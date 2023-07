Efemérides 10 de Julio: Disculpas del Papa por crímenes en conquista de América (2015)

El 10 de Julio es el día 191 del año (séptimo mes), y quedan 174 días para que finalice 2023. Es un lunes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Día de Nikola Tesla. El 10 de julio de 1856 nació en la actual Croacia, Nikola Tesla, cientrífico estudioso de la electricidad e inventor de ingeniosas tecnologías para generar, distribuir y aprovechar la energía eléctrica, con el fin de proporcionar un mejor nivel de vida de las personas. Tesla fue físico, matemático, ingeniero eléctrico e inventor, desarrolador de la corriente alterna con la que funcionan los sistemas eléctricos.

Hoy es uno de los considerados como Día de "The Beatles". Son varias las fechas no oficiales que han sido tomadas como el Día de Los Beatles. Una de ellas es el 10 de julio de 1964, porque es el día en que la banda regresa a Liverpool triunfante de su gira estadounidense, justo para rodar la premiere de su película A Hard Day's Night. También está el 16 de enero, para los fans que toman la inauguración del Cavern Club, lugar en que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Otros seguidores del grupo musical, especialmente los británicos, dicen que el Día de The Beatles es el 6 de julio, fecha en la cual se conocieron Lennon y McCartney, los fundadores de la banda.

Día Mundial del GLUT-1. El "Síndrome de deficiencia del trasportador de glucosa cerebral tipo 1" (GLUT-1), es una patología metabólica rara, con pocos casos en el mundo. Es de transmisión hereditaria. Se caracteriza por un impedimento del transporte de glucosa al cerebro por una mutación genética. En condiciones normales, la glucosa es la fuente principal de energía del cerebro, y mutaciones en este gen pueden reducir o eliminar la función del transportador y provocar síntomas graves, entre los que pueden estar crisis epilépticas, microcefalia, retraso del neurodesarrollo, déficit intelectual, trastorno del lenguaje y del movimiento.

En 1509 nació Juan Calvino, teólogo francés durante la Reforma Protestante y padre del calvinismo, doctrina caracterizada por llevar hasta sus últimas consecuencias lógicas la soberanía absoluta de Dios.

En 1724, nació Eva Ekeblad (f. 1786) agrónoma sueca, científica, anfitriona de salones literarios y condesa del Reino de Suecia. Obtuvo harina y alcohol utilizando la papa (1746). Fue la primera integrante femenina de la Real Academia de las Ciencias de Suecia en 1748.

En 1830, nació en Islas Vírgenes, Camille Pissarro (f. 1903), un pintor fundador del impresionismo, junto con Monet y Degas entre otros. También fue un teórico de la anarquía.

En 1851, muere Louis Daguerre (f. 1787), fránces inventor del daguerrotipo y divulgador de la fotografía. Trabajó además como pintor y decorador teatral. Perfeccionó el procedimiento de fijación de imágenes de su compatriota Nicéphore Niepce, logrando reducir los tiempos de exposición y obteniendo instantáneas de gran nitidez. El inventor bautizó con su apellido su método y las imágenes obtenidas: daguerrotipia y daguerrotipo.

En 1871, nació en Francia, el escritor Marcel Proust (f. 1922). Fue un autor, entre otras obras de la novela "En busca del tiempo perdido".

En 1884 murió en Berlín (Alemania) a los 74 años, Karl Richard Lepsius (n. 1810), un lingüista, bibliotecario y egiptólogo alemán, el fundador de la ciencia de la egiptología. Estudió desde joven los textos de Champollion para aprender los jeroglíficos y visitó todas las colecciones importantes europeas de objetos egipcios.

En 1891 nació Edith Quimby (f. 1982), una investigadora en medicina y física, pionera en el campo de la medicina nuclear, el uso de elementos radiactivos y la protección frente a los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. La investigación de Edith Quimby permitió determinar y estandarizar las dosis exactas de radiación para aplicarlas directamente a los tumores con el mínimo de efectos colaterales. La primera en establecer los límites de radiación que puede tolerar el cuerpo.

En 1902, nace el poeta cubano Nicolás Guillén. Afrodescendiente que refleja esas raíces en su obra. En los años 30 publicó sus primeros poemarios, "Sóngoro cosongo" y "West Indies Ltd". Fue a España durante la Guerra Civil y se relacionó con poetas del bando antifascista. En 1947 se conoció su poemario "El Son entero". Fue exiliado en la dictadura de Fulgencio Batista y regresócon la Revolución Cubana. Es considerado el poeta nacional cubano (f.1989).

En 1926 nació en una hacienda de cacao de Río Chico (Venezuela), la que fue guerrillera y política socialista Argelia Laya (f. 1997). Fue una docente, activista política y luchadora social, defendió el derecho de las mujeres a la educación, a la participación cultural y a la capacitación, hasta la formulación del "Plan Nacional Educando para La Igualdad". Fue una de las principales dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En 1929, nace José Vicente Rangel (f. 2020), abogado, periodista, político de izquierda y diplomático, venezolano que fue ocupó altos cargos en el gobierno de Hugo Chávez (Ministro de Relaciones Exteriores, primer civil Ministro de Defensa, Vicepresidente de la República). Fue candidato a la Presidencia en tres oportunidades, en 1973 y en 1978 apoyado por el Movimiento al Socialismo (MAS) y luego en 1983 apoyado por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Anteriormente había sido también Diputado del Congreso de la República de Venezuela, desde 1961-1986.

