Efemérides del 13 de diciembre: Creada la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad (2006)

Entre ellas, destacamos las siguientes: En 1903 nace el venezolano llamado "Padre de la OPEP", Juan Pablo Pérez Alfonzo

Muere el guerrillero venezolano Argimiro Gabaldón (1964)

Se crea la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)

Muere el escritor venezolano José León Tapia (2007). Festividad de Santa Lucía, patrona de los ciegos y las modistas, y es el Día del Oftalmólogo (Internacional). ¿Se acuerdan del dicho: "Después de ojo sacado no vale Santa Lucía"? Pues tiene que ver con que, para los cristianos católicos, Santa Lucía es la patrona de los ciegos y de la salud visual, y también de las modistas. Por eso, en muchos países, coincidiendo con la festividad de Santa Lucía, se celebra el Día del Oftalmólogo y la Oftalmóloga. Aunque en nuestro país, Venezuela, por razones particulares, el día de estos profesionales no es la fecha internacional del 13 de diciembre, sino el 10 de octubre, como lo señalamos en su respectiva efeméride. El día, cuando sea que se celebre, es una ocasión propicia para examinar y reflexionar sobre algunos de temas importantes relacionados con el cuidado de la vista y la salud visual, el reconocimiento de los avances de la Oftalmología, ejercida por estos médicos especializados en los ojos y el sistema visual. También los óptico y optometristas trabajan en el diagnóstico y corrección de los problemas de visión que pueden mejorarse con el uso de lentes y otros artefactos para la visión. Por cierto, en la actualidad, con los dispositivos móviles, de cuyo uso se abusa, con las pantallas encendidas en la oscuridad nocturna, se pone muy en riesgo la salud visual, por lo que hay que prevenir daños visuales evitando la exposición prolongada a la luz brillante en esas condiciones. Día del Marinero en Brasil. En esta fecha se le rinde homenaje Joaquim Marques Lisboa (día y mes de su nacimiento en 1807), conocido como almirante Tamandaré, y que para las y los brasileros es el patrono de la Marina. El motivo tiene que ver con la lucha de la independencia, cuando participó en la persecución a la flota portuguesa y tuvo a su cargo el comando de navíos desde su juventud. En China es el Día de Conmemoración de la Masacre de Nankín. Conocida también como la Violación de Nankín, se refiere a los crímenes cometidos por el Ejército Imperial Japonés en la ciudad de Nankín, que era capital de la República China, durante la Segunda guerra chino-japonesa, en 1937. En Indonesia es el Día de Nusantara, que conmemora la Declaración de Djuanda, del 13 de diciembre de 1957, efectuada por el entonces Primer Ministro de Indonesia, Djuanda Kartawidjaja, reafirmando (frente a las pretensiones colonialistas) que el mar de Indonesia es parte del archipiélago de Indonesia, para convertirse en un territorio unitario de la República. En la mediterránea isla europea de Malta es el Día de la República: proclamada el 13 de diciembre de 1974. Aunque desde el 21 de septiembre de 1964 Malta ya se había convertido en república independiente, si bien pasó a formar parte de la Commonwealth (Comunidad Británica de Naciones, vinculadas a la corona de ese país). Sucedió después de aproximadamente un siglo y medio de gobierno inglés, pero fue el 31 de marzo de 1979 que se hizo efectiva la salida de los británicos al éstos rehusarse a pagar la tasa exigida por el gobierno maltés como condición para permitir su estadía. Entonces Malta dejó de tener en su territorio bases militares extranjeras, por primera vez en su historia. Pero su proclamación como República fue un día como hoy. En la actualidad Malta es adherente de la Unión Europea. En Polonia es el Día de Conmemoración de las Víctimas de la Ley Marcial. Durante el período de la ley marcial en Polonia entre 1981 y 1983, una 56 personas fueron asesinadas según ciertas fuentes y otras hablan de al menos 90, y más de 10 mil personas fueron enviadas a cárceles y centros de detención. Uno de los principales responsables de la represión, ejercida tanto contra el movimiento obrero sindical como contra organizaciones civiles que procuraban derechos democráticos, fue el gobernante general Wojciech Jaruzelski. Imperaba en Polonia un régimen autoritario de tipo burocrático estalinista. Día Nacional del Petróleo en Argentina, en conmemoración al descubrimiento del petróleo en la ciudad de Comodoro Rivadavia (2018). En Florencia, Italia, fallece Donattelo (1466), escultor italiano que sin duda ha sido uno de los creadores del auténtico estilo renacentista. Su "David" de bronce y el tratamiento que hizo de los relieves dentro de un mínimo plano son buena muestra de su maestría. Nace Werner von Siemens (1816), ingeniero, inventor e industrial alemán (f. 1892), pionero de la electrotecnia e industrial fundador de la empresa Siemens AG. Muere Antonio Nariño (1823), político y militar colombiano que participó en las primeras luchas de la independencia del Virreinato de Nueva Granada. Junto a Pedro Fermín de Vargas, Francisco de Miranda, José Cortés de Madariaga y Eugenio Espejo, se