Efemérides 19 noviembre: Día para la Prevención de la Violencia y Maltrato Infantil

Día Internacional para la Prevención de la Violencia y el Maltrato contra niños, niñas y adolescentes. También se le denomina Día Mundial para la Prevención del Abuso (de los niños, niñas y adolescentes) y se celebra con el fin de promover acciones contra el maltrato y explotación de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo, así como políticas dirigidas a garantizar el bienestar y protección Infantil. Fue designado en el año 2000 por la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer. Se centra en la Prevención, porque luego viene el 25 de abril, designado como Día Internacional para la Lucha contra el Maltrato Infantil. Los abusos, el maltrato contra la infancia y la explotación de los niños y niñas, son un problema universal y pueden variar sus manifestaciones según los países, su cultura y nivel de desarrollo, pero particularmente el trabajo infantil y los abusos que éste a menudo conlleva, son motivo de especial preocupación en los países de menor desarrollo económico y entre éstos, los países de América Latina, incluyendo a Venezuela. Por todo ello es muy importante destacar en este día la necesidad de la adopción de medidas apropiadas, eficientes y sostenidas de prevención y de protección, aplicables a nivel familiar, laboral, escolar, local, nacional o internacional. Tanto los Gobiernos como las organizaciones sociales de la sociedad civil, se deben a la promoción y el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño y que en Venezuela están comprendido en la LOPNA. El Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños es conmemorado cada 19 de noviembre en secuencia articulada con el Día de los Derechos del Niño (20 de noviembre), enfatiza la educación preventiva, la vigilancia social, la disposición de mecanismos tanto legislativos como judiciales, y la necesidad de intervenir mediante programas tanto de prevención como de asistencia. Lo más importante es el cambio antropológico cultural de patrones educativos y que los padres, familiares y adultos aprendan alternativas para evitar el maltrato (incluso creyendo que no lo es), mejoren su conciencia y autocontrol. Hay igualmente otras fechas relacionadas con algún aspecto específico como el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión (caso de reclutamiento forzoso en guerras, víctimas de atentados terroristas, etc.). La lucha por los derechos de las mujeres y contra la violencia machista ha contribuido mucho a destacar también la problemática del abuso contra los niños y niñas, aunque los actores de la comisión de estos abusos puedan ser de cualquiera de los sexos, empresas, factores políticos o religiosos, ejércitos o estados. La mayor y más bárbara expresión de maltratro a los niños en el mundo hoy, es el genocidio-infanticidio del torturante bombardeo que ejecuta el estado sionista de Israel en Gaza contra inocentes niños y niñas de Palestina, matando y causando sufrimientos horrendos e infinitos a esas criaturas. Un informe de la ONU por estas fechas reseña que "Israél ha mátado en Gaza a más niños que hombres y mujeres" en su guerra genocida https://news.un.org/es/story/2024/09/1532906 Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Se celebra el tercer domingo de noviembre de cada año. Este día fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2005. El objetivo es elevar la conciencia pública sobre el impacto de la violencia vial en todo el mundo, donde anualmente mueren casi un millon y medio de personas por siniestros viales y más de 50 millones resultan heridas, muchas con secuelas permanentes. En este día, se pide a todos que recuerden a las víctimas de los accidentes de tráfico y a sus familias. Día Mundial del Saneamiento o del Retrete (en Venezuela se le dice "Poceta"). ¡Como se puede ver, hay días para todo o casi todo! ¡Es el Día de la Poceta! Pero no es cosa de broma, pues los retretes, los excusados, las letrinas, el wáter, inodoro, sanitario o baño… es un artefacto esencial para la higiene y la salud. La evacuación o desecho de las heces fecales en pocetas evita que se propaguen enfermedades infecciosas o mortales. Por supuesto, deben estar conectadas con un sistema adecuado