En 1941, murió Francisco Antonio Rísquez (n. 1856), destacado médico venezolano. Impulsó a los estudios de enfermería en Venezuela y la labor de la Cruz Roja Venezolana. Fue representante de Venezuela en Congresos Internacionales de Medicina y escribió numerosas obras científicas. Hay hospitales venezolanos que llevan su nombre.

En 1962 en Venezuela, se fundó la Universidad Católica del Táchira UCAT.

En 1962, fue lanzado el "Telstar 1", primer satélite de telecomunicaciones del mundo, propiedad de la American Telephone and Telegraph Company, haciendo posible la transmisión directa de televisión entre Estados Unidos, Europa y Japón, además de soportar cientos de canales de voz para conversaciones telefónicas. Fue un paso muy importante para las comunicaciones electrónicas a nivel global.

En 1968, nace el escritor mexicano Jorge Volpi. La novela "En busca de Klingsor" le dio fama en 1999. Otras novelas destacadas son "La tejedora de sombras" y "Una novela criminal". También ha publicado ensayos como "El insomnio de Bolívar" y "Examen de mi padre".

En 1973, islas Bahamas se independiza del Reino Unido, guardando vínculos con la Mancomunidad Británica de Naciones, regida por la corona monárquica del RU. Cumple hoy medio siglo de independencia. Las Bahamas pasaron del control de la corona española al británico en 1784 y en votaciones del 10 de julio de 1973 votaron por la independencia, después de dos siglos de dominio imperial británico.

El 10 de julio de 1977, en Atenas (Grecia) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país, y de toda Europa: 48 °C (118,4 °F).

En 1985, el gobierno de Francia ordena el hundimiento del buque "Rainbow Warrior" (Guerrero del Arco Iris), de la organización ecologista Greenpeace (Paz Verde) por protestar sus pruebas nucleares. Los servicios secretos franceses hunden el buque insignia de la ONG en la bahía de Auckland (Nueva Zelanda). Se encontraba efectuando una campaña contra los ensayos nucleares franceses en el atolón de Mururoa (posesión de la potencia imperialista europea en el Océano Pacífico). En el atentado muere un fotógrafo nacionalizado holandés. El presidente de Francia era Miterrand. El agente buzo que puso los explosivos luego pidió "perdón". Cuando el terrorismo es obra de gobiernos de las naciones que dominan el mundo no se le llama así y, por supuesto, se creen con el derecho de hacer pruebas nucleares aborrecidas por toda la humanidad. No obstante, Green Peace continúa en su lucha.

En 1992, Manuel Antonio Noriega, dictador panameño, es sentenciado a 40 años de prisión por narcotráfico en Miami (Estados Unidos), pena que luego fue rebajada. Pero la captura de Noriega mediante una intervención armada norteamericana le costó muchas muertes al pueblo panameño.

En 2005, en Venezuela se creó la Misión Cultura, concebida "para cambiar los esquemas educativos relacionados con la formación académica de cultores populares en diversas áreas del saber artístico como ejemplo de reivindicación del pueblo creador".

En 2006, murió Santiago Vera Izquierdo (n. 1913), ingeniero, académico, gerente y político venezolano. Fue el primer Ministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela y director del Instituto Venezolano de Petroquímica Invepet, hoy Intevep.

En 2014 en Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló parte del artículo 228 del Código Civil por ser contraria al Art 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableciendo que: "Las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente al padre, a la madre y a los herederos de éstos", sin que se mantenga el lapso de caducidad de 5 años establecido en la redacción anterior, que fue eliminado. Cuando, por ejemplo, un padre no reconoce a su hijo, la madre lo demanda por "inqusición de paternidad".

En 2015, muere tras padecer la enfermedad de Alzheimer, a los 83 años, el actor egipcio Omar Sharif (Michel Demitri Chalhoub), actor en célebres películas y ganador de tres premios Globo de Oro, entre ellas Lawrence of Arabia (1962) y Doctor Zhivago (1965), que llevaron al cine importantes obras literarias.

En 2015, el Papa Francisco dice públicamente: "Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América". Fue durante un encuentro con movimientos populares de todo el mundo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde también pidió "tierra, techo y trabajo" para todos como "derechos sagrados" y señaló que "hay que luchar por ellos". Pidió: "Que el clamor de los excluidos se escuche en Latinoamérica y en toda la Tierra". Pero gran parte de la jerarquía eclesiástica católica acostumbrada a estar a un costado del poder parece ignorar este clamor, principios a los que si atendieron personajes que fueron al martirio por los Derechos Humanos y por la Justicia Social como Monseñor Romero.

En 2020 el año escolar 2019-2020 culmina bajo la modalidad de estudios a distancia, con el programa Cada Familia una Escuela, debido a la pandemia de COVID-19. En Venezuela, como en otros países del mundo, el Ministerio de Educación tuvo que suspender las clases presenciales para hacer frente a la situación sanitaria y frenar los contagios.

En 2021, Argentina gana la Copa América. Derrota 1 a 0 a Brasil en la final de la Copa América, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Desde 1993 no ganaba este título oficial, cuando logró el trofeo continental en Ecuador.

