Efemérides del 30 de Mayo: Condenado expresidente CAP por "malversación genérica agravada" (1996)

En 1996 la Corte Suprema de Justicia de Venezuela condena al expresidente Carlos Andrés Pérez por "malversación genérica agravada", a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario. CAP había sido sometido a un antejuicio de mérito y destituido de la presidencia en 1993. Posteriormente, ya cumplida la condena, la Corte ordenó al ex presidente Carlos Andrés Pérez y a sus ex ministros devolver a la nación 603.000 dólares de la cantidad utilizada por su Gobierno en 1991 para financiar el envío de un grupo de policías venezolanos para escoltar a Violeta Chamorro, al comienzo de su período presidencial en Nicaragua. Pero CAP dijo que no pagaría un centavo porque no tenía plata. Habían sido gastados 17 millones de dólares en eso. En la actualidad la cuenta de la corrupción en Venezuela supera los 500 mil millones de dólares, pero sólo hay presos cuando alguien se propasa en su porción del botín.