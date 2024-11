Efemérides 21 noviembre: Día del Estudiante Universitario (en Venezuela)

Día Mundial de la Pesca. Desde 1998 se celebra cada 21 de noviembre, en homenaje a las comunidades pesqueras de todo el mundo (a menudo parte de su identidad y de sus tradiciones), así como con el fin de destacar la importancia de la actividad pesquera para la vida humana. Pero esto también va ligado a la responsabilidad en la conservación de los recursos naturales pesqueros, ya que las actividades humanas se sabe que están incidiendo en la reducción y pérdida de especies acuáticas. Los mensajes de este día van dirigidos a fomentar la pesca sustentable, sostenible y que permita ecosistemas sanos, en contraposición con la pesca depredadora que agota los recursos marinos o produce daños irreparables. La promoción del día está conectada con los Objetivos Mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se busca desarrollar la conciencia sobre la necesidad de reducir o eliminar las prácticas nocivas que atentan contra los océanos y mares, como sobrepesca, el no respeto de vedas, la pesca ilegal, no regulada y destructiva, y la gestión inadecuada de los desechos que contamina los mares (y ríos) y perjudica a su flora y su fauna, así como a la calidad del agua. En muchos lugares del mundo la pesca ha venido siendo afectada o ha caído en declive, debido al calentamiento global, a la contaminación de las costas y de los océanos ocasionada por diversos factores y a las actividades de ejercicio inadecuado de la explotación pesquera, lo cual se suma a otros muchos problemas como los desechos domésticos e industriales o la diseminación de plásticos. Es irracional y suicida que para comer acabemos con las fuentes de comida, que se destrruyan arrecifes coralinos o se extingan especies acuáticas. El evento de 2023 pondrá más atención en el papel de los puertos pesqueros y en cómo pueden contribuir a asegurar la sostenibilidad social en el sector. Día Mundial contra la Espina Bífida. La espina bífida es un desarrollo incompleto de la médula espinal, las meninges y/o vertebras, que impide que la columna vertebral se cierre completamente. El día tiene el propósito de generar conciencia en torno a esta enfermedad, que es prevenible, si las mujeres en edad de procrear y las embarazadas consumen dosis apropiadas de ácido fólico, para así evitar la malformación congénita del tubo neural del bebé. Cuando se presentan estos casos, en el momento del parto o la extracción del bebé, este puede sufrir graves daños que le ocasionen discapacidad motora, hidrocefalia, alteraciones neurológicas, parálisis e incontinencia (urinario y/o fecal); y a consecuencia de algunos de estos trastornos asociados también puede verse afectado el desarrollo evolutivo y psicológico del niño. Por eso es muy importante garantizar a las mujeres en edad reproductiva que desean tener hijos y a las embarazadas, la atención médica adecuada que permita prevenir este tipo de riesgos. Día Mundial del Vestido. A este día, como a muchos otros, le vienen dando un enfoque muy comercial y predominantemente consumista y enfocado en la moda, particularmente apuntando hacia el vestido como prenda femenina. Pero debemos decir que lo más importante es promover la conciencia sobre la importancia del vestido para la protección corporal, el abrigo, la higiene y salud, el trabajo, el arte y las tareas especiales, así como para la apariencia y estética corporal centrada en las necesidades humanas y no en las ventas de las industrias y comercios para proveer ganancias a los grandes propietarios. Eso sin olvidar, el recicláje o reutilización de prendas de vestir. Conocer la historia y evolución del vestido, sus modos de confección también es muy importante, así como su relación con la cultura y las tradiciones, así como la identidad nacional o étnica de los pueblos. En el mundo sobre el que se ciernen las amenazas del cambio climático también es clave que la producción del vestido sea con el menor impacto posible sobre el ambiente, con menor contaminación o huella de carbono, también que los residuos textiles sean adecuadamente manejados. Y que la gente sepa cuidar su vestimenta y repararla, en lugar de desecharla a la primera. Hay mucha gente en el mundo que no tiene cómo vestirse satisfactoriamente. Quizás una innovación para esta oportunidad sea la inclusión de modelos que reflejen más la diversidad de las personas, con gente que no presenta las medidas convencionales (talla gruesa, estatura baja, edad avanzada... por