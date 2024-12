Efemérides14 de diciembre: Max Planck expone la mecánica cuántica - Síntesis del ADN - Huelga petrolera del '36

Destacamos las siguientes: Día Mundial del Mono .

En 1900 Max Planck da origen a la mecánica cuántica.

En 1936 se inicia la primera huelga petrolera realizada en Venezuela.

En 1947: primeras elecciones presidenciales libres, secretas y directas en Venezuela, y es electo presidente Rómulo Gallegos.

En 1967 Arthur Kornberg y su comunidad de investigación, anuncian por vez primera la síntesis del ADN.

En 2005, George W. Bush (EE.UU), asume los "errores" que le llevaron a invadir Irak. Algunas efemérides del 14 de diciembre: Día Mundial del Mono. Se celebra desde el año 2003 para centrar la atención sobre estos animales tan próximos a la especie humana. Los objetivos del día tienen que ver con hacer todo lo posible para evitar y superar el riesgo de extinción de distintas variedades de monos, incluidos primates superiores como los chimpancés, orangutanes y gorilas. También peligro de desaparición algunos tipos de monos que habitan en América Central y en Suramérica y eso incluye a Venezuela, donde tenemos algunos de los especímenes amenazados. La deforestación, la quema de bosques, la expansión de agraria, la minería, la caza furtiva y comercialización ilegal, son algunas de las causas, a las que se agregan las insuficientes políticas, la débil conciencia ambiental, la falta de vigilancia y acción proteccionista, así como la corrupcción que ampara al tráfico de animales. Por ello, muchas las organizaciones ambientales hacen campaña en esta fecha para difundir mensajes a favor del respeto, la preservación y cuidado de estos animales que podríamos considerar como nuestros parientes en el marco de la evolución biológica. Es imperioso discutir e introducir modificaciones en el modo de vida de las sociedades humanas que vienen acorralando y afectando a las demás formas de vida en el planeta, así como por la reducción y mejoramiento de las situaciones de cautividad de animales o incluso la abolición de la misma. En el mundo existen más de 700 especies y subespecies de primates, pero casi la mitad de ellos están bajo peligro de extinción. Por ser parte de la vida y de la naturaleza merecen el más profundo respeto y admiración, pero además… acabar con la vida animal termina siendo un acto suicida para la humanidad. ¿Un santo Ateo? Al tratarse de un santo era por tanto un creyente, y fue mártir en Alejandría, Egipto, en el siglo III. Pero se llamaba así: Ateo, lo que no tiene nada que ver con la denominación que se da a quienes no creen en Dios. En 1503 nace Michel de Nostradamus, astrólogo francés, autor de famosas profecías. Le atribuyen muchos aciertos, pero también profecías incumplidas, con interpretaciones controversiales de sus simbolismos predictivos, que algunos tratan de forzar a que encajen con la realidad. Sin embargo no dejan de ser un atractivo conjunto de misterios para la curiosidad. En el año 1782, los hermanos Montgolfier realizan el primer vuelo de prueba de un globo aerostático en Francia. Consiguieron que una bola de seda de 18 metros cúbicos alcanzase los 250 metros de altitud. En 1799 muere George Washington, presidente estadounidense. En este video, el profesor venezolano Vladimir Acosta habla del papel histórico de este personaje: www.aporrea.org/actualidad/n147064.html En 1833: se firma el Tratado entre Venezuela y Colombia conocido como Pombo- Michelena. En 1855: en Chile, el Congreso Nacional aprueba el Código Civil redactado por el venezolano Andrés Bello. En 1900 Max Planck da origen a la mecánica cuántica a partir de una derivación teórica de su ley de radiación del cuerpo negro. En consulta con la Inteligencia Artificial obtuvimos la siguiente información: Max Planck es una figura fundamental en el desarrollo de la mecánica cuántica. En 1900, propuso que la energía se emite en unidades discretas, o "cuantos", en lugar de un flujo continuo. Esta idea se conoce como la teoría cuántica en la física. La constante de Planck, que lleva su nombre, es un componente fundamental