Efemérides 20 noviembre: Día Internacional de los Derechos del Niño (¡Israel genocida los viola de manera masiva!)

Día Internacional de los Derechos del Niño o Día Universal del Niño. Proclamado en 1954, en coincidencia con el Aniversario de la Declaración Universal de Derechos del Niño,decretada en 1959 y a la vezfecha de conmemoración de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989). Está dedicado a crear conciencia sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes (que en Venezuela están recogidos en la LOPNNA 2021) y a promover el respeto de los mismos, así como la protección de todos los niños y niñas en todos los aspectos, garantizando su salud, seguridad frente a la violencia y los abusos, educación, alimentación y vida digna, identidad y crianza en el seno de su grupo familiar con sus padres, entre muchos otros aspectos contemplados en la Convención, resaltando las obligaciones de los estados, a escala mundial. Legar a los niños, niñas y adolescentes de hoy un mañana mejor, implica responder a muchos retos y urgencias, como por ejemplo, el imperativo de frenar el cambio climático, que amenaza con imposibilitar su vida futura en el planeta. En Venezuela preocupa el impacto que viene teniendo el deterioro de la calidad de vida en los últimos años, con una clase trabajadora que prácticamente ha sido despojada del salario para subsistir y mantener a las familias, y por otra parte, el destino de los niños de las familias de millones de venezolanos que se han visto en la necesidad de migrar a otros países. Lamentablemente a la par de ésto ha venido reapareciendo la figura de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, que durante buena parte del gobierno de Hugo Chávez casi habían desaparecido de ese escenario gracias a las políticas y programas sociales, generales y específicos, junto con el descenso de la pobreza extrema durante aquellos años. En 2024 el Día de los Derechos del Niño se celebra una vez más mientras el mundo observa con espanto una de las mayores y más graves violaciones masivas de estos derechos que hemos conocido en mucho tiempo, con el genocidio continuado que viene perpetrando el Estado criminal de Israel en Gaza, donde ha matado a decenas de miles de niños y adolescentes (más muertes de niños y niñas que de hombres y mujeres), ha herido severamente o traumatizado psicológicamente a muchos más, les ha destruido sus hogares, les ha impedido la alimentación y la asistencia médica, y les ha dejado sin padres, madres y familias, sin escuelas. Pero mientras en este día muchas naciones del mundo intentan detener la guerra de Israel contra los niños palestinos, los Estados Unidos vetan una resolución de alto al fuego inmediato acordada por todos los demás miembros del Consejo de Seguridad de la ONU! Por tanto hay genocidas infanticidas y hay cómplices necesarios. Día de la Industrialización de África. Es un día proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1989. Una fecha que, según la ONU, busca ayudar al desarrollo industrial de este continente. Esto, según la ONU, contribuirá sustancialmente a la erradicación de la pobreza a través de la creación de empleo y de riqueza. Pero no siempre ha sido así el resultado de la "industrialización", cuando es una forma de implantarse las transnacionales y aprovecharse de los territorios y la mano de obra de otros países, pues tendría que ser soberana y con justicia social. Día Internacional de la Memoria Transexual. Tiene como finalidad recordar a las víctimas de asesinatos transfóbicos, cometidos a causa de la intolerancia e incomprensión frente a personas que han resuelto cambiar de sexo mediante una operación genital o con un tratamiento hormonal para adquirir la apariencia del sexo con el cual se identifica (aunque no cambien sus genitales). El día surge a partir del año 1998, cuando Gwendolyn Ann Smith, una mujer transexual, decide rendir un tributo a una mujer afroamericana llamada Rita Hester, también transexual, que fue asesinada el 28 de noviembre de ese mismo año, Hecho que generó fuertes protestas en las calles de Massachusetts, en Estados Unidos. La iniciativa recibió el respaldo necesario para establecer esta conmemoración. Día Nacional de la