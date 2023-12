Efemérides 12 de diciembre: Primer acuerdo mundial contra el cambio climático (París, 2015) - Día de la Cobertura Sanitaria Universal

Destacamos las siguientes... Se aprueba acuerdo mundial de París contra el cambio climático (2015), y llegados a 2023 no es mucho lo cumplido

Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal

En 1958 es decretado Parque Nacional El Ávila (1958), hoy Warairarepano, en 1978 se crean otros parques nacionales en Venezuela Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Es un día proclamado por la ONU en 2017. En diciembre de 2012 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución para incentivar a los países a tomar medidas para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal, a fin de que cualquier persona de cualquier lugar pueda tener acceso a atención sanitaria con calidad y de manera realmente asequible. Entre algunos países hay avances importantes: por ejemplo, hay una tarjeta sanitaria europea que permite la cobertura a los ciudadanos de los países integrantes en cualquiera de ellos a los que se desplacen. Entre los criterios de la cobertura sanitaria universal están: que las personas tengan cerca y accesibles centros de salud y hospitales a los que puedan acudir; que en los centros de salud y hospitales existan profesionales de la salud suficientes y en condiciones de trabajo dignas; que las personas puedan acceder a los medicamentos que necesiten. El lema de este día en 202 es: ""Salud para todos: es hora de actuar". Pero siempre es hora de actuar, la salud no aguanta espera. El lema se dirige a los gobiernos y a los estados responsables de garantizar un sistema de salud de calidad y sostenible. Igualmente, va dirigido a que las personas exijamos y defendamos este derecho, que es un derecho universal. Y, por supuesto, se trata de que los países avancen en lugar de retroceder y desmantelar las conquistas ya logradas en materia de salud, lo cual depende del desempeño de los gobiernos, pero también de que existan usuarios de los servicios de salud y gremios de la salud bien organizados, conscientes, que cumplan con lo que les corresponde y dispuestos a movilizarse con fuerza para que los sistemas de salud reciban suficientes recursos y funcionen como debe ser. Día Internacional de la Neutralidad. El 12 de diciembre fue la fecha propuesta por Turkmenistán ante la ONU para esta celebración al haberse declarado este país como un Estado permanentemente neutral, que no participa ni se alinea en conflictos bélicos. La neutralidad es un derecho de las naciones, aunque puedan ser involucradas en la guerra a su pesar por las acciones militares de otras. Esta postura apuesta a que los desacuerdos y conflictos entre países puedan resolverse por medios pacíficos y el territorio neutral pueda ser ofrecido como un espacio de negociación entre los factores enfrentados. Pero hay casos en los que no hay "neutralidad" posible, como cuando se trata de una guerra genocida contra todo un pueblo, que es lo que está sucediendo con las actuaciones de Israél contra Gaza (Palestina). Día Internacional del Lince Ibérico. Es una efeméride creada en el año 2015, por iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de España, con la finalidad de visibilizar el peligro de extinción que acecha a esta especie protegida, que ha pasado de la categoría "en peligro crítico de extinción" a la categoría "en peligro de extinción". Se pretende sensibilizar y concienciar a la opinión pública acerca de los riesgos y amenazas que afronta. El Lince Ibérico es una especie mamífera y carnívora de la familia Felidae (Lyns pardinus) que se encuentra geográficamente en la península ibérica, asentadas en Portugal y España. A principios del siglo XXI estuvo en peligro crítico. En el año 1986 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasificó como una especie en peligro de extinción. Día Mundial de la Disfagia. Es la dificultad para tragar la comida y líquidos. El origen es neurológico. Se acompaña de dolor al tragar los alimentos, problemas respiratorios y puede derivar en desnutrición. Afecta emocionalmente al paciente y a sus relaciones sociales por los inconvenientes asociados