de canalización de las aguas servidas o cloacales. Basta con mencionar, en estos tiempos de pandemia, que también hemos sufrido otras como las del cólera, por la diseminación de excreciones contaminadas. La fecha del Día Mundial del Retrete, o de la Poceta, es para concienciar acerca de la crisis mundial de saneamiento y fomentar medidas que la resuelvan, pues para muchos pueblos representa un grave problema. En 2013 la Asamblea General de la ONU decide designar el 19 de noviembre "Día Mundial del Retrete", en el contexto de la propuesta: "Saneamiento para Todos" como parte de una campaña de toma de conciencia de la importancia del acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Hay datos muy preocupantes sobre los sistemas de saneamiento en el mundo, sobre todo en los países en desarrollo, porque hay miles de millones de personas que no cuentan en sus viviendas con sistemas que eliminen los excrementos de forma segura y millones de éstos siguen defecando al aire libre, sobre la tierra o a orillas de caudales de agua, sobre todo en las zonas rurales. Pero el problema no es sólo la falta de pocetas, sino de cloacas y por supuesto, la carencia o insuficiencia del tratamiento de aguas residuales y el surtido de agua potable. Se tiene información de que el 80% de las aguas residuales generadas por la población mundial regresan al medio ambiente sin ser tratadas o reutilizadas. Acá tenemos ejemplos como el Guaire, en Caracas, que supuestamente iba a ser recuperado mediante plantas de tratamiento y hasta pececitos se decía que iban a proliferar en sus aguas todavía pútridas. Datos estadísticos indican que cerca de 1.800 millones de habitantes del planeta beben agua no potable, que podría estar contaminada por heces u otros residuos. La pandemia de Covid-19 ha dejado muy clara la importancia de contar con instalaciones para lavarse las manos, para evitar la propagación de enfermedades, algunas de las cuales pueden ser mortales. Pero, por supuesto, donde no hay un servicio regular de agua y ésta falta por días, semanas o incluso meses, como sucede en muchas ciudades o sectores de Venezuela, las pocetas no pueden ser vaciadas y aseadas de manera adecuada y oportunamente. Así que debemos, como comentamos a propósito de esta efeméride el año pasado, también debemos procurar y luchar por celebrar el Día de la Pocetas Limpias y no el Día de las Pocetas Sucias. Día Internacional del Hombre. Establecido en 1992 en Estados Unidos, sin ser un día reconocido por organismos internacionales, aunque luego lo fueron internacionalizando. En su origen el día es algo sospechoso en sus motivaciones políticas, si bien el objetivo expreso con el que se promueve es el de abordar temas como la "salud masculina, resaltar el papel y las contribuciones que realizan los hombres en su comunidad y en la sociedad, promover la igualdad de género, la paz, la no violencia, la equidad, la tolerancia y el entendimiento". Algunos sectores conservadores y religiosos con concepciones tradicionales de la masculinidad, no siempre positivas, parecen tratar de aprovecharlo para contrarrestar las tendencias de hoy en torno a las luchas femeninas y de diversidad de género. Organismos dependientes de la ONU como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) observan este día y organizan actividades en torno a él, según informaciones recopiladas en Internet, en el sentido de "incluir el tema de la equidad y de la salud del varón en la agenda internacional". Pero no es un evento que tenga un peso equivalente al del Día Internacional de la Mujer, que se destaca por encontrarnos en un mundo de predominio patriarcal y donde existe el machismo, lo cual para nada niega la pertinencia de dedicar un día a la figura del hombre o varón, pese a la controversia que hay sobre los roles sociales que se le atribuyen según las culturas. En algunos países se celebra el 19 de marzo, coincidiendo con el Día del Padre, pero evidentemente no son la misma cosa. Trátese del sexo o género que sea, lo central es el respeto de los Derechos Humanos y el bienestar de todos y de todas. Día Internacional de la Mujer Emprendedora. En 1493 Cristóbal Colón, llega a una isla que bautiza como "San Juan Bautista", actual Puerto Rico. En su segundo