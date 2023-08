Efemérides del 8 de agosto: Día del Gato, y del Orgasmo Femenino

Día Internacional del Gato. No es la única fecha del año dedicada a estos animales domésticos y de compañía. Hay por lo menos tres fechas al año. Una es el 20 de febrero y el 29 de octubre se celebra en los EEUU. La fecha del Día del Gato en 8 de agosto tiene que ver con su época de mayor fertilidad en el hemisferio norte y fue promovida por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Jocosamente comentaremos que quizas como se dice que "los gatos tienen 7 vidas"; entonces hay que celebrarles varias veces. Además de reconocer y celebrar las peculiaridades de los gatos, se pretende generar conciencia en la población, sobre los gatos abandonados y sobre la forma adecuada de tenerlos y cuidarlos, atendiéndolos como corresponde (no descuidarlos) y no pretendiendo "humanizarlos" a nuestro capricho, sino aceptarlos en su particular condición y necesidades como animales.