Efemérides del 11 de diciembre: Día del Juez en Venezuela (el de la Justicia es otro) - Día del Locutor, y del Tango

Día Nacional del Juez (Venezuela). Su objetivo es enaltecer a quienes, haciendo uso de las leyes venezolanas, administran justicia". Un juez o jueza debe examinar casos y tomar decisiones en consideración de la Constitución y las leyes de la República, en correspondencia con los Derechos Humanos y hacer justicia, teniendo en cuenta el interés superior de las personas y de la Nación. El Libertador, Simón Bolívar, manifestó que "...la recta administración de Justicia es inseparable de la integridad de los Jueces, por cuyo motivo les está prohibido recibir dones, ni regalos, de cualquier naturaleza que sea…". En la instalación del Consejo de Estado en Angostura, el 1 de noviembre de 1817, expresó que: "La Alta Corte de Justicia es la primera necesidad de la República. Con ella quedarán a cubiertos los derechos de todos, y las propiedades, la inocencia y los méritos de los ciudadanos no serán hollados por la arbitrariedad de ningún jefe militar o civil y ni aún del jefe supremo". Bolívar fustigó especialmente a los jueces que permitían la impunidad de los delitos y de la corrupción. En Venezuela muchos opinan que estamos atravesando por un período de de decaimiento o extravío de la majestad de la justicia y estamos a merced de una especie de "comercio judicial". Hemos tenido tiempos en los que el sistema de justicia ha estado un poco más al alcance de la ciudadanía y al servicio de su felicidad, convivencia y progreso, como en los primeros años de la revolución bolivariana, pero la sensación es que hoy en día las instituciones judiciales están secuestradas por el poder político y económico, por la corrupción, por el dinero, poniéndose al servicio de otros fines y apartándose de la esencia de las leyes, para convertirse en mera simulación de cumplimiento o incluso de su violación vergonzosa. Por eso, la contraloría social del sistema de justicia siempre es fundamental, en alianza con las y los jueces que ejercen su rol con honestidad y con apego real a los más nobles principios. Día Nacional del Locutor. Se celebra en Venezuela un día como hoy para reconocer la labor de estos profesionales y la fecha se corresponde con el nacimiento del periodista venezolano Renaldo José "Renny" Ottolina (1928). Día Internacional de las Montañas. La protección de las montañas está entre los "Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030"; de ahí que la ONU declarase un día internacional cada año con ese propósito, para generar conciencia sobre la importancia de preservar las montañas y sus ecosistemas. Algunos datos proporcionados por estas formaciones terrestres nos indican que las montañas cubren el 22 % de la superficie del planeta y en ellas habita un 15 % de la población mundial (alrededor de mil millones de personas) pero, además, al originarse en ellas los ríos y otras fuentes de agua, gran parte del mundo depende de ellas para abastecerse del líquido, aparte de todos los recursos naturales vitales y minerales. Son proveedoras, igualmente de recursos energéticos. Son albergue y hábitat de biodiversidad forestal y animal. Sin embargo, la propia especie humana que tanto depende de ellas y, sobre todo, los depredadores económicos, vienen poniendo a las montañas en peligro, por las consecuencias del cambio climático, por la destrucción de territorios, la deforestación, la degradación de los suelos y la sobreexplotación irracional de todo lo que hay en estas regiones elevadas. Por todo ello es muy importante que haya un Día Internacional de las Montañas, lo malo es que mucho de eso es propagandístico y la realidad cotidiana sigue corriendo a favor de los factores y amenazas que las dañan, y con ello, contra nosotros mismos como seres humanos y contra la biosfera en su conjunto. En 1992, Naciones Unidas aprobó un plan de acción llamado Programa 21 donde se incluyó un apartado sobre la "Ordenación de los Sistemas Frágiles: Desarrollo Sostenible de las Zonas de Montaña". El tema para 2022 es: "Las mujeres mueven montañas", como una oportunidad para promover la igualdad de género, y también tomando en cuenta la participación destacada de cada vez más mujeres en las actividades de montañismo y de conservación. Día del Tango, en recuerdo de los nacimientos del cantante Carlos Gardel y el compositor Julio De Caro, reconocidos por dar a conocer este género musical. Es un distintivo musical de la Argentina, especialmente de la región rioplatense, pero también muy cultivado en el Uruguay. El tango es música, canción y baile. Los tangos destacan por el contenido de sus letras y como baile, armonizan a la pareja de manera muy vistosa, compleja y sugerente, con movimientos muy lentos, con secuencia muy variada de pasos. El tango es intenso y por eso fascinó al mundo. Es una de las expresiones artísticas más representativas de la cultura argentina y está considerado como