Efemérides del 29 de octubre: Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Venezuela) / Día del ACV o Ictus

. Internacionalmente es el 26 de septiembre. En Venezuela se ha tomado la fecha del 29 de octubre como Día Nacional (Escolar) para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, como un día para campañas en función de los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente, incluida la asistencia sanitaria en ese sentido que favorezca la tomar de decisiones libres, responsables e informadas en materia de sexualidad. Organizaciones de mujeres en Venezuela se han venido movilizando en los últimos años con las consignas "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir". En Venezuela las estadísticas de embarazos en adolescentes siguen siendo elevadas, lo que reafirma la importancia de reforzar la educación sexual y preventiva, dirigida no sólo hacia la adolescente femenina sino también hacia los adolescentes varones y hacia las y los adultos, al conjunto de la población, que las personas sexualmente maduras tengan a su alcance la posibilidad de obtener y usar anticonceptivos. El embarazo precoz, aperte de las posibles implicaciones médicas, introduce una responsabilidad prematura y suele perturbar el proceso de la educación formal de las adolescentes, que hasta no hace mucho solían ser excluídas de las escuelas por este motivo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, les dan un marco de protección de sus derechos, y una Resolución (la 1.762) del Ministerio del Poder Popular para la Educación (1996), prohíbe la exclusión de las adolescentes embarazadas de los planteles escolares.