viaje por el Mar Caribe, desembarca en una isla a la que bautiza "San Juan Bautista", pero más tarde será llamada Puerto Rico. En 1819, en Madrid (España), se abre al público el Museo Real de Pintura y Escultura, más tarde conocido como Museo del Prado, una de las mejores pinacotecas del mundo, bajo la dirección del marqués de Santa Cruz y del pintor Vicente López. En el día de su inauguración se exponen, para ser admiradas, algo más de 300 obras. En 1828, a los 31 años, muere uno de los más grandes músicos: Franz Schubert, compositor austríaco, que fue un niño prodigio y dejó obras como las nueve sinfonías, la música incidental de Rosamunde, el quinteto La trucha, los ciclos de canciones La bella molinera y El viaje de invierno, y el cuarteto de cuerdas La muerte y la doncella. La música de la célebre canción conocida como el "Ave María" que acompaña muchas bodas, es una composición de Franz Schubert, creada originalmente como un arreglo de una canción popular del poema épico de Walter Scott "La dama del lago". Escuchar a Schubert. En Cuba se inaugura el primer ferrocarril de Iberoamérica, entre La Habana y Bejucal (1837). En 1882, en Argentina, el gobernador de Buenos Aires, Dardo Rocha, pone la primera piedra de la ciudad de La Plata, con la idea de que se convierta en capital marítima de la nación. En 1889 comienza la guerra de África entre tropas españolas y marroquíes. La Guerra de África, Primera Guerra de Marruecos o Guerra Hispano-Marroquí fue un conflicto bélico que enfrentó a España con el sultanato de Marruecos entre 1859 y 1860, durante el período de los Gobiernos de la Unión Liberal del reinado de Isabel II. La guerra finalizó con el Tratado de Wad-Ras, firmado el 26 de abril de 1860, que declaraba a España como vencedora e imponía a Marruecos una serie de cesiones e indemnizaciones. Si esta fue la primera es porque hubo una segunda, conocida como la Guerra del Rif (1921), por la región del norte de Marruecos en la que se produjo una sublevación de las tribus del Rif contra las autoridades coloniales españolas y el Imperio colonial francés. Nace Indira Gandhi (1917), mujer que ejerció como primera ministra de India entre 1966 y 1977 y nuevamente desde 1980 hasta su muerte en 1984. Adicionalmente, fue líder del Partido del Congreso desde 1959 hasta 1984 y ostentó numerosos otros cargos ministeriales en el gabinete de Lal Bahadur Shastri y también de su propio gobierno. Hija y heredera política del héroe nacional indio, Jawaharlal Nehru. En 1919, nace en Maracaibo, Venezuela, Gastón Portillo jugador, entrenador y árbitro de basquetbol; exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1992. (f. 1994). Adolf Windaus hace público que ha sido posible la fabricación de la vitamina D1 en forma de cristales puros (1931). En 1941: el Comité Olímpico de Venezuela es aceptado como miembro del Comité Olímpico Internacional. En 1943: nace el beisbolista cubano- venezolano Aurelio Monteagudo «Monty» (fallecido el 10 de noviembre de 1990), que fue un lanzador derecho que jugó en las Grandes Ligas. En España se celebra por primera vez el sufragio universal en las Elecciones Generales y las mujeres españolas tienen por primera vez el derecho a votar, aunque ganan las elecciones los partidos de derechas (1933). Nace Eileen Collins (1956), la primera mujer piloto y la primera mujer comandante de un transbordador espacial. Es una coronel retirada, antiguo piloto de pruebas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) y astronauta de la NASA. En 1962, nace en Los Ángeles (California, EEUU) la actriz y cineasta estadounidense Jodie Foster (Alicia Christian Foster), ganadora de dos premios Óscar y de tres Globo de Oro, que protagonizó las exitosas películas Taxi Driver y El silencio de los inocentes, entre otras muy destacadas. En 1967 nace José Bonilla, venezolano excampeón mundial de boxeo (AMB - peso mosca), fallecido en 2002. Originario de El Tigre (Edo Estado Anzoátegui, Venezuela ). En 1968 nace Cynthia Karina Moreno, cantante, compositora y actriz peruana-venezolana, mejor conocida por su nombre artístico "Karina". Escuchar éxitos de Karina. Los astronautas del Apolo 12 Pete Conrad y Alan Bean aterrizan y caminan en la Luna, en el Oceanus Procellarum (Océano de las