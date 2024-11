Efemérides del 30 de noviembre: Día de la Seguridad Informática y Día del "Influencer"

Día de la Seguridad Informática. El objetivo es concientizar sobre el manejo adecuado de la información que tenemos en los equipos informáticos y en los sistemas informativos, para que pueda ser preservarda. La seguridad informática es muy importante porque actualmente se depende mucho de ella, y muchos servicios y operaciones claves de todo tipo deben estar a salvo de cualquier vulnerabilidad. En cualquier momento pueden saltar amenazas para la integridad de los equipos digitales, para la información y las aplicaciones que hay en ellos, pudiendo afectar a los datos y al funcionamiento de procesos, al resguardo de recursos económicos, a la privacidad, a cadenas productivas o al ejercicio democrático. Debemos conocer, por lo tanto, las potenciales amenazas y disponer de los medios para combatirlas y prevenirlas. El bloqueo de medios digitales o medios en Internet, también es un atentado contra la seguridad informática, además de serlo contra las libertades democráticas. Aporrea, por ejemplo, ha sido y suele ser bloqueada cada tanto (por el Estado) en Venezuela, como página web y medio digital. También está expuesta de vez en cuando a ataques por encargo, que se realizan desde el exterior, y por eso también estamos vigilantes y tomamos medidas para defender el derecho de sus usuarios y usuarias a estar informados desde su perspectiva popular independiente y para que los autores y autoras ejerzan su libertad de expresión, así como para que movimientos y organizaciones del pueblo puedan usarla como instrumento para divulgar sus noticias. También tenemos que preservar el archivo o historial de noticias y artículos de todos aquellos que han publicado en nuestro medio alguna vez o para la realización de consultas de los contenidos acumulados. Es una batalla en la que se requiere la comprensión y el apoyo de toda la comunidad de Aporrea. Los ataques pueden provenir de individualidades, de organizaciones o incluso del Estado, lo cual es muy grave. Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios. El Día de los TCA se estableció desde 2012 a partir de una iniciativa particular de personas administradoras de redes sociales que buscaban maneras brindar apoyo a quienes padecen estos trastornos. Identificaron la idea con el símbolo un lazo, cinta o pulsera azul claro en la mano izquierda como indicador de fe, solidaridad y esperanza entre quienes luchan para superar estas dificultades. Consiguieron así la adhesión de usuarios y usuarias de Internet y de páginas web, para sumar fuerzas con los mismos fines. De ahí salió el acuerdo de tomar el 30 de noviembre como fecha de campaña e intercambio de mensajes, de contenidos de apoyo y la difusión de experiencias en torno a las personas que padecen esta problemática. También se sumaron instituciones y organizaciones. Juntos, este día, procuran contribuir a concienciar a la población sobre las condiciones y circunstancias que aquejan a las víctimas de los TCA y a sus familias (y a los propios afectados por los TCA que a menudo no tienen conciencia de éstos). Lo hacen proporcionando información sobre alternativas para lograr superar los comportamientos que caracterizan a estos trastornos de la ingesta alimentaria, como las conductas obsesivo-compulsivas con la comida y con el control del peso, que están asociadas a múltiples factores bio-psico-socioculturales, y que suelen requerir de tratamiento médico, de la atención de psiquiatras y psicólogos, nutricionistas u otros profesionales, pero indudablemente, del afecto, de la compresión y de la ayuda de familiares y amigos. Entre los TCA más frecuentes y conocidos se encuentran la bulimia (no parar de comer) y la anorexia nerviosa (no comer), muy ligados a la ansiedad o a la preocupación excesiva por la apariencia. Algunas personas famosas y modelos están o han estado afectadas por los TCA. Día del "Influencer". Los influencers son personas que, como la palabra lo dice, tienen influencia con sus opiniones o comentarios sobre temas en los que se les adjudica conocimiento