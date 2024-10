Efemérides 27 de octubre: Venezolanas votan y son elegidas (1946) - Día Mundial del Patrimonio Audiovisual (Aporrea es parte)

Día Internacional de la Corrección o del Corrector de Textos. Se promueve la conciencia sobre la importancia de la correcta escritura de textos y se hace un homenaje a los profesionales que trabajan para que estén escritos correctamente. La fecha fue instituida por la Fundación Litterae, dedicada a la lengua española, que difunde y promueve el estudio y formación de correctores internacionales de textos, para trabajar en editoriales, empresas y en el perfeccionamiento de la corrección en la labor de los traductores. Coincide con el nacimiento del filósofo y humanista holandés Erasmo de Rotterdam, quien aportó mucho en la traducción y corrección de textos en latín, con los cuales se transmitió conocimiento diverso, información histórica, creación literaria y cultura de la antigüedad a otros idiomas. La corrección de textos consiste en revisar, detectar y enmendar fallos gramaticales y ortográficos. Investiga cuáles son los errores más frecuentes que se comenten en castellano. Si eres usuario-usuaria de Aporrea y sobre todo si eres autor-autora de artículos publicados en la página, ayuda a que los textos lleguen y se publiquen sin fallas, verifica y apóyate con la aplicación correctores automáticos de texto al usar tu computadora o consulta diccionarios. Descubre y notifica a puebloalzao@aporrea.org los errores que veas, para contribuir a mejorar los textos de Aporrea. Día Mundial del Patrimonio Audiovisual: Son audiovisuales las películas, el cine, los programas de radio (además, ahora se transmite la imagen del estudio por Internet) y los programas de televisión, las grabaciones de audio y video, y también muchos de los materiales que podemos conseguir en Internet. Se trata de contenidos y documentos que guardan información importante para el conocimiento, la cultura y la memoria histórica de los pueblos del mundo. De ahí la importancia de valorar y conservar estos materiales, de salvaguardar para la posteridad y proteger los documentos audiovisuales. Es por ello que la Unesco proclamó el 27 de octubre como Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, durante la Conferencia General de la Unesco en el año 2005 y la fecha escogida fue para conmemorar la aprobación de la "Recomendación sobre la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en Movimiento" (en 1980). En esta fecha se llevan a cabo actividades especiales para contribuir con la recomendación. Aporrea contiene numerosos e importantes materiales audiovisuales sobre hechos de interés y relacionados sobre todo con noticias del movimiento obrero y popular, por lo que el jaqueo (o "hackeo") y el bloqueo de Aporrea atenta contra ese patrimonio colectivo que debemos conservar y defender. Ver Archivo de Aporrea: Consulta todo lo publicado hoy, ayer o en cualquier otra fecha a través del archivo de noticias y artículos Día Mundial de la Terapia Ocupacional. La fecha fue proclamada en el año 2010 por la Federación Mundial de Terapia Ocupacional (WFOT por sus siglas en inglés). Este día tiene por objetivo promover la profesión de la terapia ocupacional a nivel internacional (ejercida por el terapista y la terapista ocupacional). Se pretende crear conciencia de la necesidad, importancia e impacto de esta profesión que hace uso terapéutico de las actividades de cuidado, de trabajo y de juego para incrementar la independencia funcional, favorecer el desarrollo y prevenir la incapacidad; puede incluir la adaptación de tareas o del entorno para alcanzar la máxima independencia o compensar las discapacidades, incapacidades o limitaciones que pueden afectar en distintas áreas del desenvolvimiento humano, tanto en niños y adolescentes como en adultos, Con todo ello se busca aumentar la calidad y disfrute de la vida. El lema para 2021, del Día Mundial de la Terapia Ocupacional, es "Belong. Be you", cuyo significado equivale a "Se parte, sé tú", como una forma de que cada quien aproveche la Terapia Ocupacional de acuerdo con su condición y diversidad, para su mejor la inclusión social y para contribuir a la construcción de un mundo mejor. Estamos en la Semana de la Alfabetización Mediática e Informacional. Se celebra anualmente, del 24 al 31 de octubre, con la finalidad de fomentar la inclusión social, la responsabilidad y el pensamiento crítico, así como responsable, ante la desinformación (desinfodemia) y las falsas informaciones publicadas en medios (por algunos llamadas "bulos"). Efeméride proclamada por la UNESCO, conjuntamente con la Alianza para la Alfabetización Mediática e Informacional y la Red Universitaria de Medios de Comunicación e Información y Diálogo