Efemérides del 1 de agosto: El mundo está «a sólo un malentendido o un error de cálculo de la aniquilación nuclear», advierte Gutierrez (ONU)

Del martes 1 al lunes 7 de agosto: Semana Mundial de la Lactancia Materna . Se celebra en más de 170 países, con el objetivo de fomentar, proteger, promover y respaldar la lactancia materna, o natural, y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Fue proclamada oficialmente por la OMS y UNICEF en 1992. Está demostrado que es el mejor alimento que, de modo exclusivo, se le puede dar a un recién nacido, hasta al menos los 6 meses de vida, cuando se inicia la alimentación complementaria, e incluso continuarla de esta manera, cuando el niño aún no ha alcanzado los 2 años. Se ha determinado que la lactancia materna además de nutrir satisfactoriamente al bene, le protege de infecciones de diverso tipo y fortalece su sistema inmunitario. Y no sólo es beneficiosa para el lactante, sino que lo es para la madre que amamanta, pues la recupera más rápidamente del parto y reduce su propensión a enfermedades. Además es un estímulo que fortalece el desarrollo del vínculo afectivo y favorece al proceso evolutivo del pequeño. Por todo ello, eso es importante que se apoye a la madre para poder proporcionarla, cosa que se debe tener en cuenta en los hospitales, clínicas o maternidades, desde el primer momento y en los ambientes laborales, además, por supuesto, del entorno familiar y de la actitud de la sociedad. El perído de lactancia debe ser protegido, respetado y apoyado por el Estado y por las fuentes de empleo, para garantizar más niñas y niños sanos, y mejores núcleos familiares.

Día de la Pachamama (Madre Tierra). La palabra proviene de la lengua quechua, hablada por pueblos originarios de Los Andes (principalmente Perú y Bolivia). Es un día para valorar y agradecer todo lo que representa y nos ofrece la tierra, los alimentos que nos proporciona y las cosechas obtenidas, todo lo que va ligado al hábitat que nos ofrece la tierra con sus espacios, con su flora y fauna. En undía como este ritos ancestrales perpetuados por las tradiciones le piden a la tierra que nos siga entregando sus dones a cambio de respetarla y cuidarla. El maltrato que sufre la tierra por la explotación indiscriminada de recursos, viene afectando la calidad de los suelos, los cauces de agua, la biodiversidad del planeta y el clima. Entre las amenazas que ya no puede seguir soportando están: la deforestación, los incendios forestales, la destrucción de ríos y bosques por la minería y su contaminación, la depredación y extinción de animales y plantas, la acumulación de CO2 y los daños atmosféricos y climáticos, entre muchas otras agresiones que a menudo son irreparables o que requieren decenas, centenares o millares de años para restaurarse. Y ésto también constituye una gran amenaza para la supervivencia de las poblaciones humanas, por no saber vivir en armonía con la naturaleza. Esta celebración tiene características muy destacadas en Latinoamérica (recogiendo las tradiciones indígenas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, pero también de otras naciones de nuestro continente americano, incluida Venezuela). Aprendamos a respetar y preservar a la Madre Tierra. Las ceremonias simbólicas que se realizan en un día como hoy son importantes para alimentar la sensibilidad y conciencia colectiva en torno a la tierra. También son muy importantes los mensajes que en estas fechas difunden los movimientos ecologistas y ambientalistas. Y no sólo es un asunto de lo que le corresponde hacer a los gobiernos, sino que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras como habitantes del planeta. Algunas de las acciones necesarias para preservar a la Pachamama son: el ahorro y no derroche del agua, evitar su contaminación, producir y consumir de manera sustentables, disminuir el consumo de productos animales y sus derivados, y aumentar el consumo de los de origen vegetal, ahorro energético y tecnologías que no sean nocivas para el ambiente, evitar el uso de plásticos y agentes químicos, optar por los materiales biodegradables y reciclables...