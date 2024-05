Efemérides 31 de Mayo: Día Mundial Sin Tabaco - El Aissami y Hugbel Roa quedaban en directiva "renovada" del PSUV (2022)

Finaliza Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No Autónomos. Ver efeméridaes de la semana.

Día Mundial de No Fumar o Día Mundial sin Tabaco, impulsado por la OMS con el objetivo de crear conciencia de los efectos nocivos del tabaco sobre la salud (y no sólo pulmonar). Además de afectar al fumador activo también afecta al fumador pasivo, que inhala el humo del tabaco consumido por otros. Pero además, el consumo del tabaco también es nocivo para la naturaleza, porque todos los cigarrillos que se consumen en el mundo contribuyen a contaminar y degradar el aire que respiramos, y el volumen de los cigarrillos que se fabrican, a escala mundial, supone la tala de muchos árboles por la deforestación que ocasionan las plantaciones de tabaco y por los derivados de la madera incorporados en el papel de envoltura, los filtros y las cajas en las que son despachados. En el cultivo del tabaco se usan grandes cantidades de plaguicidas y fertilizantes tóxicos, que contaminan el agua y causan desertificación. Incluso se ha encontrado nicotina en las aguas. Finalmente, el consumo de tabaco incide en la economía personal-familiar y causa un gasto innecesario y dañino que pesa sobre el sistema sanitario. En el Día Mundial sin tabaco se trata de disuadir o convencer a las personas para que abandonen o no comiencen a consumir el tabaco, que se calcula mata a unos 6 millones de personas en el mundo anualmente (más que todas las guerras juntas). Se denuncian las prácticas comerciales de las tabacaleras que buscan incitar al consumo. Se divulgan las actividades que se realizan en la lucha contra el tabaquismo. Entre algunas de las consecuencias posibles del consumo de tabaco están: cáncer de pulmón, tumores en distintas partes del cuerpo (laringe, faringe, boca, esófago, vejiga, riñón y páncreas), mayor riesgo de sufrir leucemia y cáncer de estómago, mama, hígado y útero. Fumar incrementa el ritmo cardíaco y la presión arterial, generando mayor riesgo de padecer una enfermedad coronaria. Causa enfermedades respiratorias. Disminuye la fertilidad. Afecta a la apariencia y la belleza: dientes amarillentos, posible enfermedad periodontal, envejecimiento de la piel y apareción de arrugas prematuramente. Es perjudicial para el embarazo y el parto, así como para los bebés en gestación y recién nacidos. El lema de este año 2024 es: «Proteger a niños y niñas de la interferencia de la industria tabacalera», frente a las tácticas de marketing agresivas del sector tabacalero para captar más fumadores desde temprano.