ejemplo; lo que de algún modo es un avance en la inclusión y no discriminación). Día Mundial de la Televisión. Efeméride impulsada por la ONU desde el año 1996 y que tiene como propósito expreso propiciar el uso responsable de la televisión como uno de los principales medios de difusión e información al público". Hoy, en parte se vienen imponiendo los medios informáticos, a través de Internet, pero también se está produciendo una combinación entre ambos, que hace que ya la televisión no sea la misma que veía en los hogares, a menudo en familia. En la actualidad hay un intercambio o retroalimentación muy dinámico entre la televisión y las herramientas de video que se ofrecen en Internet, y la televisión es parte de lo que ahí se exhibe, así que más que desplazar a la televisión, ésta se ha reubicado y se ha nutrido de las ventajas informáticas. Las difusiones en directo y el acceso a contenidos audiovisuales desde cualquier lugar del mundo donde haya conexión a la red y desde cualquier dispositivo móvil o portátil ha permitido que también parte del común de la gente transmita información audiovisual. Pero más allá de lo técnico y de la accesibilidad, el gran tema de los medios masivos de difusión está por una parte en la libertad de información, en la pertinencia de los contenidos. Según la ONU: se trata de que la TV sea "relevante y enriquecedora para los habitantes del mundo", con "programas que promuevan la cultura de paz, que eduquen para mejorar las capacidades de desarrollo económico de las naciones y que brinden información veraz y fidedigna de sucesos importantes". Deberíamos agregar, que sea "participativa" en el sentido de que la ciudadanía pueda organizarse para utilizarla como productora de sus propios contenidos, y que sea puesta bajo control social en lugar de seguir siendo instrumento casi exclusivo de los estados y gobiernos, de las parcialidades políticas dominantes o de las corporaciones privadas que dejan al ciudadano como el simple espectador para ser moldeado a las expectativas del mercado de cosumo. La participación social en la TV es vital para combatir el monopolio autoritario y excluyente (estatal o privado) o la manipulación comercial, para combatir la "telebasura" y en definitiva, para educar y recrear, para mostrar las necesidades, los requerimientos, las propuestas, las denuncias y luchas, las actividades o creaciones del pueblo... de la cultura popular. En definitiva: para el ejercicio de la democracia y para la defensa de los derechos, así como pasársela bien, en lograr de estar al servicio de la domesticación de las mayorías por unos pocos. Día del Estudiante Universitario en Venezuela. A nivel internacional es el 17 de noviembre, memoria de un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad de Praga que fueron asesinados por los nazis en 1939. Pero, aparte de eso, en Venezuela se celebra el 21, conmemorando que en 1957 hubo una huelga estudiantil (como parte de la resistencia a la dictadura perezjimenista) y al repartir volantes, fueron reprimidos por la Seguridad Nacional que tomó la Universidad Central de Venezuela (UCV), apresó a muchos estudiantes y cerró centros de educación superior. Por lo tanto, no es una celebración académica sino que tiene un sentido histórico de lucha, no sólo por las reivindicaciones estudiantiles de los universitarios, sino también por lo que tienen que decir los jóvenes universitarios sobre la situación del país y del conjunto de la sociedad, lo que le suele das una connotación crítica frente a los gobierno o de participación protagónica en los procesos socio-políticos que se dan en el país. El rescate del carácter estudiantil autónomo de este día es importante frente a su manejo por las instituciones, sean estas universitarias o gubernamentales. Hay muchas otras fechas referenciales para el papel de los estudiantes venezolanos conscientes y luchadores por una sociedad mejor, como la llamada "Masacre de Tazón" o el mismísimo "27 de Febrero de 1989", "Caracazo" o "Sacudón", que tuvo una destacada participación estudiantil. Hoy el movimiento estudiantil venezolano se encuentra en una situación de aparente retroceso político, incubando quizás, lo que pudiera ser otra oportunidad de renacer y sobresalir como vanguardia social. Día Mundial del Saludo. El Saludo, se celebra como la forma más esencial de comunicación social entre las personas. Es lo primero que se emite al verse o iniciar un encuentro, así como lo que cierra una despedida. El saludo es una práctica universal en todas las culturas como expresión de reconocimiento o de acercamiento y contacto, como