Efemérides del 4 de septiembre (versión año 2022): Día del Trabajador Público en Venezuela

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 4 de septiembre:

Día del Empleado o Trabajador Público en Venezuela. El día 4 de septiembre de 1970 se promulgó la Ley de Carrera Administrativa. Aunque los trabajadores del sector público suelen recibir felicitaciones oficiales en estas fechas, lamentablemente sus salarios se mantienen precarizados desde hace años (prolongando su situación de miseria), al no cumplirse el Art 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece un salario mínimo que debería tener como referencia el costo mensual de la canasta básica: Pero resulta que el salario oficial no cubre ni una ínfima fracción de ésta, además de que hay una pérdida generalizada de beneficios: se ha venido degradando el sistema de seguridad y salud, las jubilaciones y prestaciones... Sus derechos laborales de conjunto vienen siendo violados, particularmente en el marco de la aplicación de unas tablas y ajustes de lo que se ha conocido como "Instructivo ONAPRE", pero que el TSJ dice que "no existe", a pesar de que los trabajadores lo sientan en carne propia. También están en juego otros derechos laborales y sindicales de las y los servidores públicos, así como su participación democrática como trabajadores en los asuntos del Estado y en la dignificación de su labor frente al flagelo de la corrupción. En 2012, en esta fecha dedicada al Empleado Público venezolano, el presidente Hugo Chávez, como en otras ocasiones, le rindió homenaje a la labor diaria de estos trabajadores al servicio del país, a los que calificó como "savia fundamental en la construcción de la patria nueva"; un reconocimiento que les haría por última vez en su día nacional, antes de su fallecimiento. Otros vientos soplan en la actualidad. Y algo muy lamentable es que la precariedad laboral sumada a la burocratización a altos niveles presiona para que se degrade la función pública en perjuicio de todas y todos los venezolanos. Por eso los empleados de la administración pública tienen ante sí un día para la lucha más que un día de celebración.

Día Mundial de la Salud Sexual, una iniciativa promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) desde el año 2010. La finalidad de esta efeméride es concienciar a la población acerca de la promoción de los derechos sexuales, la diversidad sexual, así como la salud sexual y reproductiva de una manera placentera, sin discriminación o riesgos. Asimismo, se trata de divulgar información acerca de los factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual y contagios, así como de promover la adopción de las precauciones pertinentes para una vida sexual saludable y segura.

Día internacional del Taekwondo. Arte marcial incluido como deporte olímpico oficial. Tiene siglos de historia reconocida. Surgió en Corea y comparte sus orígenes con otras artes marciales asiáticas. Además de tener sus técnicas de golpes, su filosofía se basa en los principios del taoísmo y el confucionismo, que establecen parámetros morales de cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indómito.

Día Mundial del Síndrome PFAPA o Síndrome Marshall. Es una enfermedad auto-inflamatoria. Los síntomas del Síndrome PFAPA son fiebre periódica o recurrente. Se acompaña de otros síntomas como faringoamigdalitis, adenopatías cervicales, aftas orales, dolores articulares y malestar general. Afecta sobre todo a niños y niñas entre 1 y 10 años. Los síntomas suelen mejorar hasta incluso desaparecer con una única dosis de corticoides orales. El pronóstico es bueno, pero los brotes causan mucha preocupación a las personas cuando aún no ha sido diagnosticada la enfermedad. Un diagnóstico temprano es muy importante para los niños que padecen este síndrome.

En Argentina es Día de la Historieta y el Día del Inmigrante; este último en conmemoración de la fecha de 1812 en la que el Primer Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de La Plata dictó una resolución que ofrecía "inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio" nacional.

En Bolivia es el Día Nacional de las Áreas Protegidas.

En Chile es el Día Nacional del Vino. El país se destaca en la producción vinícola.

En 1781 en Nueva España (en lo que hoy es la California de Estados Unidos), se funda el pueblo de la "Reina de los Ángeles", que en el futuro se convertirá en la populosa ciudad de Los Ángeles. La región era denominada por los indígenas como el "Valle del Humo" (en su respectiva lengua). La fundación del asentamiento colonial español, en ese entonces, estuvo a cargo del capitán catalán Gaspar de Portolá y el misionero franciscano (español-mayorquín) Junípero Serra. Hoy es una de las más pujantes ciudades de los Estados Unidos de América.