lo considera precursor de la emancipación de las provincias americanas del Imperio español. Murió por tuberculosis y la bronconeumonía a la de edad de 58 años. En 1903 nace el venezolano llamado "Padre de la OPEP", Juan Pablo Pérez Alfonzo (falleció en 1979). Fue un político, abogado, escritor, profesor y diplomático venezolano. Tuvo la iniciativa de impulsar la creación de la organización de los países productores de petróleo conocida como OPEP, destinada a que los países productores de esta materia prima pudiesen defender unidos sus intereses un mercado mundial dominado por un cartel de poderosas empresas transnacionales que imponían sus condiciones, obtenían grandes ganancias del petróleo extraído, pero pagaban por éste a los países un precio muy bajo. En la política petrolera nacional avanzó en la ganancia de soberanía y de condiciones más favorables para Venezuela, con la tesis del «Fifty'Fifty», según la cual la participación del Estado en las ganancias de las empresas petroleras no podía ser menor del 50% y no dando más concesiones petroleras al capital extranjero. Firmó los convenios para construir refinerías en Amuay, Cardón, Bajo Grande, Puerto La Cruz y El Chaure. Advirtió contra el peligro del rentismo y del espejismo de la llamada "Venezuela saudita", así como de las disputas por el petróleo; escribió un libro con el título "Hundiéndonos en el excremento del diablo". En 1906, Francia, el Reino Unido e Italia firman un tratado para la concesión de la independencia de Abisinia, en Africa oriental, que hoy es la República Democrática Federal de Etiopía. Antes también se le conoció como el Imperio Etíope, que abarcaba a Etiopía y a Eritrea (separada luego de Etiopía). El astrónomo F. G. Paese consigue medir el diámetro de Betelgeuse, la mayor estrella conocida (1920). En 1936, nace en Río Caribe, Venezuela, la actriz Dilia Waikkaran. Interpretó a Manuela Sáenz (independentista ecuatoriana y compañera de El Libertador), por primera vez, para la televisión francesa. Participó en programas de comedia, como Julián y Chuchín, Viento en popa, Así es mi tierra, El Show de la risa, Joselo, y Radio Rochela. Esta estrella del cine venezolano actuó en películas como: Zamora Tierra de Hombres Libres y Libertador Morales, El Justiciero. Obtuvo por su trayectoria varios prestigiosos premios nacionales y de la Casa del Artista como mejor actriz. También ganó premios internacionales. Se estrena en Estados Unidos la película "Lo que el viento se llevó" (1939). Adaptación fílmica de la novela de Margaret Michell, publicada en 1936. El filme, del género épico, histórico y romántico, ganó diez de las trece nominaciones a los premios Óscar de la Academia de Hollywood. Fue dirigido por Victor Fleming y protagonizado por Clarke Gable y Vivian Leigh. Fue referencia para generaciones seguidoras y amantes del cine. En 1951 muere el historiador Juan Bautista Bessón Lalinde. Fue fundador de medios de comunicación impresos y redactor de columnas de Historia de Venezuela. Autor de una Historia del Estado Zulia. Fue miembro honorario del Centro Histórico del Zulia, correspondiente de la Academia Nacional de la Historia; de la Academia de Historia de Cuba(1896); de la Academia Antioqueña de la Historia, Colombia; y de la Academia de la Historia Internacional de París; Francia. Ejerció cargos públicos en su estado y contribuyó a introducir en él diversas prácticas deportivas. En 1961 nace en Caracas Irene Sáez, quien fue la segunda Miss Universo de Venezuela, en 1981 y primera alcaldesa de Chacao. Irene Sáez Conde es una politóloga, modelo y exreina de belleza venezolana. Fue Miss Venezuela y Miss Universo y Miss Confraternidad Sudamericana (todo ello en 1981). Fue diputada y alcaldesa del municipio Chacao y posteriormente gobernadora del estado Nueva Esparta. En 1998 fue candidata a la presidencia de Venezuela. Fue la segunda candidata para la presidencia de Venezuela, después de Ismenia Villalba. Por cierto, su nacimiento (pero en 1961) coincide con la celebración del Miss Universo en 2021 en este día 13 de diciembre. La NASA lanza el Relay 1, primer satélite repetidor de comunicaciones (1962). Muere el guerrillero venezolano Argimiro Gabaldón (1964). Conocido como el "Comandante Carache", militante y revolucionario integral, que defendió desde todas sus trincheras la libertad. Fue un político, guerrillero, pintor, poeta y profesor. Gabaldón representaba un riesgo para las élites en el poder, el gobierno ofrece una recompensa de 15.000 bolívares a quien trajese vivo o muerto a Argimiro Gabaldón. Es víctima de un disparo que acabó con su vida, a los 45 años de edad. Se inaugura la Avenida Libertador de Caracas (1965). En 1983, al asumir la Presidencia de Argentina, Raúl Alfonsín dispone enjuiciar por crímenes de lesa humanidad a los nueve miembros de las "juntas militares" de la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1983 (el llamado "proceso"). En 1985 ocurre un gran incendio en la Refinería de Amuay, estado Falcón, Venezuela. Se crea el Parque Nacional Cerro Saroche en el estado Lara (1989). En 1995, en España, Camilo