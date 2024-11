Efemérides del 17 de noviembre: Días Internacionales... De los Estudiantes – Contra el Cáncer de Púlmón – Del Prematuro

Finaliza la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, precedida por en Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. En diciembre de 1988,la ONU proclamó esta celebración, que tendría lugar todos los años durante una semana en noviembre. Ver: https://www.aporrea.org/cultura/n387759.html Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical, impulsado por la fundación "Salva el Cordón" (Save the Cord Foundation), una organización estadounidense sin fines de lucro. La sangre del cordón umbilical es la que queda en el cordón después del nacimiento de un bebé, y es rica en células madre usadas para tratamientos que salvan vidas y para la investigación en muchas enfermedades y en la medicina regenerativa. Día Internacional contra el Cáncer de Pulmón. Enfermedad que puede llegar a ser mortal, por lo que es muy importante su prevención evitando factores de riesgo como como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas para la salud. El cáncer del pulmón va dañando los tejidos y conductos respiratorios, hasta que se hace imposible respirar. A veces, al principio, puede ser asintomático, sin molestias o dolencias, o pueden aparecer síntomas como tos crónica o con sangre, dificultad respiratoria, fatiga, dolor en el pecho, ronquera, pérdida de apetito o descenso pronunciado del peso corporal. Detectarlo tempranamente y sobre todo, procurar prevenirlo con una vida sana y saludable, es fundamental. Pero una vez que aparece será muy importante contar con los servicios médicos apropiados y tener acceso a ellos. Día del Economista Venezolano. Es celebrado cada 17 de noviembre en Venezuela. Un economista estudia la economía, sus fenómenos y su comportamiento, y en función de eso propone medidas para manejar las situaciones, evitar pérdidas o sacar el mejor provecho, evalúa costes y beneficios de proyectos, o incluso elabora modelos económicos y detecta la relación entre factores claves del funcionamiento económico. Aplica de manera práctica sus conocimientos en diversos escenarios; desde una empresa y su manejo financiero hasta la conducción económica de un país. Un día como hoy, se celebra en Venezuela el día del Economista, profesional cuya carrera se comenzó a estudiar formalmente en el año 1938, fecha se escogió con motivo de la fundación de la Escuela de Economía en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Día Internacional de los Estudiantes. El 17 de noviembre a nivel internacional, y en Venezuela es el 21 el Día del Estudiante Universitario. Se conmemoran las luchas de la juventud por una educación libre, en cuyo marco han surgido muchos movimientos estudiantiles. La fecha fue proclamada por un organismo estudiantil internacional denominado Consejo Internacional de Estudiantes. El origen de la celebración viene del año 1939, cuando un 28 de octubre fue asesinado Jan Opletal, un estudiante de Medicina, al ocurrir la invasión de los nazis a Checoslovaquia. A causa de ello se produjeron muchas protestas y disturbios estudiantiles, acompañados también por otros sectores de la población, por lo que miles de jóvenes fueron apresados, torturados, y nueve de ellos resultaron asesinados. La Unión Internacional de Estudiantes creada en 1941, declaró el 17 de noviembre Día Internacional del Estudiante, para conmemorar la heroicidad de los estudiantes sacrificados en defensa de sus libertades. Ahora bien, en Venezuela, el día del estudiante universitario se celebra el 21 de noviembre. En 1957 se produjo una huelga estudiantil y la Seguridad Nacional tomó la Universidad Central de Venezuela, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Día Internacional del Síndrome de Smith-Magenis. Es una enfermedad genética que afecta muchos órganos y sistemas del cuerpo. Incluyen discapacidad intelectual leve a moderada, retraso en el habla y el lenguaje, rasgos faciales característicos, trastornos del sueño y problemas de conducta. Día Mundial del Niño Prematuro. El objetivo es concienciar a la población sobre la situación de aquellos bebés que nacen prematuramente en todo el mundo, y más de un millón muere como resultado de su prematuridad. Un bebé prematuro es el que nace antes de completar 37 semanas de embarazo. También está el criterio de considerar a un bebé como