En 1797 tropas a cargo de militares de tendencia republicana entre los que se encuentra Napoleón Bonaparte, ocupan París (Francia) y derrocan al gobierno del Directorio (forma de gobierno adoptada por la República en la Revolución Francesa). Decretan que quien intente favorecer el regreso a la monarquía o la Constitución de 1793 será fusilado.

En 1802 Johann Georg Friedrich Grotefend, filólogo alemán, abre la puerta para descifrar la misteriosa escritura cuneiforme de babilonios y persas, al presentar un alfabeto rectificado.

En 1874, muere el músico y pedagogo Manuel Antonio Carreño, muy conocido por suManual de Urbanidad y Buenas Maneras (n. 1812). Dicho manual fue una referencia para el comportamiento social formal hasta por varias décadas, en el siglo pasado, aunque poco se cumpliese y luego fuesen cambiando mucho las costumbres.

En 1882 en Nueva York (EE.UU.), Pearl Street se convierte en la primera calle iluminada por lámparas artificiales en el mundo.

En 1886 en Skeleton, Arizona, bajo promesa de ser tratado como prisionero de guerra, y no como "bandolero", se produce la rendición del líder indígena Gerónimo y apaches liderados por él, ante el ejército estadounidense. Luego de unos años en la prisión de Fronteras (Sonora), donde hoy existe un museo que lleva su nombre, el jefe apache rebelde fue trasladado a una reserva india en Oklahoma, donde vivió hasta 1909.

En 1888 en Stuttgart (Alemania), nace Oskar Schlemmer, que será diseñador, pintor y escultor y formará parte de la Escuela Bauhaus, movimiento artístico referente a nivel internacional. Su obra más conocida será el Ballet Triádico (1922), que mostraba a los bailarines vestidos de formas geométricas.

En 1898, nace en Zaraza, estado Guárico, el poeta Rodolfo Moleiro (f. 1970); abogado y poeta, miembro de la llamada "Generación de 1918". Inicia sus actividades literarias hacia 1914. Colaborador de los diarios El Universal (desde 1918), El Nuevo Diario (desde 1916), así como de las revistas Renovación (1915), Actualidades (1918), Revista de Aguilar (1918) y Cultura Venezolana (a partir de 1922). Uno de los representantes de la llamada "Generación poética de 1918", junto con Andrés Eloy Blanco, Jacinto Fombona, Fernando Paz Castillo, Enrique Planchart, Pedro Sotillo, Luis Barrios Cruz y otros.

En 1905, nace en el Reino Unido, Mary Renault, escritora que se especializará en novela histórica, ambientada en la antigua Grecia, además de escribir una conocida biografía de Alejandro Magno, en 1975.

En 1939, el Presidente Lázaro Cárdenas anuncia la neutralidad de México frente a la Segunda Guerra Mundial.

En 1952, se crea la Escuela de Ingeniería de Petróleo en la Universidad del Zulia.

En 1965 muere en Gabón, Albert Schweitzer, médico, teólogo y misionero francés (o franco-alemán, alsaciano), que en 1952 recibió el Premio Nobel de la Paz. Además de aprovechar el otorgamiento para fustigar la guerra, con el discurso: "El problema de la paz en el mundo de hoy", dedicó el importe del premio a la reconstrucción de una leprosería en Lambaréné (Gabón, Africa), en la cual, desde 1913, ya había antendido a miles de enfermos. Por su obra médica y filantrópica ya se le había conferido el premio Goethe en 1928, y otros como la Legión de Honor en 1948.

