Efemérides del 8 de diciembre: Última aparición pública de Chávez antes de morir

Día Internacional de Radio y Televisión a favor de la Infancia. Celebrado el segundo domingo de diciembre, este día destaca la importancia de los medios de comunicación en la promoción de los derechos de los niños. Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María para la Iglesia católica y sus feligreses. Nace el Cacique Guaicaipuro (1530), líder indígena Caribe y héroe de la resistencia a la conquista y colonización española, jefe de varias tribus. Con 20 años se convirtió en Cacique, y en la lucha por la defensa de su pueblo y de sus territorios, dio su vida. Guaicaipuro gobernaba a los Indios Caracas, en la región en la que hoy se encuentran la capital de Venezuela (Caracas) y Los Teques (donde hoy está la capital del Estado Miranda, del mismo nombre), centro-norte del país. La fecha de nacimiento del cacique Guaicaipuro para algunos no está completamente verificada, pues no existen documentos históricos que confirmen con exactitud esta fecha. Pero la información sobre el nacimiento de Guaicaipuro fue recogida por relatos históricos y obras literarias que dan cuenta del carácter emblemático e importancia indiscutible de su figura en la resistencia indígena en Venezuela, siendo su legado muy importante en la cultura venezolana. En 1596 la Inquisición Española mata en la hoguera al poeta Luis de Carvajal en México. Luis de Carvajal el Mozo fue un comerciante y poeta judío-converso; es decir, convertido al cristianismo, pero de una condición para la cual se aplicaba en España la denominación peyorativa de "marranos", para referirse a los sospechosos de mantener clandestinamente sus prácticas judaicas y ser sólo cristianos de apariencia. Hubo judíos conversos que se establecieron en las colonias hispanoamericanas. Pues bien; Carvajal fue considerado como el primer escritor judío de América y la monstruosa inquisición católica le cobró sus antecedentes de conciencia. Batalla de San Marcos (1813), enfrentamiento militar de la guerra de independencia de Venezuela, entre las fuerzas realistas al mando de José Tomás Boves y una columna de los independentistas al mando del coronel Pedro Aldao, el 8 de diciembre de 1813. El combate se dio en el paso de San Marcos, a orillas del Río Guárico, lugar Hato de Gamero, cerca de Calabozo, con la victoria de las tropas de Boves. Como resultado de la victoria realista Aldao resultó muerto y su cabeza clavada en una pica, lo que daría aliento a otras victorias de los vencedores. En el año 1863 en Londres (Reino Unido), Ebenezer Cobb Morley, futbolista y primer secretario de la Asociación de Fútbol, escribe el primer reglamento oficial del juego con otros miembros de la organización, con 14 reglas que siguen siendo su base normativa actual. Muere el matemático lógico británico George Boole (1864), fundador del álgebra de Boole, base de la aritmética computacional moderna, gracias a la aplicación de una serie de operaciones lógicas. En 1865 nace el compositor finlandés Jean Sibelius, uno de los más destacados del siglo XX. Compuso destacadas sinfonías, el concierto para violín y piezas orquestales Tapiola, el Vals Triste y Finlandia, que se convirtió en símbolo nacionalista en su país. Murió en 1957. Escuchar a Sibelius. En México, nace Diego Rivera (1886), destacado muralista pintor de las luchas del pueblo mexicano, que reflejan su ideología comunista, perteneciente a la corriente del realismo. Estuvo casado con la también genial pintora Frida Kahlo. Famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos, que en varios casos causaron polémicas con quienes le encargaron las obras. Muchos de sus murales se encuentran en distintos puntos del ahora llamado Centro Histórico de la Ciudad de México, así como en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, y en otras ciudades mexicanas como Cuernavaca y Acapulco, así como en edificaciones norteamericanas y sudamericanas, como Buenos Aires, San Francisco, Detroit y Nueva York. En 1886, nace en Maracaibo el médico cirujano y docente venezolano, Domingo Luciani (f. 1979). Por su trayectoria como académico universitario, investigaciones y dirección de instituciones médicas, hay hospitales en Venezuela que llevan su nombre. Nace Vicente Emilio Sojo (1887), musicólogo, educador y compositor venezolano. Su nacimiento se dio en el pueblo de Guatire, y falleció en Caracas, el 11 de agosto de 1974. En 1914 compuso una "Comparsa Carnavalesca". En 1921 es nombrado profesor de música y continúa la composición de obras. En 1928, escribe su obra Polifonía. Hay escuelas del país y centros de formación musical que llevan su nombre. En 1914 se da la Batalla de las Malvinas, en el marco de la Primera Guerra Mundial. La armada británica derrota a los alemanes en el archipiélago que ocupa desde 1833. En el combate muere el comandante alemán Maximilian von Spee, cuyo nombre se daría al acorazado de bolsillo que protagonizaría la batalla del Río de la Plata en la siguiente guerra mundial. Nace Olga Gallego Domínguez (1923), primera mujer aceptada