José Cela recibe el Premio Miguel de Cervantes.Poseía los premios más importantes de literatura, incluido el Nobel (1989), al que agregó el Cervantes, a sus 79 años. Fue un escritor, gallego, (España) y académico de la Real Academia Española, también galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1987). Entre sus obras más reconocidas: "La familia de Pascual Duarte", "Judíos, moros y cristianos y otros cuentos", "Tres novelas gallegas"... Su novela "La catira", está ambientada en el llano venezolanos, tras haber estado en Venezuela en 1953 (se dice que escrita a solicitud del dictador Marcos Pérez Jiménez). Los días 13 de diciembre han sido a lo largo de varios años días en los que se han tomado decisones importantes para o de la Unión Europea. En 1947, el 13-14 de diciembre: Las organizaciones pro-europeas se reúnen en el Comité de Coordinación Internacional de Movimientos para la Unificación Europea. En 1973, el 13-14 de diciembre: Cumbre en Copenhague emite Declaración anexa sobre energía a falta de un acuerdo sobre una acción común ante el encarecimiento del petróleo y aprueba un Documento sobre la Identidad Europea. En 1995, el 12-13 de diciembre: Consejo Europeo de Madrid decide el nombre de la moneda única: el euro. En 1997, el 12-13 de diciembre: se da el Consejo Europeo en Luxemburgo, en el que cumpliendo con las resoluciones de la cumbre de Ámsterdam, los Quince acuerdan iniciar la quinta ampliación de la UE con la incorporación de nuevos países. En 2003 en Takrit (Irak), en un sótano en el que se ocultaba, es capturado Sadam Husein, gobernante dictatorial de Irak desde 1979 hasta su derrocamiento por parte de una "coalición internacional" intervencionista encabezada por los EE.UU, en abril de 2003, con el pretexto de encontrar "armas de destrucción masiva" que nunca fueron halladas. Juzgado durante dos años, será condenado a morir y ejecutado el 30 de diciembre de 2006 delante de las cámaras de televisión, y sometido a humillaciones de sus verdugos. Se crea la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006). Fue concebida para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad. En China, se anuncia la extinción del baiji, un delfín chino de río (2006). En Venezuela los delfines de río son las toninas (del Orinoco). Muere el escritor venezolano José León Tapia (2007). Fue un médico cirujano, historiador, escritor, y político barinés- venezolano. Escribió, entre otras obras, "Maisanta, el Último Hombre a Caballo", "Tierra de Marqueses", "Por Aquí Pasó Zamora"... Fue ganador del Premio Nacional de Literatura en el 2004, el cual rechazó para evitar que vincularán su obra con el proselitismo político. Representó al estado Barinas en la Asamblea Nacional Constituyente promulgada en el año 1999, convocada por el presidente Hugo Chávez para redactar la nueva Constitución. Uno de los personajes más influyentes en los últimos 50 años, en los llanos occidentales. Llevó a Barinas los estudios universitarios de medicina y contribuyó a establecer la Universidad de los Llanos. En 2015, en el sureste de Sri Lanka se estrella un pequeño satélite artificial de la Tierra, considerado basura espacial. Los riesgos de la basura o chatarra espacial son una fuente de preocupación. Se declara Monumento Nacional a todos los bienes que integran la obra arquitectónica de la residencia presidencial La Casona y en el lugar, se crea el Centro Cultural Aquiles Nazoa (2019). En un día como hoy, en 2020, muchos países en el mundo y varios europeos, entre ellos Alemania, se veían forzados al "confinamiento duro", con cierres comerciales y de algunas actividades, para tratar de frenar al COVID-19. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n361260.html En 2021, el entonces Ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, confirmó haberse sometido a una delicada intervención quirúrgica, pero que no había abandonado su cargo. La agencia Reuters había publicado una nota en la cual afirmaba que El Aissami sería reemplazado del Ministerio petrolero por "razones de salud". En su mensaje agradeció el apoyo del mandatario nacional Nicolás Maduro, de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y de la diputada a Cilia Flores; también a los trabajadores de PDVSA a quienes les pidió no creer en las "falsas informaciones que publican medios internacionales". El Ministro aseguró que pese a su convalecencia nunca abandonó sus responsabilidades. El diputado Hugbel Roa, estrecho colaborador del ex ministro se pronunció en ese entoces a través de su cuenta en Twitter: "Para los que querían ver a Tareck El Aissami, aquí lo tienen. Con más fuerza y vida que nunca. Aquí seguimos de pie y firmes, ejercitándonos. Que Dios y el doctor José Gregorio Hernández te bendigan siempre, hermano". Hoy Tareck El Aissami está en paradero desconocido, luego de separarse del cargo en 2023 en medio de un gravísimo escándalo de corrupción en PDVSA y Roa se encuentra en prisión por hechos relacionados con el caso. Ver: (VIDEO) Ministro El Aissami admite que se sometió a una intervención quirúrgica "impostergable" (aporrea.org)