de la mecánica cuántica. Esta constante, representada por la letra h, aparece en muchas ecuaciones de la mecánica cuántica, incluyendo la ecuación de Schrödinger, que describe cómo cambian los sistemas cuánticos con el tiempo. Por su contribución a la física, Max Planck recibió el Premio Nobel de Física en 1918. Su trabajo ha tenido un impacto duradero y la mecánica cuántica sigue siendo un campo activo de investigación y también de aplicación concreta en la física y en la técnica de hoy en día. Muchos avances tecnológicos se basan en ella y los nuevos desarrollos en el campo de la informática, con las cualitativamente superiores y superveloces computadoras cuánticas. En 1911 el explorador noruego Roald Amundsen llega al Polo Sur. En 1920, la Cámara de los Lores británica aprueba la división de Irlanda en dos territorios autónomos, el norte protestante y el sur católico. 1922: ocurre el reventón petrolero del pozo Barroso II en el Zulia. 1927: nace en Caracas el escritor, destacado por sus relatos de historia novelada, Francisco Herrera Luque (f. 1991) En 1936 se inicia la primera huelga petrolera realizada en Venezuela, durante el gobierno del General Eleazar López Contreras. Se extendió hasta el 22 de enero de 1937, suscitando todo un movimiento de solidaridad nacional de la clase trabajadora y sectores populares del país, propulsando el desarrollo de la organización sindical de los trabajadores venezolanos. Los petroleros protestaban por el deterioro de las condiciones laborales, el despido de trabajadores e insuficiente seguridad industrial; además exigían aumentos salariales y otras mejoras, en materia de vivienda y salud, incluyendo la reducción de su jornada. La huelga chocó con el gobierno y con las transnacionales, con incidencia del liderazgo obrero comunista en su promoción y desarrollo. Fue reprimida y no logró el conjunto de sus objetivos específicos, pero fue una experiencia que desarrolló la conciencia y organización de la clase trabajadora venezolana. Tuvo, más allá del sector petrolero, consecuencias en la situación política y laboral general, porque catalizó la formación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, incidió en la promulgación de la Ley del Trabajo, fue seguida de la proliferación de los sindicatos y favoreció la consecución de mayores libertades democráticas. Sobre este tema Aporrea ha publicado algunos artículos interesantes de autores que escriben en la página, como: La huelga petrolera de 1936, del profesor Roberto López Sánchez - 15/12/20 - www.aporrea.org/trabajadores/a298276.html Continúa la Masacre de Nankín, entonces capital de China, por parte de los invasores japoneses, mientras el invasor proclama un Gobierno Provisional de la República China (1937) en la guerra chino-japonesa. En 1938 nace Leonardo Boff, brasileño, teórico de la Teología de la Liberación. En 1947, nace Dilma Rousseff, política, dirigente del PT y expresidenta brasileña. En 1947 se efectúan las primeras elecciones presidenciales libres, secretas y directas en Venezuela, en las que el escritor Rómulo Gallegos es elegido presidente. Pero pronto lo derrocarían. 1950: Se crea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En 1955, España y otros 15 países ingresan en la ONU. La sonda estadounidense "Mariner II" se acerca a 33.000 kilómetros de Venus tras recorrer otros 300 millones de kilómetros (1962). El rey Constantino de Grecia marcha al exilio (1967). En 1967 en la Universidad de Stanford (Estados Unidos), Arthur Kornberg y su comunidad de investigación, anuncian por vez primera la síntesis del ADN. En 1956, Kornberg descubrió una enzima en la bacteria Escherichia coli, la ADN polimerasa, con la cual sintetizó por primera vez ácido desoxirribonucleico (ADN ) en el tubo de ensayo, lo que le valió el Nobel que compartió con el español Severio Ochoa. En los años setenta, postuló y descubrió que para la iniciación de la replicación del ADN se requería una pequeña molécula de ácido ribonucleico, el ARN iniciador. Más tarde, desarrolló un sistema de replicación in vitro utilizando la ADN polimerasa replicativa, así como otras proteínas que resultaron ser también necesarias para la