acto de cortesía y anuncio de actitud amistosa, pacífica o de respeto. Etimológicamente la palabra saludo proviene del latín "salutare", derivado de "salus" (salud), por lo que saludar significa desearle salud a otra persona. También los animales dan muestras de saludo a su manera, según la especie, pues algunos se hacen un rodeo, se huelen entre sí, o se lamen y los domésticos saludan a los humanos. La pandemia de Covid-19 ha impactado sobre la manera de dar el saludo, por las restricciones impuestas al contacto por razones sanitarias, pero ello tiene consecuencias en el hábito y en el intercambio socio-afectivo. No hay que perder el saludo, y hay que irlo rescatando para recuperar su calidez original como contribución a la mejor convivencia social. Por eso la importancia de recordarlo y estimularlo en este día. Transcurre la Semana Europea de la Reducción de Residuos. Se viene celebrando en la penúltima semana de noviembre de cada año. En esta oportunidad, en 2024, va del 16 al 24 de noviembre y se informa que miles de empresas, ONGs, instituciones educativas y ciudadanos de toda Europa colaborarán para crear conciencia sobre la importancia de un enfoque sostenible frente a los desechos. Se trata de una jornada semanal que busca promover en todos los habitantes de los países europeos una cultura cada vez más ecológica, que avance en la reutilización de productos que teniendo aún utilidad los consideramos como "desechos" (¡incluso comida sobrante!). Se anima a la ciudadanía a llevar a cabo acciones conscientes de gestión sostenible de los recursos y los residuos y empeñarse en ello especialmente en esta semana de noviembre. Entre los objetivos: Sensibilizar a la población sobre la reducción de residuos, reutilización de productos y el reciclaje de ciertos tipos de materiales. Destacar y dar visibilidad a todas las organizaciones y personas que participen en la Semana Europea de la Reducción de Residuos. Animar a los ciudadanos a que reduzcan su cantidad de residuos, reutilicen aquellos que pueden, reciclen y mantengan limpia toda Europa. Idear y generar nuevas formas de capacitación en materia medio ambiental. Medir el impacto de los resultados obtenidos. Por consiguiente, es un día conectado cob la efeméride del Día Mundial del Reciclaje (que se celebró el 17 de mayo, como todos los años). Nace Voltaire (François-Marie Arouet) en 1694, en París, Francia. Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés, que perteneció a la francmasonería y una de las más grandes figuras del llamado "siglo de las luces", entre los máximos representantes de la ilustración y el humanismo. Profesó un agnosticismo racionalista frente a todo lo que careciese de una base racional sometida a la reflexión y al análisis. Consideraba que la experiencia es la fuente de todo conocimiento, que no es posible comprender una sustancia inmaterial ni discutir sobre ella. Rechazó el dogmatismo filosófico-religioso en pro del conocimiento validado mediante la contrastación empírica. Defendió en su práctica y escritos la tolerancia, la libertad de expresión y derechos fundamentales de la persona, siendo crítico y adversario de las tiranías y las monarquías absolutas. Serán influidos por su pensamiento filósofos como Kant, Hegel y Max. Sus restos fueron llevados al Panteón de París. En 1877, en los Estados Unidos, Thomas Alba Edison anuncia la invención de su primer fonógrafo, con el que se puede registrar y reproducir sonidos. Se trata de un cilindro hecho a mano y cubierto con papel metálico. En 1783 se efectúa cerca de París, Francia el primer vuelo tripulado en globo de aire caliente por el inventor francés Jean Francois Pilatre de Rozier y su amigo Francois Laurent. Se mantienen en el aire con su globo de tela, fabricado por los hermanos Montgolfier, durante 25 minutos en los que recorren unos 9 km, y logran alcanzar una altura de 150 metros. Aproximadamente un mes antes, a mediados de octubre, los hermanos Montgolfier habían enviado a una oveja, un gallo y un pato en uno de sus globos en una ascensión de ocho minutos de duración. Abolición jurídica de la Gran Colombia (1831). Estaba abolida de hecho con la separación entre Colombia, Venezuela y Ecuador. En Colombia termina la Guerra de los Mil Días (1902). Fue una guerra civil entre liberales y conservadores colombianos, con victoria conservadora. En 1905, Albert Einstein descubre la fórmula de equivalencia entre masa y energía (E=mc²). Con la publicación, en la revista Annalen der Physik, de su artículo científico: "La inercia de un cuerpo, ¿depende de su contenido energético?", revela la