Historia Insurgente y de los Derechos Soberanos del Pueblo Venezolano. Fue proclamado por el presidente Nicolás Maduro, en 2018, en el marco del acto de entrega del Premio Nacional de Historia y en conexión con la fecha conmemorativa del bicentenario de la Declaración de la República por el Libertador Simón Bolívar. El 20 de noviembre de 1818 el Libertador Simón Bolívar firmó una declaración en condición de Jefe Supremo en la cual declaró la emancipación de la República de Venezuela respecto al imperio español e instauraba su carácter de Estado independiente. El jefe de Estado, al referirse a este hecho histórico, exhortó a enseñar, divulgar y darle valor a la historia ante las "difamaciones permanentes del imperio estadounidense", "reescribir la historia" y "descolonizarla". Por este motivo, se decretó el 20 de noviembre como Día Nacional de la Historia Insurgente y de los Derechos Soberanos del Pueblo Venezolano. Pero los derechos no son solamente para celebrarlos sino para ejercerlos y disfrutarlos... Cuando los malos gobiernos no los violan y los destruyen. En 1773: nace en Caracas el abogado José Félix Sosa, con activa participación en el movimiento revolucionario del 19 de abril de 1810. En 1738: muere en Caracas José de Oviedo y Baños, militar e historiador neogranadino que escribió la Historia de la conquista y población de la Provincia de Venezuela, uno de los libros de referencia histórica colonial más importantes del país. Simón Bolívar decreta la octava estrella en la Bandera Nacional (1817). El Libertador Simón Bolívar ordena por decreto la incorporación de una octava estrella en el pabellón nacional de Venezuela, que representaba a la recién liberada Provincia de Guayana, amplio territorio conformado por los actuales estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Con esta medida, el Libertador conoció el gran valor que esta región del país tuvo en el impulso a la gesta independentista y la desmoralización irrefrenable del ejército realista. En 1842: se inicia la exhumación del cadáver de Simon Bolívar en Santa Marta, Colombia. En 1889 Marshfield, EE.UU., nace Edwin Powell Hubble, astrónomo que demostrará la expansión del universo midiendo el desplazamiento al rojo de galaxias distantes (en el espectro de la luz). En 1891: nace en Valencia el músico y compositor venezolano Juan Vicente Lecuna. Músico, compositor y diplomático. Entre sus principales obras musicales: Quatre piéces pour piano (1934-1937); Sonatas de Alta. Muere Anton Rubinstein (1894), pianista, compositor y director de orquesta ruso. Fundador del conservatorio de San Petersburgo. Compuso numerosas obras para piano. Creo la escuela de piano rusa e influyó notablemente en las obras de músicos rusos como Chaikovski y Alexander Borondin. Escuchar piezas de Rubinstein. Nace Chester Gould (1900), dibujante de cómics, creador de Dick Tracy (f. 1985). Se producen acontecimientos que se consideran como inicio la Revolución Mexicana (1910). La Revolución mexicana fue un movimiento acompañado de lucha armada cuyos antecedentes se remontan a la situación de México bajo la dictadura de Porfirio Díaz, que ejerció el poder entre 1876 y 1911, acumulando un intenso descontento social. Condujo a la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que reconoce amplias las garantías sociales y derechos laborales colectivos, entre otros aspectos.El dirigente Francisco Madero que hace resistencia a Díaz, declara que: "El 20 de Noviembre, desde las seis de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan".En 1911 Porfirio Díaz abandona el poder y Madero asume el gobierno, pero luego estalla un levantamiento promovido por Emiliano Zapata, ya que al llegar Madero a la Presidencia, Zapata le exigió que expidiera una ley Agraria; a cambio Madero, le pidió entregar las armas. Zapata no acepta y exige su renuncia con el lema"Tierra y Libertad. En el desarrollo de la revolución mexicana se produce incluso la intervención de los Estados Unidos,pero hablaremos con más detalle del desarrollo de la revolución mexicana en otras efemérides relacionadas. En 1910 murió León Tolstoi, uno de los novelistas más importantes de la literatura universal. Las novelas Guerra y paz y Ana Karénina, son