prematuro, aunque nazca a término, sin es muy bajo su peso. Los Grupos de Bebés Prematuros: Moderadamente prematuro: nacen entre la semana 35 y la 37. Peso: entre los 2.000 y los 3.000 gramos. Muy prematuro: entre la semana 30 a la 34. Peso: entre los 1.000 y los 2.500 gramos. Los bebés prematuros o muy prematuros pueden venir o no con deficiencias orgánicas, y pueden presentar problemas en el crecimiento y desarrollo, por lo que deben ser atendidos adecuadamente desde el punto de vista médico y de los cuidados maternales-paternales. Su desarrollo neonatal y en los primeros meses de su infancia, es conveniente que sea evaluado y sea objeto de seguimiento, pudiendo tener que recibir "estimulación temprana". Para evitar la prematuridad es muy importante la atención de la embarazada por los servicios de salud y que pueda gozar de condiciones apropiadas de vida, alimentación y seguridad, con conocimiento y asesoría; algo que reclaman muchas mujeres de los sectores sociales menos favorecidos. En España es el Día Nacional de la Seguridad Alimentaria. Proclamado por la Asociación Española de Licenciados, Doctores y Graduados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, tiene en su cuarta edición el tema central "El presente y el futuro de la Seguridad Alimentaria". Uno de los retos que se plantea es adecuarse a los cambios provocados por la pandemia de la COVID-19 que también ha traído consigo consecuencias en el área de la alimentación y en el sector de la hostelería. Para continuar prestando sus servicios, hay que adaptarse a estos cambios, de manera que se preserve la salud de clientes y empleados. Además de la reducción del aforo para garantizar el distanciamiento social, la seguridad alimentaria y la higiene juegan un papel fundamental, las medidas de limpieza y desinfección exhaustiva y frecuente de las superficies, el uso del lavavajillas, la higiene personal de los trabajadores para evitar contagios. Se necesita reforzar las medidas higiénicas que ya se tenían previas a la pandemia e ir implantando otras nuevas. También está la higiene del proceso, donde las normas básicas de manipulación de alimentos y la formación de los empleados al respecto deben ser muy estrictas, junto con las medidas higiénicas en relación a los clientes y la sala, disponibilidad de dispensadores de gel desinfectante, cartas de un solo uso u opciones tipo código QR y evitar manteles y otros textiles. Muere Catalina II de Rusia (1796). Reinó durante se 34 años a la Rusia imperial. Ecuador y Venezuela se separan de la Gran Colombia (1831). Ambas declararon su separación, disuelta la Gran Colombia en 1831, (constituida por la Nueva Granada, Ecuador y Venezuela, con costas en el Pacífico y en el Caribe, y con un extenso territorio). El principal antecedente de esta ruptura se da en abril de 1826, cuando surgió en Venezuela un movimiento separatista conocido con el nombre de "La Cosiata" dirigido por José Antonio Páez, con sectores de la oligarquía criolla venezolana, opuestos al gobierno de Bogotá y al régimen centralista que había establecido Simón Bolívar. El Libertador tenía el sueño de establecer una nación unida, grande y fuerte, abarcando todo el norte de Sudamérica: la República de Colombia (llamada la Gran Colombia), integrada por Ecuador, la Nueva Granada y Venezuela, que fue declarada en 1819 en el mismo año del Congreso de Angostura. La disolución de la Gran Colombia hizo más débiles a nuestros países frente a las ambiciones de Norteamérica. El afamado compositor italiano Giuseppe Verdi estrena su primera Opera en el Teatro La Scala de Milán su ópera "Oberto, conde de San Bonifacio", que es ovacionada por el público. Comenzará ahí su destacadísima carrera musical (1839). Se inaugura el Canal de Suez (1869) para abrir paso entre el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo, conectando por esa ruta con el Océano Índico. En Alejandría, Egipto, la emperatriz francesa Eugenia de Montijo inaugura oficialmente el Canal de Suez, en cuya construcción intervinieron más de 1,5 millones de trabajadores entre 1859 y 1869. Esto dio enormes facilidades al intercambio comercial y a la navegación entre Europa, África Oriental y Asia. Nace Lise Meitner (1878), científica austríaca investigadora de la radiactividad y codescubridora de la fisión nuclear. En 1938 tuvo que huir de Alemania, donde llevaba trabajando 30 años, perseguida por el nazismo, dada su ascendencia judía. Aportó a la explicación de la fisión nuclear del uranio en términos de física teórica. Se dice que es uno de los casos en que el comité del Premio Nobel ha pasado por alto a una mujer realizadora de un hallazgo científico de alto nivel, con aplicaciones que van desde los reactores para la producción de electricidad, hasta la medicina nuclear, y lamentablemente, también las armas nucleares, por el uso dado a los conocimientos por las grandes potencias y ejércitos. El elemento n.