que pueden repercutir sobre el lenguaje oral. También se observado la aparición de la disfagia con el COVID-19 (en personas sometidas a intubación orotraqueal prolongada o por efectos neurológicos). El trastorno pueden ser atenuado con hábitos apropiados en la dieta, ejercicios, no fuma ni consumir excesivo alcohol o tóxicos. Los mexicanos celebran el Día de la Virgen de Guadalupe, fecha en que millones de fieles van a visitar a la "Morenita del Tepeyac" y le ofrecen una noche para cantarle. Esta festividad la conmemoran los creyentes de la iglesia católica. En 1824, el Congreso de la Nación declaró este día como Fiesta Nacional. Nace Carolina Coronado (1820), escritora española, con destacados temas femeninos, autodidacta y con una gran sensibilidad, considerada una de las autoras del Romanticismo, coetánea de Rosalía de Castro, además de una virtuosa del piano y el arpa. Publicó en 1843 un tomo de Poesías, reeditado en 1852. Escribió también novelas y obras teatrales con predominio de temas históricos, de compromiso social y de defensa social y cultural de la mujer. Nace Luis Caballero Mejías Paz, ingeniero y profesor venezolano (Caracas, 12 de diciembre de 1903 - 12 de octubre de 1959), dedicado a la investigación y docencia a mediados del siglo XX. Dio inicio al uso de la harina de maíz precocida, ingrediente del alimento de la arepa y la hallaca en Venezuela. Fundó escuelas técnicas, algunas de las cuales llevan su nombre. Creó algunos mecanismos para el procesamiento de alimentos que patentó. En 1906 nace en Maracaibo, Estado Zulia de Venezuela, la poeta María Calcaño (f. 1956). Publicó tres libros: Alas fatales (1935), Canciones que oyeron mis últimas muñecas (1956) y Entre la luna y los hombres (1961) de edición póstuma. En 1996 se publicaron sus Obras Completas. En sus poemas resalta el erotismo de sus poemas, muy controvertido para su época. En la India, el rey Jorge V de Inglaterra funda la ciudad de Nueva Delhi, estableciendo allí la sede del Gobierno colonial británico en lugar de Calcuta (1911). En 1913 se recupera la pintura Mona Lisa dos años después de haber sido robada del Museo de Louvre en París. La obra de Da Vinci fue hallada en la habitación de hotel de un camarero italiano en Florencia. Nace Frank Sinatra (1915), actor y cantante estadounidense. Conocido mundialmente, fue apodado "La Voz". Entre sus canciones: My Way, Strangers in the night, New York, New York, en los géneros de blues, swing, jazz, big banda. Hugo Junkers presenta el primer avión construido por completo en metal (1915). En 1918, el militar y aviador chileno Dagoberto Godoy protagoniza el cruce en avión sobre la cordillera de los Andes por primera vez. La cruzó por su parte más alta, volando por sobre los 6 mil metros, lo que fue un hito en la aviación mundial. En 1919: muere el escultor y pintor Eloy Palacios (n. 1847), de Maturín, Venezuela (1847). Fue escultor oficial del Guzmancismo (época del presidente Guzmán Blanco). Fue encargado de la cátedra de escultura de la Universidad Central de Venezuela. A él se deben algunas de las decoraciones monumentales del Palacio Legislativo, el Monumento a Carabobo (1906), también conocido como La India de El Paraíso (urbanización caraqueña). En 1921, muere la astrónoma estadounidense Henrietta Swan Leavitt. En las estrellas variables de las Nubes de Magallanes, encontró un patrón que se se utilizaría para medir las distancias de estrellas lejanas. También descubrió miles de nuevas estrellas variables y varias supernovas. Como a menudo sucedía en un mundo profesional dominado por los hombres, esta figura femenina, pese a sus destacados y útiles descubrimientos era casi desconocida. Nace Robert Noyce (1927), ingeniero y físico estadounidense. En 1958 fue uno de los creadores del microchip o circuito integrado que revolucionaró la industria electrónica con un salto de alta tecnología. En 1933: muere el militar Rafael Alvarado Franco que protagonizó un alzamiento contra la dictadura gomecista. La insurrección del 7 de abril de 1928 fue un movimiento revolucionario en Venezuela de tendencia democrática, liderado por él. La insurrección fue aplacada por el general Eleazar López Contreras. En 1939, nace en Caracas, Eduardo Casanova Sucre: Novelista, ensayista, poeta y dramaturgo