sus obras más famosas. Nace Nadine Gordimer (1923), escritora sudafricana, en cuyos libros trata los conflictos interétnicos y el apartheid. Fue premio Nobel de Literatura en 1991 (f. 2014). En 1936, el obrero ferroviario español, líder militar de la guerra civil y anarcosindicalista Buenaventura Durruti, es muerto por disparos de los fascistas durante la defensa de Madrid. Medio millón de obreros asistieron a su funeral y su unidad militar tomó su nombre: la columna Durruti. Comienzan los juicios de Nuremberg con un Tribunal Militar Internacional compuesto por cuatro jueces, uno de cada país ganador de la II Guerra Mundial, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, con cargos contra veinte de los líderes nazis de Alemania que fueron acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad (1945). Muere Francisco Franco (1975), militar y dictador español fascista, que dio el golpe de Estado de 1936 contra el Gobierno democrático de la Segunda República española, desatando la guerra civil. Vencedor en la guerra fue impuesto como "generalísimo caudillo de España" y jefe de Estado, hasta su fallecimiento en 1975. Microsoft lanza la primera versión de Windows 1.0 (1985). Primer Sistema Operativo de la Historia. En Praga (Checoslovaquia) comienza la Revolución de Terciopelo, donde se concentra cerca de medio millón de personas pidiendo democracia (1989). Se inicia el ensamblaje de la Estación Espacial Internacional (1998) tras ser puesto en órbita el primer módulo de la misma. En 2001, Carlos Menem, expresidente argentino, acusado de tráfico de armas, es dejado en libertad al desestimar la Corte Suprema argentina la existencia de una "asociación ilícita" para el contrabando de armas. Llevaba varios meses en arresto domiciliario debido a la acusación de dirigir una asociación ilícita para el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia. Para algunos la justicia no es precisamente "ciega" sino que a menudo les "guiña el ojo" a los poderosos. En 2002 en España, el Congreso de los Diputados aprueba una histórica declaración de condena de la dictadura franquista y de reconocimiento moral a las víctimas de la Guerra Civil y de la represión política que se extendió durante el régimen fascista de Francisco Franco. Las revistas Science y Cell publican artículos de investigadores que anuncianhaber logrado generar células madre a partir de fibroblastos humanos (2007). El 20 de noviembre de 2007, muere el escritor es historiador venezolano Vinicio Romero (n. 1940). Se desempeñaba como embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, pero se encontraba en Puerto Rico, donde murió en el Hospital del Maestro, en San Juan. Publicó más de 30 obras relacionadas con la Historia de Venezuela. Perteneció a notables instituciones y ejerció diversos cargos públicos. Produjo trabajos literarios. Algunos artículos de su autoría fueron publicados en Aporrea.org, obteniendo abundantes lecturas (Ver su registro de autor en Aporrea y artículos publicados: https://www.aporrea.org/autores/vinicio.romero/). Ver reseña de su fallecimiento: https://www.aporrea.org/actualidad/n105042.html En México y otros lugares del mundo se celebra el primer día de la «Acción Global por Ayotzinapa», en el que miles de mexicanos exigen la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto debido a su responsabilidad en el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa (2014). En 2021, falleció el escritor e historiador venezolano Guillermo Morón, a los 95 años de edad. Ver: www.aporrea.org/cultura/n369427.html En 2022, la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) finaliza acordando un fondo para pagar "pérdidas y daños" climáticos a los países vulnerables, aunque no la cancelación de las deudas externas. Las naciones del Norte que más contribuyen al cambio climático por sus actividades industriales no aprobaron la anulación de la deuda de los países del Sur como ayuda para solucionar la crisis climática. También culmina esta cumbre con con severas críticas por el insuficiente alcance de las medidas a tomar para frenar el cambio climático global, aunque se reafirmaba el compromiso de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n378482.html