º 109, de la Tabla Periódica, el meitnerio, fue nombrado en su honor. Muere Auguste Rodin (1917), escultor francés de la escuela escultórica neoclásica. "El pensador" de Rodin es una de sus obras más conocidas. John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley inventan el transistor o "Transfer Resistor", pieza fundamental para la electrónica (1947). Es un dispositivo semiconductor impulsado por corriente, que puede ser utilizado para controlar el flujo de corriente eléctrica, con diversas aplicaciones. El Stanford Research Institute (en los EE.UU), patenta el ratón o "mouse", inventado por Douglas Engelbart (1970). Es el dispositivo informático creado para facilitar el uso de un computador. Se cuenta que Engelbart sólo recibió un cheque de 10.000 dólares por tan exitoso invento usado en todo el mundo. Manipulando el ratón se puede señalizar y activar funciones en la pantalla del computador, en lugar de usar sólo los teclados como era antes. Ronald Reagan, presidente de los EE.UU., aprueba millones de dólares para usarlos en "operaciones encubiertas" de la CIA contra Nicaragua, como los atentados de la Contra (1983). En Praga, Checoslovaquia, comienza la "Revolución de Terciopelo" (1989) que llevará a su fin al gobierno del Partido Comunista. Muere Ana María Pérez González (2009), una mujer mexicana que vivió 119 años. Todavía no había sido reconocida por el Récord Guinness, pero existían documentos que así lo acreditaban. Doña Anita nació el 22 de junio de 1890 y era la mujer más anciana del mundo. En 1869: nace en Caracas el médico otorrinolaringólogo Emilio Conde Flores fundador en Venezuela de esa especialidad (f. 1914).Padre de la Otorrinolaringología en el territorio venezolano. Tuvo actividades en Europa y, durante su estancia en varios países, fue electo miembro de la Sociedad de Anatomía de París, donde presentó su trabajo "Sífilis del Pulmón". Representó a Venezuela en congresos internacionales de medicina. Regresó a Venezuela en 1895 y a partir de ese momento se encargó de introducir e impulsar la Otorrinolaringología en el país. En 1919, nace en Carúpano, Venezuela, el matemático Raimundo Chela, fundador de la Facultad de Ciencias de la UCV (f. 1984). Tuvo una larga trayectoria como educador, siendo miembro fundador y presidente del Colegio de Profesores de Venezuela. También lo fue de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. En 1979, fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias. En 1984, en Venezuela, se decreta la creación de la Comisión Presidencial de la reforma del Estado COPRE. Fue creada por el presidente Jaime Lusinchi para examinar la reforma del Estado venezolano y su sistema político. La comisión de 35 miembros incluía a 18 independentes, 9 de Acción Democrática y 5 de COPEI. Entre 1984 y 1987 fue presidida por Ramón José Velásquez; que después de su renuncia fue reemplazado por Arnoldo José Gabaldón. Impulsó una política para la descentralización territorial, pero el gobierno de Lusinchi rechazó el documento junto a los líderes de Acción Democrática, por desacuerdos con los mecanismos de elección de cargos para los estados y municipios. Posteriormente, en otro período presidencial, Ricardo Combellas, fue designado por el presidente de la República, Rafael Caldera, como presidente de la COPRE, que duró desde el 2 de febrero de 1994 hasta1999, cuando la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), con Hugo Chávez al frente del Gobierno, dejó sin efecto dicha comisión, al haber establecido en la CRBV nuevos mecanismos que regirían al Estado venezolano. En 1991 se proclama la República de Macedonia, hasta entonces parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia. La antigua República Socialista de Macedonia, que era parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia, proclamó su independencia bajo el nombre oficial de República de Macedonia. En 1993 Sudáfrica aprueba su Constitución interna para terminar con el apartheid. Fue una Constitución Provisional con ese fin. La constitución