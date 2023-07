Efemérides del 16 de Julio: Primera explosión nuclear de la historia

El Día Mundial de la Serpiente . Su objetivo es crear conciencia del valor y papel que tiene en la naturaleza un animal que muy temido por las personas, pero que cumple su función dentro de la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Si bien las hay venenosas, no todas lo son, y aunque pueden llegar a ser una amenaza cuando proliferan demasiado, también ayudan a controlar plagas y hasta su veneno puede tener aplicaciones medicinales. Las serpientes son animales de la familia de los reptiles con un cuerpo escamoso y muy alargado, sin patas, por lo que se desplazan con movimientos ondulantes. Son vertebrados, carnívoros, que cazan atrapando presas con mordidas o con constricción. La mayoría huyen cuando se les acercan las personas, pero pueden atacar si se sienten hostigadas, por lo que deben ser vistas con respeto y precaución. Valga la fecha para recordar el mantenimiento de la disponibilidad de suero anti-ofídico en nuestros servicios de salud, especialmente en los cercanos a poblaciones rurales.

Día del Defensor Público. Recuerda la fecha de la primera Asamblea Nacional de Defensores Públicos, que se realizó en Caracas en julio del año 1972. Su labor se rige por la Ley Orgánica de la Defensa Pública y toma en cuenta el Código Orgánico Procesal Penal, con el conjunto del ordenamiento legal, para brindar apoyo y defensa legal y procesal gratuitos a las personas que enfrentan alguna situación de conflicto con las leyes penales y no disponen o no desean hacer uso de la defensa privada. En su labor en función del defendido o defendida no deben interferir las autoridades del Estado, para que puedan ser garantes del debido proceso.