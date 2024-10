Efemérides 12 de octubre: Día de la Resistencia Indígena... Pero el colonialismo sigue bajo otras formas

Día de la Resistencia Indígena (en Venezuela y algunos países latinoamericanos) y Día de la Hispanidad (en España). En Venezuela, antes de Chávez se celebraba con el nombre de " Día de la Raza" para conmemorar lo que se nos mostraba como el "primer encuentro entre dos mundos". Luego, se cambió ese nombre por el de Día de la Hispanidad (en los países de habla hispana). Pero desde el enfoque anticolonialista se renombró como Día de la Resistencia Indígena, considerando la llegada de los españoles y otros europeos a lo que luego llamaron América, como el inicio de una invasión y sometimiento de pueblos originarios. Hay quienes pretenden presentar las cosas como si se tratase de una misma celebración con nombres distintos, pero la concepción y el objetivo de la efeméride es absolutamente distinta y no se resuelve el tema solapando la conquista violenta como un "intercambio de culturas entre los pueblos indígenas y los conquistadores españoles". Por supuesto que las culturas se combinaron dando lugar a la "civilización hispanoamericana", que no es una sola sino diversa y persisten pueblos y naciones indígenas con sus raices culturales, en algunos paises más fuertes que en otros. A ésto llegamos tras un proceso histórico de despojo, cruenta dominación y avasallamiento. La celebración de este día sigue siendo motivo de polémicas y choque de diversos puntos de vista, en torno a la conquista de América por parte de las potencias europeas que irrumpieron en la vida de los pueblos precolombinos. Sin embargo, más allá de los cambios de nombre (que no necesariamente cambian realidades), la independencia venezolana se inició a partir de los blancos criollos, descendientes de españoles, y esclavistas, que tenían a los indios como vasallos, pero contrarios estos descendientes a seguir sometidos a la corona española. Los índios, así como los esclavos negros y la población mestiza, han continuado dominados y discriminados por mucho tiempo. La esclavitud no se abolió de manera inmediata tras la conquista de la independencia (pasarían décadas) y los pueblos indígenas nunca recuperaron todas las tierras que ocupaban porque los países siguieron bajo el dominio de las oligarquías, los militares y las burocracias políticas (incluída Venezuela). Auque algunos usen la imagen de los indígenas como meras referencias simbólicas de enmascaramiento cultural de la sociedad de clases en el capitalismo actual (que lo sigue siendo, aunque le llamen "socialismo" al capitalismo mixto de Estado y privado). Persiste pués un "colonialismo criollo" con opresión para los pueblos indígenas de América. Entretanto, al otro lado del Atlántico, los gobernantes españoles se empeñan en reivindicar la historia de sus reyes por encima de las luchas de los pueblos. Allí es el "Día de la Fiesta Nacional de España", y se despliega un desfile militar. En el año 2014, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció que el día 12 de octubre sería una jornada para conmemorar la lengua española, "representando un elemento de cohesión y consolidación del mundo hispano"; pero la lengua española, aunque pueda ser "elemento de cohesión" para quienes la comparten, también ha sido una imposición sobre las lenguas precolombinas y las lenguas originarias de otros pueblos, incluso dentro de España, en la que hay nacionalidades con sus propias lenguas, como el catalán, el vasco y el gallego. Y en los estados modernos de América los indígenas han tenido que luchar para defender sus lenguas, como el quechua, el aymara, el guaraní, la lengua maya o las de los indígenas venezolanos, algunas en extinción. La Resistencia Indígena tiene motivos para continuar, en primer lugar contra los imperialismos, que mantienen regímenes neocoloniales o semicoloniales, y al mismo tiempo contra las oligarquías, la dominación cultural, el despojo continuado de tierras y la depredación ambiental sobre sus ámbitos de vida. Una de las expresiones del neocolonialismo imperialista y del colonialismo criollo en Venezuela está en el Ecocidio por Explotación del "Arco Minero", que abarca a zonas con población indígena (www.aporrea.org/actualidad/n288079.html). No basta con que los gobiernos levanten estatuas, celebren actos y se retraten con ellos, que luzcan atuendos de plumas en sus cabezas y que se impriman imágenes de caciques en los billetes o se redacten leyes "bonitas", que no se cumplen.