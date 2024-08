Efemérides 21 de agosto: Muere Trotski (1940) – Día dedicado a las Víctimas del Terrorismo

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, a fin de honrar y apoyar a las víctimas y supervivientes del terrorismo, promover y proteger de sus derechos humanos y libertades fundamentales. El principal objetivo de esta fecha es ofrecer apoyo e información tanto a las víctimas sobrevivientes, a los lesionados e incapacitados, y a los familiares de aquellos que murieron. Incluye el esfuerzo para capturar a los responsables y tomar las medidas para impedir que este tipo de eventos vuelvan a ocurrir. El terrorismo es una forma de lucha política violenta en extremo, que busca lograr sus objetivos a través del terror, la inseguridad, la inestabilidad permanente y caos en los estados, gobiernos y/o la población en general. Sin embargo, también sucede que, en nombre de la lucha contra el terrorismo, no pocas veces los estados y gobiernos, utilizan el terror o usan la lucha contra el terrorismo como excusa para perseguir y reprimir a sus oponentes con este calificativo, aunque no se trate de organizaciones terroristas propiamente. Cuando las fuerzas militares de grandes potencias o coaliciones internacionales bombardean indiscriminadamente y matan a poblaciones enteras, incluyendo a niños, o destruyendo hasta los hospitales, no suelen ser señaladas como "terroristas", mientras que hay gobiernos que califican de "terroristas" incluso a las protestas obreras y movilizaciones de la ciudadanía en reclamo de sus derechos, aún siendo pacíficas.