venezolano. En 1963 se estrenó su obra teatral Barrabasalia, escrita en colaboración con Arturo Uslar Braun, en 1975 se estrenó su comedia "El solo de saxofón". Presidente de la Fundación para las Artes del Distrito Federal (Fundarte), 1984. Director del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), 1984-1987. Premio Guillermo Meneses por su obra narrativa (2000). Presidente del Círculo de Escritores de Venezuela, 1999 y 2001. Algunas de sus obras publicadas hay novelas, poemas y ensayos: Los caballos de la cólera ( 1972. Las alegres campanas de la muerte (1988). La muerte del novelista (1993). Los cantos del Libertador (Poesía, 1998). En los días de Bolívar (Ensayo 2002). La última muerte de Simón el triste (Novela, 2003). El gigante doblado (Crónica-Editorial, 2008). En 1941: el gobierno de Isaías Medina Angarita congela los fondos de quienes tenían nacionalidad italiana, japonesa y alemana en el marco de la II Guerra Mundial. En 1953: nace en Caracas la esquiadora acuática María Victoria Carrasco, primera mujer venezolana en obtener medalla de oro en un Campeonato Mundial de esquí acuático. En 1958 en Venezuela, es decretado Parque Nacional El Ávila (actualmente Warairarepano). Esta formación montañosa es el pulmón vegetal de la ciudad y dentro de él pueden realizarse diferentes actividades, lo que lo hace uno de los principales atractivos de la capital venezolana. Kenia se independiza del Reino Unido (1963). El partido "Kenya African National Unión" de Jomo Kenyatta forma el primer gobierno. El Caracas Fútbol Club es fundado en 1967, por iniciativa de un grupo de aficionados. En el año 1984 participa en un torneo profesional, jugando la segunda división como Caracas-Yamaha, consiguiendo ese mismo año el ascenso y pasando a denominarse Caracas Fútbol Club en el año 1985. El color del club es el rojo. Disputa sus partidos locales en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con una capacidad para 20.900 espectadores. Ha ganado numerosos títulos oficiales, campeonatos de Primera División de Venezuela y torneos de Copa Venezuela, siendo el club con más títulos del fútbol profesional venezolano. Pasó a ser administrado por la Organización Deportiva Cocodrilos, desde 1989, junto al equipo en el baloncesto profesional. En 1972 Estados Unidos detona su bomba atómica Tuloso, en un pozo a 271 metros bajo tierra, en el sitio de pruebas atómicas de Nevada, no muy distante de Las Vegas. Es la bomba n.º 780 detonada por ese país desde 1945. En 1976, se produce la Masacre de Margarita Belén en Argentina. En la noche del 12 al 13 de diciembre, el Ejército y la Policía Federal mata a once prisioneros y desaparece a otros cuatro, mostrando el hecho como un intento de fuga. El caso fue llevado a juicio y en 2011, ocho militares son condenados a cadena perpetua, siendo absuelto a un policía. Algunos condenados ya habían recibido condenas a 25 años por otros delitos de lesa humanidad. En 1978 se crean varios Parques Nacionales de Venezuela: Jaua-Sarisariñama (estado Bolívar); Cerro Yacapana, Serranía La Neblina y Duida-Marahuaca (estado Amazonas); Península de Paria (estado Sucre); Sierra de Perijá (estado Zulia); El Tamá (estado Táchira) y el Monumento Natural Cueva Alfredo Jahn (estado Miranda). El Parque Nacional Sierra de Perijá está situado en la Cordillera de Perijá. Se extiende por los municipios de Perijá y Colón del estado de Zulia, sobre una superficie de 295.288 ha. (2.952 km²). Creado con el objetivo de preservar la biodiversidad de esta importante área montañosa. El Parque Nacional Península de Paria, está ubicado en el estado Sucre. Este parque reúne desde playas hasta bosques de montaña, así como sabanas. Además de los hermosos paisajes, constituye una importante reserva forestal y de fauna. El Parque Nacional Serranía La Neblina, está situado en el Estado Amazonas, al sudoeste del parque nacional Parima-Tapirapeco. Limita con Brasil. Incluye las montañas de la Neblina, cuya cumbre más alta en el lado venezolano es el Pico Phelps, con 2.992 metros sobre el nivel del mar. El macizo se extiende hacia territorio brasileño, culminando a 3.014 msnm con el Pico da Neblina, a pocos metros de la frontera con Venezuela. Del lado brasileño existe así mismo un parque nacional para preservar