Intercultural, con miras al fomento de la inclusión social y el diálogo intercultural a nivel mundial. La desinformación es la distribución deliberada e intencionada de información falsa con el objetivo de engañar y causar daño. Esta información se difunde intencionalmente para influir en la opinión pública o para ocultar la verdad. En la web de la UNESCO se describe así: "Conmemorada anualmente desde 2011, la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional ha reunido a partes interesadas de todo el mundo para compartir ideas y explorar formas innovadoras de promover la Alfabetización Mediática e Informacional para todos. El tema de este año es "Las nuevas fronteras digitales de la información: Alfabetización mediática e informacional para la información de interés público". Abordará el impacto transformador de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial Generativa y la nueva generación de creadores de contenidos digitales en la producción y difusión de información de interés público, destacando tanto las oportunidades como los riesgos. La Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional 2024 subrayará la importancia de seguir el ritmo de la rápida evolución del panorama digital y de dotar a los usuarios de las habilidades necesarias para identificar, evaluar y comprometerse con la información de interés público en línea. La conferencia de Ammán ofrecerá a los asistentes la oportunidad de participar en debates que invitan a la reflexión, aprender de los expertos y explorar vías innovadoras para fortalecer la colaboración en el campo de la Alfabetización Mediática e Informacional".Ver tema en la página de la UNESCO Muere Miguel Servet (1553), médico español, descubridor de la circulación menor de la sangre. Muere en la hoguera, en Ginebra, por orden de Calvino, quemado junto con sus libros. Fue médico, teólogo y científico, descubridor de la circulación pulmonar o menor de la sangre. Se dio cuenta de que es el corazón el órgano que impulsa a la sangre para que se oxigene en los pulmones y concluyó que todo obedecía a un mismo gran designio divino. Un condenado por hereje, acusado y ejecutado por sus ideas y conocimientos, a manos del oscurantismo y la intolerancia. Este hombre (Servet) proclamó, en el siglo XVI que ninguna autoridad, ya sea eclesiástica o civil, tiene el derecho a imponer sus creencias ni a limitar la libertad de pensamiento de cada individuo. Muere Lope de Aguirre "El Tirano" (1561). Explorador español, conquistador de Sudamérica. En 1561 en territorio de la actual Venezuela, Lope de Aguirre es asesinado, dejando una historia en la que él protagonizó asesinatos selectivos para erigirse en líder de una expedición en la búsqueda de las míticas riquezas de El Dorado y llegó a acaudillar una rebelión contra la monarquía española. Muere en la India(1605), Jalaluddin Muhammad Ámbar, emperador mongol. Más conocido como Ámbar el Grande, fue gobernante del Imperio mongol desde 1556 hasta 1605. Fue uno de los emperadores mongoles más abierto a las influencias europeas. Se firma Tratado por el que España cede a los Estados Unidos los fuertes y puertos en la orilla oriental del Mississippi (1795). Conocido como el 'Tratado Pinckney" en Estados Unidos; o tratado de "San Lorenzo de El Escorial", como se le llama en España (1795). Mediante dicho Tratado, España cede a los Estados Unidos los fuertes y puertos en la orilla oriental del Mississippi, a la vez que otorga a los estadounidenses el derecho a navegar libremente por ese río y almacenar mercancías en el puerto de Nueva Orleans, sin tener que pagar derechos aduaneros, al tiempo que el Reino de España reconoce la frontera sur de los Estados Unidos de América. En 1810, en Cuba, se desarrolla el segundo día de la Tormenta de la Escarcha Salitrosa, que hunde decenas de navíos y los botes navegan por las calles. Durará 12 días, entre el 26 de octubre y el 10 de noviembre). En La Habana se hunden 70 buques. El mar inunda la calle Obispo, y los botes navegan por esa calle. El mar pasa sobre las astas de las banderas de las fortalezas. Nace Vicente Marcano (1848) precursor de las ciencias experimentales en Venezuela. Fue un ingeniero, químico geólogo y profesor venezolano, hombre de ciencia en múltiples disciplinas, como la química agrícola y, lo que es actualmente la ciencia de los alimentos y la geoquímica. Además, fue uno de los mayores exploradores de cuevas (espeleólogo) en Venezuela. También hizo aportes a la antropología y la etnografía. Escribió relatos literarios, promovió asociaciones en este ámbito y participó en la política. Investigaba generalmente en laboratorios fundados por él mismo en su país. Registró varias patentes de inventos que fueron utilizadas en otras latitudes. Hizo estudios sobre frutas tropicales y descubrimientos sobre plantas. Nace Carlos Andrés