relación entre la energía y la masa de un cuerpo. Nace Luis Armando Roche (1938), cineasta, guionista y director venezolano. En 1999 fue reconocido con el Premio Nacional de Cine de Venezuela. En Venezuela se funda la Universidad de Oriente UDO (1958). En 1969, se crea la primera red de computadoras interconectadas de la historia, cuando se establece el primer enlace entre la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad Stanford por medio de una línea telefónica conmutada. En 1995, en Dayton, Estados Unidos finaliza la conferencia con cuyos acuerdos se da por terminada la la guerra de los Balcanes. La firma tendrá lugar en París el día 14 diciembre. Los presidentes de Serbia, Slobodan Milosevic, Croacia, Franjo Tudjmany, Bosnia, Alía Izetbegovic, firman "un acuerdo marco" de paz que pone fin a una guerra de cuatro años. Los acuerdos instituyeron "protecciones para las minorías" y establecieron las "bases para el retorno voluntario de refugiados y personas desplazadas". Muere Abdus Salam (1996). Fue un físico teórico pakistaní que recibió el Premio Nobel de Física en 1979 por su trabajo en el modelo electrodébil, una síntesis matemática y conceptual del electromagnetismo y la fuerza nuclear débil, hasta ahora el último paso que se ha dado para llegar a la unificación de todas las fuerzas de la naturaleza. Se inaugura en La Guaira, Venezuela, el Domo José María Vargas (2008). Es un polideportivo ubicado en el Estado La Guaira en Venezuela. Posee una capacidad mínima para albergar 5000 espectadores pero puede ser acondicionado para recibir hasta 7000 personas. Incluye un tabloncillo removible, iluminación, equipos de audio, un tablero electrónico de 4 caras, oficinas, áreas de prensa, enfermería, camerinos, entre otras comodidades. Ha sido usado para la práctica de Baloncesto, boxeo, voleibol, fútbol sala y otros deportes de conjunto. En 2010, el pitcher Anthony Leren lanza un "no hit no run" ante el Caracas; y se convierte en el primer jugador beisbolista magallanero en realizar esta hazaña deportiva del beisbol venezolano. Robert Mugabe renuncia a la presidencia de Zimbabue (2017). En 2019 en toda Colombia se lleva a cabo el movimiento 21N, un paro nacional contra las políticas del presidente Duque. En todas las ciudades del que el país la población se manifiesta en contra de las políticas del gobierno del presidente de Colombia Iván Duque. La respuesta es predominantemente represiva, pero el movimiento frena algunas de las políticas más cuestionadas. En 2020, Conviasa y la Empresa Aeronáutica Nacional presentan el primer prototipo de aeronave fabricada en Venezuela denominada SIBO-100 en honor al Libertador, Simón Bolívar. El domingo 21 de noviembre de 2021 fue un Día de Mega-Elecciones en Venezuela: Se realizaron elecciones regionales y municipales. La votación fue por 23 gobernadores de estados, 335 alcaldes y todos los legisladores (de consejos legislativos de cada estado) y concejales, para un total de 3.082 cargos a elegir. En 2021, según datos reportados por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) y de Open Observatory, en el país más de una docena de medios digitales habían sido bloqueados por el gobierno, entre ellos Aporrea, debido a que su línea editorial o publicaciones críticas no eran del agrado de quienes ocupan el poder. La empresa estatal CANTV (el proveedor de servicio de Internet más grande de Venezuela) y la privada Digitel, mantenían bloqueadas 16 páginas web de noticias, entre las cuales, estaba Aporrea. Las restricciones ejercidas contra los portales informativos se aplicaban con bloqueo de HTTP, para el caso de Cantv, mientras que Digitel ejerció Bloqueo de DNS. Ver: https://www.aporrea.org/medios/n369451.html El informe de 2022 menciona una lista de almenos 40 medios digitales bloqueados por el gobierno venezolano. La lista parece ir creciendo. En 2022, se da a conocer un informe de la organización Clima 21 según el cual los "Indígenas de Canaima (Venezuela) presentan un 35% de mercurio más de lo permitido". El hecho es atribuido a la minería a pesar de tratarse de un parque nacional. Ver: Radio Fe Y Alegría - www.aporrea.org/ddhh/n378518.html En 2023, el criminal de guerra y genocida Benjamín Netanyahu advierte que Israel continuará la guerra "hasta que logremos todos nuestros objetivos" mientras bombardeaba a diestra y siniestra a la población de Gaza, sin distingo (niños, hospitales, escuelas, efidifaciones residenciales civiles) e incluso a personal de la ONU y aperiodistas. Hoy el Tribunal Penal Internacional. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n388056.html