este ecosistema. La Serranía La Neblina es el tepuy más alto en la Tierra. Posee especies endémicas que no se consiguen iguales en otros lugares. En 1979 en Colombia se produce el segundo mayor terremoto de su historia hasta el siglo XX, con magnitud de 8,1 y provoca un tsunami con olas de 5 metros que matan a 259 personas en la costa del Pacífico colombiano. En 1980 un magnate petrolero paga 5.126.000 dólares por un manuscrito del artista e inventor Leonardo da Vinci (con data aproximada del año 1508). Vuelto a subastarse en 1994, Bill Gates lo compró por 30.8 millones. En 1981 en El Salvador, en el marco de una operación contra el FMLN ocurre la Masacre de El Mozote: la Fuerza Armada tortura y ejecuta a 900 campesinos civiles (hombres, mujeres y niños) desarmados. Su responsable político es el dictador José Napoleón Duarte (1925-1990), que nunca será juzgado. En 1994 Sudáfrica se reincorpora a la UNESCO tras 38 años de ausencia. En 1956, el país, con un régimen racista de Apartheid, bajo presión internacional, se salió del organismo argumentando que la Unesco interfería en asuntos internos. Muere Manuel Caballero (2010), destacado historiador, periodista, escritor y profesor venezolano. Con la publicación de La Internacional Comunista y la Revolución latinoamericana, 1919-1943, obtuvo el mérito de ser el primer venezolano en ser editado por la Cambridge University Press (1966). Entre otras obras: El mundo se acaba en diciembre (1973), El discurso del desorden (1987). Distinciones: Premio Nacional de Periodismo 1979, Premio Nacional de Historia 1994. Premio Bienal Simón Bolívar 2001. En 2015 en París, Francia, se aprueba el acuerdo mundial contra el cambio climático. Con la asistencia de 150 jefes de Estado, 195 países presentes en la Cumbre del Clima de París lo adoptan, comprometiéndose con objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que revisables cada 5 años. Un Panel Intergubernamental del Cambio Climático tendrá que hacer informes explicando qué reducciones de emisiones de CO2 son necesarias para alcanzar un límite de calentamiento de entre 1,5º C y 2º C, con respecto a los niveles preindustriales, al finalizar este siglo (XXI). Se viene observando que con los compromisos de reducción propuestos no alcanzan para cumplir el objetivo, y entretanto, el planeta se acerca a niveles que pudieran llevar a consecuencias catastróficas y no reversibles. El modelo del capitalismo productivista y consumista, al servicio del lucro de una clase minoritaria mundial sigue camino al abismo ignorando las señales que le advierten de los apocalípticos riesgos que se ciernen sobre la humanidad y sobre las demás formas de vida. De ahí la importancia de impulsar movimientos sociales y políticos vigosos que impongan el virage a tiempo frente a la irracionalidad de la codicia y la inercia histórica. El presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París en 2019 y luego Joe Biden decidió el regresar en 2021, siendo uno de los países que más contribuye a provocar el calentamiento global. La nueva cumbre del clima 2023 (COP28) está culminando hoy y será efeméride del próximo año, pero las dificultades para llegar a consensos útiles y efectivos son lo más sobresaliente, mientras los desajustes mundiales del clima siguen avanzando. En 2015 , por primera vez pueden votar y ser candidatas las mujeres en Arabia Saudita, en elecciones municipales. Muere el actor cómico Nelson Paredes (2017), famoso por su participación en el programa humorístico Radio Rochela. La Palma Bendita (culto venezolano) es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco (2019). En 2020, en Irán: Un periodista fue ejecutado en la horca por "incitar protestas". Ver: www.aporrea.org/ddhh/n361241.html En 2020, fallece en México la los 94 años la actriz y cantante argentina de tangos Libertad Lamarque, (n. 1908), la llamaban "la reina del tango", una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional en el siglo XX. Apareció en el cine mudo en 1930, con Adiós, Argentina, y en 1933 actuó en primera película sonora argentina: ¡Tango! Escuchar a Libertad Lamarque. Muere a los 81 años el cantante mexicano Vicente Fernández (2021). Ver: www.aporrea.org/internacionales/n369981.html Escuchar grandes éxitos de Vicente Fernández