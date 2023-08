Efemérides del 25 de agosto: Stalin ejecuta a Zinóviev y Kámenev junto a otros 14 revolucionarios rusos (1936)

Día Mundial del Cuidado de la Piel , con el que se pretende concienciar sobre la importancia de cuidar el órgano más grande de nuestro cuerpo. Tener la piel en buen estado mejora el bienestar y el estado de ánimo de las personas a cualquier edad. Es importante establecer una rutina diaria de cuidado de la piel, y no solamente acordarse de ella cuando se observa algún cambio o malestar.

En 1930, nace en la ciudad de Edimburgo el actor escocés y productor Sean Connery, ganador de un premio Óscar, dos BAFTA y tres Globo de Oro . Es uno de los actores que encarnó al personaje de James Bond en la saga de filmes sobre el agente secreto 007. Filmó más de 70 películas. En 1962 se consagró con Dr. No, la primera película de la serie de James Bond. Personificó a 007 hasta 1966, regresó para una película más en 1971 y luego en 1983 con "Nunca digas nunca jamás", hecha por fuera de la saga oficial del agente secreto.

Muere Truman Capote (1984), literato y periodista estadounidense, autor de la novela Breakfast at Tiffany's (Desayuno en Tiffany's) (1958) y de la novela-documento In Cold Blood (A sangre fría) (1966) considerada como una inciadora del género "no ficción".