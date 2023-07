Efemérides del 9 de Julio: Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego

Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Impulsado a partir de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, que se realizó en el año 2001 en las Naciones Unidas. Promueve el desarme de los ciudadanos y la entrega de sus armas de fuego para su destrucción. No obstante, el comercio internacional de armas y los conflictos armados o guerras civiles parecen seguir haciendo incrementar la posesión de armas de fuego y de armas de guerra, aparte de que los estados no cesan en su carrera armamentista y enfrentamientos bélicos, lo cual va en favor de la proliferación. Con frecuencia vemos en algunos países que salen ciudadanos armados y realizan atentados y masacres contra personas desprevenidas e inocentes y también hay estados que contratan a empresas de mercenarios que reciben armas pesadas y tienen licencia para matar. El abuso del monopolio de las armas de fuego por los estados para la represión a civiles descontentos o que protestan también induce el armamentismo en la sociedad. Los gobiernos del capital se aseguran el monopolio de las armas para la explotación y opresión de las clases trabajadoras y sectores populares, así como para sostener su predominio frente a otros sectores burgueses, mafias que les disputan negocios y poder, así como frente a otros estados y potencias competitivas o para sus apetitos de expansión colonial o semicolonial. Para ellos necesitan ciudadanos desarmados y los ciudadanos quedan inermes frente a los grupos delictivos armados cuando los estados no les protegen debidamente. Por eso el desarme y destrucción de armas tendría que ser general. Una buena pregunta es qué se podría hacer por la gente y la vida con los recursos de tantas armas que se fabrican y cuántos bienes y vidas podrían rescatarse de la destrucción causada por esas armas.