Pérez (CAP) en 1922, quien fue dos veces presidente de Venezuela. Fue un político venezolano perteneciente al partido Acción Democrática que ejerció la presidencia de la República en dos periodos (1974-1979 y 1989-1993), con muy distintas políticas en uno y en otro; el primero tuvo cierto corte "popular-nacionalista", que incluyó una nacionalización del petróleo con indemnización y con empresas mixtas; pero el segundo estuvo marcado por la aplicación de un paquete económico neoliberal, aunque cruzado por la rebeldía popular y la inestabilidad político-militar. Se convirtió en el único presidente en ejercicio en la historia de Venezuela en ser destituido por una acción judicial, tras producirse primero una gran revuelta popular reprimida por él a sangre y fuego en 1989 ("Caracazo"), con muchos muertos, y luego un levantamiento cívico-militar fallido, pero de gran impacto político, el 4 F de 1992 (encabezado por Hugo Chávez, que fue encarcelado), seguido de otro que se produjo ese mismo año el 27 N. En 1998 fue senador ante el Congreso Nacional, en las elecciones en las que Chávez (absuelto por el presidente anterior) ganó la presidencia y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Vivió CAP autoexiliado en República Dominicana y en los Estados Unidos el resto de sus días como acérrimo opositor del chavismo. En 1945, nace en Brasil el obrero metalúrgico Luis Inacio Da Silva, más conocido como Lula Da Silva, primer sindicalista en ser elegido presidente brasileño (2003 - 2010). Fue líder del sindicato de metalúrgicos de San Pablo y cofundador del Partido de los Trabajadores. La fecha de su elección como presidente en 2002 coinció con su cumpleaños (ver la efeméride más abajo). En 1946, las mujeres en Venezuela ejercen por primera vez su derecho a votar y a ser elegidas para cargos públicos. En 1944 las mujeres comenzaron a hacer sentir con movilizaciones su lucha por el derecho al voto y a poder ser elegidas en el país. Muchas se agruparon en el movimiento de movimientos del Comité Pro-Sufragio Femenino y a ejercer los Derechos Políticos de las Mujeres en Venezuela. El movimiento fue iniciado, entre otras destacadas mujeres, por Ada Pérez Guevara, Ana Sénior, Argelia Laya, Carmen Clemente Travieso, Eumelia Hernández, Olga Luzardo, Panchita Soublette Saluzzo; así como por organizaciones como la Agrupación Cultural Femenina y la Asociación Venezolana de Mujeres. Gracias a su lucha y la de las mujeres y factores progresistas que la acompañaron, reflejando la lucha femenina mundial, fue alcanzado el voto femenino en Venezuela, con el Estatuto Electoral de 1945 y el decreto 217 de la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno, que concedieron el derecho del sufragio universal para todos los venezolanos mayores de 18 años (ahora diríamos todos y todas) sin discriminación por razones sociales, culturales o de sexo, y a consecuencia de ello, pudieron las mujeres venezolanas votar y ser elegidas para la Asamblea Nacional Constituyente de octubre de 1946. Fueron elegidas 12 mujeres constituyentes. La nueva Constitución es aprobada el 5 de julio de 1947, le da rango constitucional al voto femenino ya conquistado y ejercido como fruto de la lucha de las mujeres venezolanas y el 14 de diciembre de 1947, las mujeres votan por primera vez en una elección presidencial en Venezuela. También fue una gran conquista democrática para las personas analfabetas y para las mayores de 18 años. Nace Yordano Di Marzo (1951), cantante y compositor ítalo-venezolano (hermano del también cantante y compositor Evio Di Marzo). Nació en Roma (Italia), pero vino a Venezuela con sus padres emigrantes cuando tenía 3 años de edad, donde se creció y desarrolló su fructífera vida. Comienza su carrera como músico y compositor durante la década de 1970. Fue muy prolífico en sus creaciones, de género pop latino, que fueron siempre muy escuchadas; pero en 1992, el artista lanza un tema con elementos de protesta o que refleja la situación socio-política venezolana de aquellos tiempos, titulado "Por Estas Calles", incluido en su trabajo De sol a sol, que se popularizó sobre todo como tema de presentación de una telenovela con el mismo nombre. En 1961, en el área de pruebas nucleares en el archipiélago de Nueva Zembla, Océano Ártico, la Unión Soviética detona una bomba atómica a 1 metro sobre el nivel del mar. Era su prueba nuclear n.º 126. Se ha demostrado que las pruebas nucleares a cielo abierto generan contaminación radioactiva. En 1965, el dirigente comunista y perseguido político venezolano, Alberto Lovera, es hallado muerto en costas de Anzoátegui. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n299314.html Fue victima del terrorismo de estado del gobierno de Raúl Leoni (AD). El científico argentino Luis Federico Leloir recibe el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar, y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono (1970). Recibió también varios premios internacionales por sus trabajos. Muere John Hasbroucidense van Vleck (1980), matemático y físico que contribuyó con el desarrollo del rayo láser. Estadounidense, galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 1977 por sus ideas en el desarrollo del rayo láser. Explicó el magnetismo por medio de la mecánica cuántica. En 1990, astrónomos descubren una galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea (con una dimensión calculada en 6 millones de años luz). La observación la realizan los astrónomos Juan Uso, del Observatorio Nacional de Radioastronomía de Nuevo México; Stephen Soygh, de la Universidad de Haverford en Pensilvania y Jeffrey Kuhn de la Universidad de Michigan. Fue localizada en el centro de un cúmulo llamado Abell 2029, a una distancia de mil millones de años luz de la Tierra. Se le registró como IC1101. Se sabe que se alimenta de otras galaxias y que en ella se encuentran billones de estrellas. En Brasil, el obrero de izquierda moderada o reformista, Lula da Silva, es elegido presidente (2002). Dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), gobernó del 2003 al 2011 (por reelección). Su gobierno, aunque de predominio popular y enfoque progresista, también tuvo empresarios en su gabinete, lo que atenuó sus políticas originales, aunque se le considera exitoso desde el punto de vista del desarrollo económico capitalista de su país y alianzas internacionales con factores de cierto contrapeso a la hegemonía de los EE.UU en América Latina y el mundo. Mantuvo relaciones cercanas con el gobierno bolivariano de Hugo Chávez. Dejó la presidencia por razones de enfermedad, manteniendo su popularidad, pero en 2016 hubo movidas institucionales que llevaron a su enjuiciamiento por presunta "corrupción pasiva", lo que le impidió volverse a postular para las elecciones presidenciales de 2018 y llegó a estar más de un año y medio en prisión, hasta que en 2021 la Corte Suprema anuló las sentencias dictadas contra Lula y se presentaría en las siguientes elecciones presidenciales, de las que resultó ganador. La mencionada elección coincidió con su cumpleaños. En la isla de Flores (Indonesia) aparecen restos del Homo Floresiensis (2004), que había vivido en la Tierra hace unos 18.000 años. En 2008, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo es elegido "jugador del año" entre los futbolistas del mundo. Muere Néstor Kirchner (2010), abogado y político que gobernó Argentina (2003 a 2007). Era presidente del Partido Justicialista. Se opuso al ALCA junto con Hugo Chávez (tratado de libre comercio que pretendió impulsar Estados Unidos para toda América Latina). Fue Secretario General de Unasur en ejercicio. Esposo de la también presidenta, en sucesivos períodos, Cristina Fernandez de Kirchner. En 2017, en Argentina, las Abuelas de Plaza de Mayo anuncian que una nueva nieta recuperó su identidad (víctima de las desapariciones y raptos de la dictadura militar de los 70-80, s. XX): "Una vez más celebramos la libertad de una nueva nieta que se atreve a conocer su verdad y alentamos a todos aquellos que pueden aportar información que así lo hagan. Bienvenida nieta 125 a la verdad", dijo una de las voceras del grupo defensor de derechos. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n316401.html En 2017, el Parlamento de Catalán proclama la declaración unilateral de independencia de Cataluña respecto a España, pero ésta no se pudo consumar. En 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile había contabilizado casi mil lesionados y más de 3000 detenidos durante las protestas contra las políticas económicas de Sebastián Piñera. Ver: Chile: Instituto de Derechos Humanos contabiliza casi mil lesionados durante protestas www.aporrea.org/internacionales/n348286.html En 2021, Estados Unidos emitió su primer pasaporte con designación de género "X", algo considerado como un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres o mujeres. Se esperaba poder ofrecer la opción a personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género en 2022, según información las autoridades estadounidenses. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n368846.html En 2023, en España dan a conocer informe sobre víctimas de pederastia en la Iglesia católica. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n387365.html En 2023, en Panamá reprimen a manifestantes en el cuarto día de protestas y cierres de calles en rechazo al contrato minero y la minería. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n387362.html En 2023, se localizan en cárcel venezolana de Tocuyito 12 mil balas y 158 armas de fuego. ¿Cárceles o supermercados públicos de armas para delincuentes?Ver: (VIDEO) www.aporrea.org/ddhh/n387344.html