Tormentas) y se convierten en el tercer y cuarto humano en caminar por el satélite terrestre (1969). Muere Toña la Negra (1982), cantante y actriz mexicana, famosa por sus interpretaciones de los boleros y las canciones tropicales del compositor Agustín Lara. Escuchar a Toña La Negra. Microsoft lanza Microsoft Office (1990). En Venezuela se inaugura el Museo Marino de Margarita (1994). En 1998, se vende en una subasta el cuadro de Vincent van Gogh, Portrait de l'artistae sans barbe (retrato del artista sin barba), por 71.5 millones de dólares. China lanza su primera nave espacial, Shenzhou (1999). Fallecimiento de Alí Rodríguez Araque (nacido Ejido, Mérida, 9 de septiembre de 1937; muere en La Habana, 19 de noviembre de 2018) fue un abogado, político y diplomático venezolano, que se desempeño como ministro del gobierno de Hugo Chávez y fue presidente de la industria petrolera estatal (PDVSA). Ejerció entre algunos cargos el de Secretario General de la Unasur (2012-2014) y Ministro de Energía Eléctrica de la República Bolivariana de Venezuela. Para más detalles biográficos ver: www.aporrea.org/venezuelaexterior/n334525.html Fallece el sindicalista venezolano Carlos Navarro ("El Chino Navarro"), el 19/11/2020. Nacido en 1955. Máster en Formación Sociolaboral. Aunque pertenecía a un partido político de la burguesía, dedicó su vida a los asuntos sindicales de la clase trabajadora. Fue secretario general del Frente de Trabajadores Copeyanos (FTC), del partido social-cristiano COPEI y por mucho tiempo dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), también su Secretario General (1995 – 1999). En 1997 Navarro convocó a un paro nacional de 12 horas contra la negativa del sector privado a incrementar los salarios (siendo presidente un socialcristiano: Rafael Caldera). Fue miembro titular del Consejo General de la Confederación Sindical Internacional. Una de sus más destacadas contribuciones fue la fundación del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), desde el cual aún se emiten índices de costo de la Canasta Alimentaria y de la Canasta Básica, lo que es muy importante a falta de cumplimiento de la publicación de dichos índices por el gobierno nacional venezolano en contravención del Art 91 de la Constitución, como referencia para la fijación del salario mínimo. Por ser opositor a Nicolás Maduro, Navarro tomó la decisión de exiliarse, por considerarse un perseguido político. El deceso se produce a causa de la pandemia de Covid-19. En 2020, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) protestaban frente a la sede de la televisora estatal VTV, por "la censura y el cerco mediático contra sus candidatos", en el conterxto de las elecciones parlamentarias. Ver: www.aporrea.org/medios/n360619.html No pasaría mucho tiempo antes de que les quitaran la legalidad para darle el nombre y tarjeta electoral del partido a una franquicia política auspiciada por el gobierno de Nicolás Maduro y el PSUV. En 2021, el Comité por los Derechos del Pueblo del barrio La Vega (Caracas), en un comunicado, denuncia abusos policiales y que a los jóvenes Darwin Rivas Polanco y Félix Maíz "se les violó el debido proceso" y "les hicieron siembra de evidencias", "en medio de un proceso viciado desde la detención y marcado de principio a fin por el carácter clasista y racista del sistema de justicia penal". Ver: www.aporrea.org/ddhh/n369413.html En 2021, el M/G Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia de Hugo Chávez, y privado de libertad, era llevado al Hospital Militar Carlos Arvelo en Caracas, tras presentar complicaciones de salud. La ONG Justicia Venezolana fue una de las organizaciones que informó sobre el traslado de Rodríguez Torres, detenido en una cárcel de alta seguridad ubicada en Fuerte Tiuna y que está bajo la jurisdicción de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Según fuentes de la prensa digital, el militar retirado fue llevado a dicho hospital "como el propio indigente, tenía muchos días sin bañarse y con las uñas súper largas, cabello y barba y con un peso aproximado de 60 kilos". Ver: www.aporrea.org/ddhh/n369407.html Más adelante sería liberado e iría al exilio en España. Gana en elecciones el ultraderechista Javier Milei la presidencia de Argentina