actual, la quinta del país, fue redactada por el Parlamento elegido en 1994 en las elecciones generales de Sudáfrica de 1994. Fue promulgada por el presidente Nelson Mandela el 10 de diciembre de 1996, publicada el 18 de diciembre de ese año, y entró en vigencia el 4 de febrero de 1997, en sustitución de la de 1993. En 2008, la economía japonesa, la segunda del mundo para ese entonces, entró en recesión en el tercer trimestre de 2008, lastrada por la crisis financiera mundial que dio un frenazo brutal a las inversiones de las empresas, según las estadísticas oficiales publicadas.recesión, que técnicamente se define como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Japón se une así a la zona euro, a Alemania, a Italia, a Irlanda y Hong Kong, en la lista de países y territorios que oficialmente entraron en recesión por el choque provocado por la crisis financiera mundial. Es la primera vez en siete años que Japón entra en recesión. www.aporrea.org/actualidad/n124170.html En 2009, el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, expresa la "voluntad" de cerrar Guantánamo y retirar tropas de Irak. Se compromete a cerrar la prisión norteamericana para "sospechosos de terrorismo" de Guantánamo, en su enclave impuesto sobre el territorio de Cuba, así como iniciar el retiro de tropas estadounidenses de Irak al asuma al frente de la Casa Blanca. Estados Unidos se retiró de Irak (ya no les interesaba seguir metidos allí), pero lo de Guantánamo está en veremos. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n124174.html En 2011 (todavía durante el gobierno de Chávez), Venezuela anuncia haber logrado el mantenimiento de la mortalidad por Fibrosis Quística en la cifra de cero, entre pacientes registrados en el Programa Nacional dedicado a esa enfermedad. Fue en ese momento el único país en del continente que lo consigue y ejemplo en el mundo en cuanto a la atención y tratamiento de esa patología. En los años precedentes a 2005, de cada 25 niños que nacían con esta patología 24 morían antes de cumplir los 2 años de edad (información estadística del Ministerio del Poder Popular para la Salud, correspondiente al período mencionado). Ver: www.aporrea.org/actualidad/n193067.html En 2018, encuentran el submarino argentino ARA San Juan, desaparecido un año antes con 44 tripulantes. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n334408.html En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordena a EEUU indemnizar a Panamá por invasión la invasión a ese país en 1989. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n334422.html En 2019 se detecta el primer caso de COVID-19, en China. De ahí el número 19. En 2021, Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el sandinismo, acuerda retiro del país de la OEA y emite el fallo al presidente Daniel ortega para su consideración. Ver: www.aporrea.org/tiburon/n369334.html En 2021, hallan en Lara, Venezuela, osamentas humanas que podrían tener 1.500 años de antigüedad. Ver: www.aporrea.org/tecno/n369352.html En 2022, transcurría el duodécimo día de la Cumbre Mundial del Clima de ese año, celebrado en Egipto (del 6 y al 18 de noviembre). Faltaba 1 día para su culminación. En 2023 sería posterior, el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2023, en el centro de congresos Expo City Dubái de los Emiratos Árabes Unidos. Acualmente, se está desarrollando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024, también llamada COP29, Nº 29, entre el 11-22 de noviembre, en la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán.​ Pero la agenda climática global y las metas previstas paren no estarse cumpliendo, mientran avanzan los eventos climáticos anómalos y catastróficos, dado que las emisiones y causas que provocan el calentamiento no han mermado como debía suceder. La amenaza contra las civilizaciones humanas cointemporáneas sigue poniendo en entredicho el futuro de nuestra especie y de los ecosistemas conocidos, porque... para volver a equilibrar el rumbo climático debemos mudar el sistema económico depredador-consumista del capitalismo, y eso no está sucediendo. En 2023 la ONU se ve obligada a detener envio de alimentos y suministros a Gaza, bajo fuego israelita, pese a la extrema urgencia humanitaria de la población, porque el monstruoso Estado sionista de Israel, que no perdona a los niños inocentes, tampoco perdona al personal de la ONU con sus bombardeos genocidas. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n387947.html