o credibilidad ante el público. Hoy, en las redes sociales de Internet los influencers se han posicionado como referentes en torno a algún tipo de asuntos y cuyas opiniones o recomendaciones en el mundo digital, les dan cierta autoridad o preferencia a la hora de buscar información, orientación o ideas sobre distintos tipos de cuestiones y en diversos campos en los que pueden estar especializados o a los que se dedican. Al tener influencia en las redes sociales se conviertan en vehículos apetecibles para los promotores de marcas comerciales. El Día del Influencer tiene, entonces, la finalidad da darles reconocimiento y ofrecer una mayor difusión a lo que hacen estas personas que han logrado impactar sobre variados tipos de público que les consultan o toman en cuenta sus puntos de vista, sus consejos, etc.; pero que también le prestan atención consciente (o que captan de manera inconsciente) la propaganda que transmite o que les rodea en los sitios web y espacios de las redes. Así que, en ellos se apoyan las empresas que buscan mercado para sus marcas y productos, poniéndolos a la vista y oídos de los consumidores que siguen a los influencers, explorando y haciendo "click": esto es lo que aprovecha el marketing digital. Día de Conmemoración de Todas las Víctimas de la Guerra Química. Se celebra el 30 de noviembre de cada año, o el primer día del período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes que suscribieron la Convención sobre las Armas Químicas. Oficialmente, esta es una conmemoración para rendir homenaje a las víctimas de la guerra química, así como para reafirmar el compromiso de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) con el objetivo expreso de eliminar este tipo de armas, promoviendo las metas de la paz, la seguridad, y el multilateralismo. Lamentablemente se ha manipulado con el tema de la prohibición de las armas químicas y con esa excusa algunas potencias imperialistas como los Estados Unidos y países de Europa, han justificado invasiones y bombardeos, que supuestamente pretendían impedir el uso de "armas de destrucción masiva" o de armas químicas, para así someter a otras naciones con un pretexto falso, como ocurrió con Irak. Los EE.UU usaron napalm en la guerra de Vietnam y en los recientes bombardeos a Gaza ha habido denuncias de que Israél utilizó fósforo blanco. En la Argentina se conmemora el Día Nacional del Mate, bebida nacional del país. Muere en Roma, Italia, Marcello Malpighi (1694), fisiólogo italiano fundador de la Histología, ciencia que estudia los tejidos orgánicos. Batalla de Sabaneta (1810) en el marco de la lucha por la independencia de Venezuela. Fue una batalla ocurrida entre las fuerzas expedicionarias de la Junta de Caracas, conducidas por el Marqués del Toro y las fuerzas corianas leales a la Junta de Cádiz conducidas por el Capitán General Fernando Miyares. Las fuerzas republicanas triunfaron en el encuentro. Muere Manuel Manrique (1823), prócer cojedeño (del estado Cojedes) de destacada participación en la Guerra de Independencia de Venezuela. Nace Samuel Langhorne Clemens (1835), quien como escritor tomará el nombre de Mark Twain. Se trata del escritor estadounidense autor de "Las Aventuras de Tom Sawyer" y "Las Aventuras de Huckleberry Finn". Es uno de los más representativos de la narrativa norteamericana. Nace Winston Churchill (1874), quien fue un político y estadista británico, líder del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Fue Primer Ministro en dos periodos 1940-45 y 1951-55. También fue oficial del Ejército Británico. Pero, además, fue historiador, escritor y artista. Recibió el Premio Nobel de Literatura, y fue nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos de América. Su genio político estuvo al servicio del colonialismo británico. Muere Francisco Linares Alcántara (1878), quien fue militar y presidente de Venezuela en 1877. Murió por envenenamiento. En 1899: nace el dirigente deportivo Pedro Elías Belisario Aponte, exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1991. En su honor se construye el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, un domo o gimnasio cubierto multiusos ubicado en Maracaibo, en el estado Zulia de Venezuela. Muere en París, Francia el novelista, dramaturgo y poeta británico Oscar Wilde (1900), que se había exilado en Francia en 1897 tras cumplir dos años de condena en la cárcel de Reading por relaciones homosexuales, castigadas en su tiempo. Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío. Fue una celebridad en su época debido. Entre sus obras más destacadas: "El Retrato de Dorian Gray", "La importancia de llamarse Ernesto", "El Príncipe Feliz". Premio Newdigate 1878 (premio literario británico), por su poema "Ravenna". También fue autor de cuentos y del ensayo El alma del hombre bajo el socialismo. Sus últimas obras fueron la Balada de la cárcel de Reading y De Profundis. Nace José Antonio de Armas Chitty (1908), historiador, poeta, cronista, ensayista, biógrafo e investigador venezolano. Nace Jorge Negrete (1911), cantante y actor mexicano. Uno de los actores más emblemáticos de la Época de oro del cine mexicano. Escuchar a Jorge Negrete. En 1912, es el nacimiento de Hugo del Carril, cantante, actor y director argentino de artes escénicos, cantor de la Marcha Peronista. Dirigió clásicos como Las aguas bajan turbias y Más allá del olvido. Murió en 1989. Escuchar a Hugo del Carril. En 1918, nace Gonzalo Gómez Caridad, emigrante gallego nacionalizado venezolano, fundador de sociedades de gallegos, españoles e hispano-venezolanas en Venezuela (f. 15-11-.2007). Nos permitimos destacar esta efeméride en reconocimiento a sus méritos y por ser el padre del cofundador de Aporrea Gonzalo Gómez Freire y de la autora de artículos y corredactora de las efemérides, Maricarmen Gómez. Nació en A Coruña, Galicia. Emigró a Venezuela en 1948 con su esposa. En Caracas entró en contacto con los exiliados gallegos antifranquistas (Xose Velo, Xoán Noya) y mantuvo amistad con el destacado poeta Celso Emilio Ferreiro. Con vocación galleguista y social, participó en la fundación del Lar Gallego en 1948, predecesor de la Hermandad Gallega de Venezuela de la cual también fue fundador. Entre los años 1957 y 1983, en el interior de Venezuela impulsó el Club Deportivo Español de Barinas y ocupó la presidencia y dirección de cultura, manteniendo un programa cultural hispano-venezolano muy seguido desde la Radio Barinas (La Voz Amiga del Club Deportivo Español). Participó como actor o como director en numerosas obras de teatro exhibidas en el Club. Además de intervenir en la creación de la Peña Cultural Alberto Arvelo Torrealba con poetas barineses, actividad literaria en la que mantuvo contacto con el escritor José León Tapia. Entre los poemas de Gonzalo Gómez Caridad, se encuentra el titulado "Canto a Venezuela". Colaboró en la creación de un Centro de Recuperación Nutricional para Niños Barineses y promovió el apoyo al cantor llanero El Carrao de Palmarito. Tales actividades y contribuciones le merecieron en Barinas ser mencionado en las referencias a su persona como el "Caballero Gonzalo Gómez". Era animador estrella de casi todas las celebraciones anuales del Festival del Niño. En Carabobo fue directivo del Hogar Hispano de Valencia (secretario de cultura) y fundador de la Hermandad Gallega de Valencia. Fue coeditor de la revista Aturuxo y colaboró con el diario A Nosa Terra, así como en el medio electrónico venezolano Aporrea, conducido por uno de sus hijos. Poco antes de su muerte escribió y editó electrónicamente sus memorias de la Guerra Civil española con el título "Renacer de Esperanzas, Memorias de Antón Do Pazo" (heterónimo de Gonzalo), donde describe (desde adentro) la obligatoria o forzosa incorporación de muchos gallegos y españoles en el bando de guerra contrario a sus ideas progresistas, democráticas y republicanas, debido a las circunstancias impuestas por la guerra misma. Entre 1983 y 2007 vivió de nuevo en su natal Galicia, donde participó en actividades culturales en un Club de Jubilados, de personas de la Tercera Edad, junto con su esposa "Pepita" (hoy centenaria), diseñadora y creadora de hermosísimos títeres, manejados en presentaciones de los abuelos. No abandonó sus actividades culturales e intelectuales hasta cumplir los 89 años, cuando falleció. ¡Honores y amor eterno a nuestro bondadoso padre! Ver: https://gl.