Efemérides del 13 de Julio: Día Mundial del Rock - Muere José María Vargas

Día Mundial del Rock. Fue declarado con motivo del concierto benéfico Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Inglaterra, en Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos de América, en Sídney, Australia y Moscú, antigua Unión Soviética (1985). Los festivales se hicieron para recaudar fondos de ayuda a Etiopía y Somalia por la preocupación de artistas como Bob Geldof y otros, por la situación que atravesaban esos pueblos africanos (principalmente falta de agua y comida) con un alto costo en vidas. Contó con la participación famosísimas bandas de rock como The Who, Led Zeppelin, Queen, Sting, Duran Duran, Judas Priest, Black Sabbath, Scorpions, Status Quo, U2, Paul McCartney, Phil Collins y Eric Clapton. Logró una elevada recaudación de más de cien millones de dólares destinados a aliviar los sufrimientos de las víctimas de hambrunas y sequías en los países destinatarios. Pocos meses antes del festival, varios artistas habían publicado las canciones "Do they know it 's Christmas?" y "We are the world" con el mismo fin benéfico, enfocadas en favor de la infancia. Ver imágenes y escuchar fragmentos del Live Aid.