un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Tiene su origen en el sincretismo musical de diversas culturas, que fundió las expresiones de la emigración recibida con los elementos nativos e incluso una influencia afrodescendiente, todo ello forjado en el crisol de los barrios populares. Día en Recuerdo de los que Murieron en Argel. El 11 de diciembre de 2007 en Argel (Argelia) dos coches bomba explotan en la Corte Constitucional y la oficina de las Naciones Unidas. Mueren unas 45 personas. La ONU declarará este día el Recuerdo de los Muertos en Argel. Nace Francisco Rodríguez del Toro (1761), venezolano, General de División del Ejército Libertador de Venezuela. Fue el primer general del ejército venezolano y el primer comandante en jefe de sus tropas. En 1810 bajo mandato de la Junta Suprema de Caracas buscó incorporar a la causa emancipadora las provincias de Maracaibo y Coro que se mantenían fieles al Consejo de Regencia. Nace Joseph Mohr (1792). Fue un compositor austriaco, autor del villancico navideño Noche de Paz. Nace Hector Berlioz (1803). Fue un compositor romántico francés, que será considerado el padre de la estructura de la orquesta moderna. La "Sinfonía Fantástica" y "Romeo y Julieta" se encuentran entre sus más difundidas composiciones. En 1814 se da la Batalla de Maturín, en el marco de la guerra de independencia de Venezuela, con derrota para las fuerzas republicanas de José Félix Ribas y perdida de la II República. Nace Heinrich Robert Koch (1843). Fue un médico alemán que descubridor del bacilo de la tuberculosis y el del cólera. Premio Nobel de Medicina en 1905. En 1814: se desarrolla la Batalla de Maturín, con derrota para nuestras fuerzas republicanas de José Félix Ribas (con la Batalla de Maturín se perdió por segunda vez la República). En 1849, nace la escritora, educadora y feminista sueca Ellen Key. Fue pionera en el cuestionamiento de los roles de género, limitantes para las mujeres. Luchó por el derecho al voto femenino. Entre sus obras escribio: El Movimiento Feminista, Amor y Matrimonio, Guerra, Paz y Futuro entre otras. Falleció en 1926. En 1882 nace Max Born, matemático y físico considerado el padre de la mecánica cuántica Introdujo el concepto de probabilidad en la ecuación de Schrödinger y enunció el principio fundamental de la complementariedad. Obtiene el Premio Nobel de Física en 1954. Nacido en Breslau (Reino de Prusia y actual Polonia). Nace Carlos Gardel (1890). Charles Gardes, futuro Carlos Gardel, nace en Toulouse, Francia, aunque se cría en Argentina. Llegó con su madre a la Argentina en 1893. El uso de un pasaporte uruguayo con fecha de nacimiento en Tacuarembó, en 1887, hizo pensar que había nacido allí. "Mi noche triste, en 1917, marca inicio del Tango-Canción. Muy recordado por "Mi Buenos Aires querido", "No habrá más penas ni olvido", "Volver", "Rubias de New York"… En su momento de mayor fama murió en un accidente aéreo en Colombia, en 1935. Marcó a generaciones con sus canciones, muchas de ellas compuestas por el poeta Alfredo Le Pera. En Oporto nace Manoel de Oliveira (1908), cineasta portugués (activo entre 1931 y 2014). Murió en abril del 2015 a los 106 años. En su producción destacan La caja, El principio de la incertidumbre, Una película hablada y Belleza de Toujours. En 1916: nace Dámaso Pérez Prado, músico, compositor y arreglista cubano, conocido como el "Rey del Mambo". Nacionalizado mexicano (f. 1989). En 1920, nace en Caracas la actriz humorista Martha Olivo "Malula" (f. 2016), famosa por interpretar al personaje de "Malula" (como activista de la "Asociación de Vecinos del Cerro-ASOCERRO"), en el programa humorístico Radio Rochela, en la década de 1980. A raíz de aquello fue lanzada como candidata a concejal en Caracas (1984), siendo elegida. En 1928, fallece el recordado locutor "Número 1" de Venezuela, Renny Ottolina (Valencia, Venezuela, 11 de diciembre de 1928 - Tanaguarenas, Dtto, Federal, 16 de marzo de 1978), Narrador, locutor, animador y productor de programas de radio y televisión, publicista, corredor de autos de carrera y político, que llegó a ser candidato presidencial. Conducía uno de los programas televisivos más visto: El Show de Renny". En 1977 Ottolina fundó el partido político Movimiento de Integridad Nacional (MIN) y se lanzó como candidato a las elecciones presidenciales de 1978, pero falleció durante la campaña electoral en un accidente aéreo. Inicia transmisiones la emisora YVIBC, conocida como Radio Caracas Radio o RCR 750 AM (1930). Es la primera y más antigua estación de radio en funcionamiento de Venezuela. Primera Estación de Radio en Venezuela. Nace Dámaso Blanco (1941), beisbolista venezolano. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, jugó con los Tiburones de La Guaira, Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes. Pasó un tiempo con los Cincinnati Reds en los EEUU. En 2013 fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. A su regreso a Venezuela fue un exitoso comentarista y narrador deportivo. Se funda el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef (1946). Se inaugura el Teleférico de Caracas (1955) que subía al monte Ávila, hoy Teleférico Warairarepano (por el nuevo nombre autóctono dado a la montaña). En 1956: se inaugura la carretera Panamericana con el tramo Coche-Tejerias. Ernesto Guevara habla por Cuba ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York (1964) y mientras lo hace, opositores anticastristas lanzan disparo de bazooka. Reclama por el respeto a la soberanía cubana, en una de sus últimas apariciones públicas, antes de ir al Congo y luego a Bolivia, y en un pasaje de su discurso dice: "Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados; la van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha en masas y de ideas, epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraban rebaño impotente y sumiso y ya se empieza a asustar de ese rebaño, rebaño gigante de doscientos millones de latinoamericanos en los que advierte ya sus sepultureros el capital monopolista yanqui". Con ese discurso histórico, Ernesto Che Guevara dio clases de soberanía, antiimperialismo y anticolonialismo, así como de respeto a la convivencia entre los pueblos. Con su uniforme guerrillero y en representación de Cuba como su Ministro de Industrias, el Che dejó esas marca para la historia. Mientras hablaba, opositores anticastristas lanzaron un explosivo con una bazooka contra el edificio de la ONU. El cohete cayó a 200 metros, en el río Hudson. El astronauta Harrison Schmitt da la última caminata humana sobre la Luna (1972), hasta la presente fecha (11 de diciembre de 2022). En 1987, el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla (México) es declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es un legado urbanístico hispánico en América que viene de los siglos XVI y XIX de la época colonial, considerado de gran belleza arquitectónica. En 1993, la Unesco declara la Ruta de Santiago, como patrimonio de la humanidad; que cursa desde distintos puntos de España hasta la catedral de Santiago de Compostela (sepulcro del apostol Santiago) en la comunidad autónoma de Galicia. El Camino de Santiago fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 10 de diciembre de 1993 (Reunión de la UNESCO en Cartajena de Indias- Colombia). 1994. Premio Europa Nostra. La UNESCO reconoce como Patrimonio Mundial a bienes cuya conservación es de primera obligación al ser un supremo valor universal. Se adopta el Protocolo de Kioto (1997) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero (GEI). En 1998, es proclamado Hugo Chávez Frías como nuevo presidente de la República de Venezuela, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para el período 1999-2004. El momento en el que asumió Chávez marca el inicio de lo que se conoce como la Revolución Bolivariana. En 1999 concluye la Cumbre de Helsinki (Finlandia) con acuerdos para abrir un proceso de ampliación de la UE a otros países y la creación de un cuerpo militar para intervenciones rápidas. En 2001 China se incorpora a la Organización Mundial del Comercio (OMC). En 2007, en Lima (Perú), el expresidente Alberto Fujimori es condenado en primera instancia a 6 años de prisión y 2 años adicionales por el delito de "surpación de funciones y abuso de autoridad durante su ejercicio de gobierno. En 2011, entra China en la OMC, en vista de que con su gran superávit comercial se había vuelto el mayor exportador del mundo y el segundo mayor importador en aquel momento. Al margen de las restricciones de su régimen político dirigido por un partido comunista, es un país donde ha terminado predominando el capitalismo y la apertura al comercio exterior. Muchas transnacionales buscaron producir en China para comerciar con el resto del mundo. China comenzó a desplazar a los EE.UU como principal potencia económica del mundo. A los 92 años muere Ravi ShanKar (2012), destacado exponente de la música de la India y muy influyente sobre uno de los Beatles. Acercó la música oriental a Occidente, en especial a través de su vínculo con el beatle George Harrinson en los años 60. Fue el padre de la cantante Norah Jones. En 2020: Científicos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) descubren un mecanismo de entrada de fármacos al cerebro, lo que facilitaría su administración de manera más segura y eficiente. En 2020 el banco de Singapur DBS anuncia la creación de un mercado de criptomonedas y se convierte en el primer banco comercial del mundo que lo hace. En 2021 muere a los 93 años la destacada cineasta italiana Lina Wertmüller, considerada como un ícono. Ver: www.aporrea.org/cultura/n369956.html Venezolana Yulimar Rojas, mejor atleta de campo femenino en los World Athletics Awards 2023. Ver: www.aporrea.org/deportes/n388639.html En 2023, se registra una cantidad récord de conflictos en el mundo en 30 años. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n388633.html