en la Real Academia Gallega (o Galega). Fue una historiadora, archivera, académica y escritora que logró hacerse miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y que se convirtió en la primera mujer en ser aceptada en la Real Academia Gallega. Gran parte de su obra está escrita en lengua gallega (galego) y otra parte en lengua española. En 1925 nace Sammy Davis, Jr., actor comediante, cantante y músico estadounidense, ejecutante de múltiples instrumentos (vibráfono, trompeta y batería), quien también era bailarín (f. 1990). Fue muy famoso en el cine hacia finales de la primera mitad del siglo XX y por ser "de color" (afrodescendiente) sufrió no pocos episodios de racismo en los EE.UU. En 1941, el Congreso de los Estados Unidos aprueba una declaración de guerra contra Japón, que involucra oficialmente a Estados Unidos en la II Guerra Mundial. Enseguida, Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos. En 1945, se inaugura el Estadio Olímpico de Maracaibo, hoy Alejandro Borges, declarado Monumento Histórico en 1991. Allí se ha creado una Galería de la Fama y hoy es sede del Béisbol Menor. Nace Thomas R. Cech (1947), bioquímico premio nobel de química en 1989 por su descubrimiento de procesos químicos de propiedades catalizadoras del ácido ribonucleico. De nacionalidad estadounidense. Muere William H. Phelps Sr. (1965), ornitólogo, explorador y empresario estadounidense radicado en Venezuela. Cartografió montañas y ríos al sur de Venezuela. Asesinato del "Beatle" Jhon Lennon (1980), hace 42 años. Le dispara un admirador psicópata. Puede escuchar aquí canciones de Lennon. En 1982 el escritor colombiano Gabriel García Márquez pronuncia su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, con un texto titulado La Soledad de América Latina, dos días antes de recibir el galardón. En 1986, muere en Caracas el sociólogo y antropólogo venezolano José Agustín Silva Michelena (n. 1934), profesor e investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), reconocido por su contribución al desarrollo de las ciencias sociales y en los estudios del desarrollo de los países. En 1987, los EE.UU y la Ex URSS firman en Washington el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio o Tratado INF, por sus siglas en inglés, como un intento de frenar la carrera armamentista nuclear entre ambos países. La firma se da entre el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Mijail Gorbachov. El 2 de febrero de 2019 Estados Unidos abandona el tratado por supuesto "incumplimientos" de Rusia, que también hace lo mismo. Las tres repúblicas eslavas: Rusia, Bielorrusia y Ucrania, firman en Minsk el fin de la URSS y el nacimiento de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en 1991. Ahora las tres son países independientes. Muere Tom Jobim (1994), músico y cantante brasileño considerado junto a João Gilberto como uno de los creadores de la Bossa Nova. Se inaugura la escultura cinética Esfera Caracas de Jesús Soto (1996). Ubicada en la principal autopista de Caracas, Venezuela. Se funda en Perú la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR (2004) mediante la Declaración de Cuzco (2004). El presidente Hugo Chávez realiza su última aparición en público (2012) antes de su muerte y emite un mensaje a la nación, poco antes de viajar a Cuba para someterse a una intervención quirúrgica por el cáncer que le aquejaba y del que ya no se recuperaría. La alocución resultó la última comunicación con el pueblo. Es con ese mensaje que solicita al pueblo encargarle a Nicolás Maduro "los destinos de esta patría", puntualizando que lo haga "junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo". Han transcurrido ya 12 años de tal acontecimiento. Ver la transcripción noticiosa del mensaje y el video en www.aporrea.org/actualidad/n224717.html En 2020, en el Reino Unido, se aplica la primera vacuna de manera oficial en el mundo occidental contra el Coronavirus (Covid-19) a una mujer de 90 años. En 2021, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) califica la Inhabilitación política de la candidatura de Aldemaro Sanoja en Barinas como arbitraria e ilegal en las elecciones a gobernadores. Fue practicada por el CNE contra el candidato de izquierda de la APR, quien había sido militante de Marea Socialista; una forma habitual de deshacerse de candidaturas opositoras a las del gobierno. En este caso la candidatura en la tarjeta del PCV era posturada por la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). Ver: (VIDEO) PCV califica la Inhabilitación política de la candidatura de Aldemaro Sanoja en Barinas como arbitraria e ilegal (aporrea.org) En 2022, el hasta poco antes presidente constitucional del Perú, Pedro Castillo, pasa primera noche en prisión tras destitución por un golpe parlamentario apoyado por los militares. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n378958.html Al día de hoy en 2023, la presidenta golpista se mantiene en el poder mientras que Castillo permanece en prisión pese a todas las protestas que exigen la restitución de la institucionalidad democrática.