, a principios de los años sesenta (s. XX), con críticas y planteamientos antiestalinistas, algunos de los cuales plasmó en polémicos libros. Fue diputado al Congreso Nacional en varias legislaturas; ministro de la Oficina Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN) durante la segunda presidencia de Rafael Caldera y candidato presidencial en dos ocasiones (1983 y 1988). Fue fundador y director del diario Tal Cual. En los tiempos de la llamada "revolución bolivariana" se opuso al gobierno y a las políticas de Hugo Chávez Frías en alianza con sectores de la derecha tradicional. En Venezuela, inició operaciones el Complejo Refinador de Amuay en la Península de Paraguaná (1950). Nace en 1956, Mel Gibson, actor, director y productor de cine australiano-estadounidense nacionalizado irlandés. Logró fama en Hollywood con las series de películas Mad Max y Lethal Weapon. Uno de sus más grandes éxitos ha sido como director y actor principal en la película Braveheart (Corazón Valiente), ganadora de cinco Premios de la Academia, incluyendo mejor película y mejor dirección. Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba (1961). El 1º de enero de 1959, el movimiento liderado por Fidel Castro entra en La Habana acabando con el régimen dictatorial pro yanqui de de Fulgencio Batista. Comienza así la revolución cubana. Se aprueban una serie de leyes que afectan a las grandes propiedades capitalistas y latifundistas. En 1960, el país imperialista procede a un embargo total sobre todo el comercio entre EE UU y la isla de Cuba. El 3 de enero de 1961, EE UU y Cuba rompen relaciones diplomáticas y en este mismo año se produce el intento de invasión de Cuba por la Bahía de Cochinos, estando en gobierno John Fitzgerald Kennedy. Tras estos acontecimientos la dirigencia cubana proclama el carácter socialista, marxista-leninista de la Revolución. Nace en 1969, Michael Schumacher, piloto alemán ganador de siete campeonatos mundiales de Fórmula 1. En el año 1976, en la ONU (Nueva York) entra en vigor el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Consagra los derechos económicos, sociales y culturales, y establece las obligaciones de los Estados relacionadas con su cumplimiento. Para referirse a ellos se usa la abreviatura DESC. Este Pacto ha sido firmado y ratificado por Venezuela. Pero una cosa es que exista el pacto y esté en vigencia y otra es que se cumpla de manera efectiva, y eso no ocurre sin conciencia del derecho y sin lucha social organizada. La cantante afrodescendiente Aretha Franklin se convierte en la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll (1987). Escuchar a Aretha Franklin. El dictador militar panameño, Manuel Antonio Noriega, refugiado en la misión diplomática del Vaticano en Ciudad de Panamá, se rinde y se entrega al ejército estadounidense, invasor del país centroamericano. La incursión para derrocarlo produjo gran cantidad de muertos civiles tras el bombardeo del barrio El Chorrillo (1990). En 1993, Estados Unidos y Rusia acuerdan reducir los arsenales nucleares mediante la firma del START II. En 2003, nace la activista internacional contra el cambio climático, Greta Thunberg, en Estocolmo. Hija del actor Svante Thunberg y la cantante Malena Ernman se hizo muy popular, siendo una adolescente, por su campaña contra el calentamiento global, por sus intervenciones en foros internacionales y participación en manifestaciones. Llegó a ser mencionada mencionada como una posible nominada al Premio Nobel de la Paz. Uno de sus discursos ante líderes mundiales en la ONU, en 2019, tuvo un gran impacto. Pero esta jovencita que en principio fue muy alabada, y que hoy cumple 20 años, está resultando bastante incómoda a los factores de poder por su tendencia a radicalizar sus posturas. En 2006, el presidente Néstor Kirchner cancela de un folpe y con un solo pago total la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El país desembolsó 9.530 millones de dólares en ese entonces. Kirchner ya había anunciado que abonaría la deuda con el ente antes de fines de 2005 para ahorrarse los intereses del préstamo, pero esto supuso recortes con implicaciones sociales para el pueblo argentino por una deuda que muchos consideraban en gran medida ilegítima. En 2009 entra en funcionamiento la red monetaria del Bitcoin, moneda digital descentralizada basada en un sistema de pago sin banco central o administrador único. La Sonda Chang'e 4 se convierte en la primera nave en la historia en alunizar en la cara oculta de la Luna (2019). Muere en 2020, Qasem Soleimani, militar iraní (n. 1957) que fue asesinado mediante un ataque terrorista aéreo estadounidense con drones en el aeropuerto de la capital de Irak (Bagdad). La operación fue ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump sin notificación o consulta al Congreso norteamericano, y en territorio de un país ocupado, en una acción arbitraria y criminal, violatoria de normativas internacionales y del respeto a la soberanía de las naciones. En México, en 2020, entra en vigor una ley prohibitiva de las bolsas plásticas (por su dispersión contaminante). Ver: www.aporrea.org/pachamama/n350554.html En 2023, en Bolivia: golpistas atentan contra sede policial en Santa Cruz

(en el Oriente boliviano). Ver: www.aporrea.org/internacionales/n379520.html En 2023, la transnacional petrolera estadounidense Chevron comienza a cargar primera exportación de crudo venezolano a EEUU en cuatro años.

Ver: www.aporrea.org/energia/n379524.html