replicación del ADN. Llevó una investigación paralela a Severo Ochoa, descubriendo la síntesis de ADN utilizando una bacteria intestinal (Escherichia coli). Consiguió un ADN sintético idéntico al natural. Fue un salto colosal de la genética. En 1978 muere Salvador de Madariaga, ensayista y diplomático español. Fuerzas iraquíes invaden territorio iraní en 1979. En 1981 el Parlamento israelí aprueba la anexión del territorio sirio del Golán, arrebatado en la guerra de 1967. En 1982: La UNESCO declara al centro histórico de La Habana Vieja (Cuba) como Patrimonio de la Humanidad. En 1984 muere Vicente Aleixandre, poeta español, Premio Nobel en 1977. En 1988 los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) impulsan una Huelga General en España contra la política económica del Gobierno de Felipe González (PSOE) que le obliga a retirar su reforma laboral. En 1989 muere Andrei Sajarov, físico soviético, Nobel de la Paz en 1975. En 1990: Doce personas de la secta El Templo del Mediodía se suicidan con la ingesta de alcohol metílico en Tijuana (México). Se firma, en el Palacio del Elíseo de París (1995), del acuerdo de paz para Bosnia que pone fin a tres años y medio de guerra. Surge en 2004 la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) creada oficialmente el 14 de diciembre, cuando los presidentes de Cuba, Fidel Castro y de Venezuela, Hugo Chávez se reunieron en La Habana y firmaron los protocolos de su fundación como forma de integración y unión de América Latina y el Caribe, basada en un modelo de desarrollo independiente, con prioridad a la complementariedad regional y fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad. Posteriormente se incorporaron otros países que actualmente integran el ALBA-TCP son: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada. Ver la noticia original en Aporrea con el siguiente enlace: www.aporrea.org/internacionales/n282693.html En 2005, el presidente de EEUU, George W. Bush, asume la responsabilidad de los "errores" en las informaciones de los servicios de inteligencia que le llevaron a invadir Irak. Fue "justificada" diciendo que iban a neutralizar "armas de destrucción masiva", las cuales jamás aparecieron; pero, con esa excusa realizaron una intervención militar que causó la muerte de miles de iraquíes y de norteamericanos (así como de otras tropas de la coalición invasora), destrucción de ciudades y monumentos e incuantificables pérdidas. Aparte de ese reconocimiento no tuvo que rendir cuentas por el "error" y sus actos quedaron históricamente en la impunidad. Un equipo internacional, anuncia una terapia contra el cáncer de mama en 2010, que elimina el tumor antes de la cirugía, en la mitad de los casos. Estados Unidos comienza a poner fin su despliegue militar en Irak (2011), con el regreso de los primeros soldados estadounidenses, 6 años después de que Bush hubiese reconocido que se había equivocado en aquello de que había "armas de destrucción masiva", falsa razón por la cual se invadía ese país. El país quedó peor de como estaba. En 2012, mueren 28 personas, en una balacera que se produce en una escuela estadounidense, muertes que incluyen al autor de la masacre. Situaciónes como ésta no son raras en establecimientos educativos de los Estados Unidos, pues cada tanto aparecen noticias de algún desquiciado que armas en mano penetra en un recinto escolar y ejecuta una masacre, con algún motivo descabellado. En 2017: el equipo venezolano Guaros de Lara se titula campeón de Liga Suramericana de Baloncesto. En 2018: el Diario El Nacional (Venezuela) suspende definitivamente la circulación en su edición impresa, manteniendo la digital. Se anuncia que Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos (14 de diciembre de 2020), al superar a Trump, quien trataba de resistirse a dejar la Casa Blanca. Irán es expulsado de la comisión de mujeres de la ONU, en 2022, en respuesta a la represión hacia reclamos femeninos en el país. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n379117.html Algo que se comprende, pero... ¿de cuántas comisiones de la ONU habrá sido expulsado el estado genocida de Israel? Parece que no le han aplicado la misma receta.