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_G%C3%B3mez_Caridad En 1921: nace la poetisa, dramaturga y ensayista venezolana Elizabeth Schön, premio nacional de literatura en 1994 (f.2007). En 1942 nace Eduardo Serrano Acevedo, actor de cine, doblaje, teatro y televisión venezolano, con una destacada trayectoria como director de teatro y locución. Inicio de la llamada "Guerra de Invierno" (1939). En el transcurso de la II Guerra Mundial, la URSS bombardea las principales ciudades finlandesas a la vez que emprende una ofensiva terrestre. Por este hecho la URSS será expulsada de la Sociedad de Naciones el 14 de diciembre. El "peronismo" es prohibido por un decreto dictatorial en Argentina (1955). En Buenos Aires, Argentina la dictadura militar, autodenominada Revolución Libertadora, firma el decreto 4161 en el año 1955, que prohíbe el "peronismo" que el año anterior había ganado las elecciones con el 62% de los votos, considerando que el Partido Peronista ofendía el sentimiento democrático del pueblo argentino, por lo que queda prohibida la utilización del nombre del propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones "peronismo" y "tercera posesión", las marchas, "Los Muchachos Peronistas" y "Evita Capitana", y el libro La Razón de Mi Vida. En 1956, integrantes del Movimiento 26 de Julio, dirigidos por Frank País, protagonizan el levantamiento de Santiago de Cuba, vistiendo por primera vez el uniforme verde olivo. Muere Laudelino Mejías (1963, músico y compositor venezolano. En su vida artística hizo más de 300 canciones de gran popularidad. También fue maestro del gran musico Alirio Díaz. En 1980, son derrotados en un referendum los gobernantes militares en Uruguay, cuando el 57,2 por ciento de los uruguayos rechaza la propuesta de la dictadura militar de establecer una nueva Constitución para perpetuar su régimen, lo que facilitó el tránsito para la recuperación de la democracia. En 1982, es el lanzamiento de Thriller, de Michael Jackson, que será el disco más vendido de la historia, para aquél momento, con 66 millones de copias. Video de Thriller. En 1985, los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, y de Brasil, José Sarney, firman en Puerto Iguazú una declaración en favor de la integración económica entre ambos países. La Declaración de Iguazú sentó las bases para la creación del MERCOSUR, extendido a Paraguay, Uruguay y otros países de Suramérica. Se crea en Venezuela el Parque Nacional Dinira en los estados Lara, Portuguesa y Trujillo (1988). En 1995 muere Alí Lameda, poeta y traductor venezolano, que siendo comunista estuvo prisionero durante siete años en un campo de concentración de Corea del Norte. Muere Delio Amado León (1996), uno de los más destacados narradores deportivos de Venezuela. Principalmente narrador de béisbol, también narraba y comentaba sobre otros deportes como el boxeo y en menor medida el baloncesto. La UNESCO declara Patrimonio Mundial de la Humanidad al Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (2000). En 2015, comienza en París la XXI Conferencia sobre Cambio Climático. Para estudiar las medidas que los estados deben realizar para cumplir el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C y prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. En 2021, Argenis Chávez, gobernador y candidato a la reelección por el Psuv para el estado Barinas (hermano del difunto presidente Hugo Chávez) renuncia irrevocablemente a su candidatura, para las elecciones de gobernadores previstas para el 09 de enero de 2022, por lo que saldría de su cargo de gobernador. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n369691.html En los EEUU fallece el ex-secretario de Estado Henry Kissinger a los 100 años de edad. De larga trayectoria diplomática y como asesor de seguridad nacional, así como secretario de Estado bajo dos presidentes norteamericanos, uno de ellos Nixon. Tuvo gran infuencia e la definición de la política exterior de Estados Unidos, con un papel muy discutido en la coyuntura del cruento golpe de Pinochet para el deroocamiento del socialista Allende en Chile. Recibió un controvertido Premio Nobel de la Paz. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n388296.html