En 1970, en Chile, la Unidad Popular, liderada por Salvador Allende Gossens, gana las elecciones. Era una alianza de partidos de izquierda, integrada por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), la Acción Popular Independiente (API) y el Partido Social Demócrata (PSD), a la cual se incorporaron para apoyar al gobierno de Allende en 1971 la Izquierda Cristiana y el Partido Izquierda Radical. Su ofrecimiento era el de establecer un Estado socialista por la vía electoral, democrática y constitucional, lo que fue conocido como la "vía chilena al socialismo" o "vía pacífica al socialismo". Tal gobierno adoptó medidas como la nacionalización del cobre, la estatización de áreas claves de la economía y el impulso de una reforma agraria, así como de políticas sociales progresistas. No llegó a expropiar a la burguesía ni a desarrollar consecuentemente los organismos de poder del proletariado chileno para transferirle realmente el control del Estado y el de la Fuerza Armada. Los militares, en un clima de saboteo de sectores burgueses y de la oposición de derecha, le dieron en 1973 un cruento y genocida golpe de Estado (encabezado por el general Pinochet) que terminó de manera sangrienta y muy represiva con esa experiencia, con métodos de guerra civil contra la izquierda, los trabajadores y sectores populares. El gobierno de la Unidad Popular, pese al gran apoyo de los trabajadores y sectores del pueblo chileno, no sería capaz de superar el sabotaje capitalista y la conspiración de los militares y del imperialismo norteamericano, en el marco de la confrontación geopolítica internacional conocida como la Guerra Fría, entre EE.UU y las principales potencias capitalistas de Europa y el mundo, por un lado, y la Unión Soviética, por el otro. Sin embargo, la revolución chilena marcó un hito histórico fundamental y sigue siendo un alto punto de referencia para la lucha revolucionaria socialista en América Latina y en el resto del mundo. Hoy, herederos políticos de Allende, vuelven a intentar en Chile una experiencia política reformista.

En 1985 en la Universidad Rice de Houston, Texas (EE.UU.), el astroquímico Harry Kroto, realiza con otros investigadores, experimentos con los que descubren casualmente una nueva forma de carbono en estado puro. Los experimentos los hicieron tratando de convertir carbono gaseoso en partículas, fenómeno que se produce en las estrellas. Conjuntamente con él participaron los norteamericanos Richard Smalley y Robert Curl, así como dos estudiantes de postgrado.

En 1998, nace Google, fundada oficialmente por Larry Page y Sergey Brin. El nombre Google hace referencia a la expresión matemática del número 1 seguido de 100 ceros. La firma comenzó a funcionar a partir del 27 de septiembre del mismo año. Google es el más utilizado y popular motor de búsqueda en Internet.

En 2005 Estados Unidos solicita a la Unión Europea y a la OTAN ayuda de emergencia para afrontar las consecuencias del huracán Katrina. El Gobierno de EE.UU ha solicitado oficialmente a la Comisión Europea (CE) y a la presidencia británica de la UE que envíen ayuda de emergencia para asistir a las víctimas del huracán Katrina, incluyendo en la petición medicinas, alimentos y medios materiales. Es la primera vez en la historia que Washington solicita a la UE este tipo de asistencia.

En 2013 el Senado de Estados Unidos autoriza el ataque a Siria solicitado por el presidente Barack Obama, por el (presunto) "uso de armas químicas contra civiles". La acusación de uso de armas químicas o de destrucción masiva también sirvió para "justificar" la invasión y guerra contra Irak, aunque no ha habido en el mundo mayor demostración de uso de armas de destrucción masiva contra civiles que el lanzamiento de bombas atómicas por los EEUU durante la II Guerra Mundial.

En 2013, por segunda vez Pablo Sandoval conecta tres jonrones en un mismo juego de las Grandes Ligas.

En 2014, al cabo de más de cuatro años en estado de coma, muere en Buenos Aires, a la edad de 55 años, el músico, compositor y productor discográfico Gustavo Adrián Cerati, líder de la banda Soda Stereo, uno de los artistas más importantes, populares e influyentes del rock latinoamericano.

En 2021, la super atleta paralímpica venezolana Lisbeli Vera Andrade, logró una nueva medalla de oro para Venezuela en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con un tiempo de 24.52 en los 200 metros T47. De esta manera obtiene su segunda presea dorada luego del oro que ganó en los 100 metros. Ver: (VIDEOS) Histórico: La súper atleta Lisbeli Vera le da a Venezuela otra medalla de oro en los 200 metros T47: www.aporrea.org/venezuelaexterior/n367516.html

En 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordena desclasificar en los siguientes seis meses documentos secretos de la investigación gubernamental sobre los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001. Familias de algunas de las aproximadamente 3.000 personas asesinadas por Al Qaida el 11 de septiembre de 2001. Los documentos clasificados podrían contener evidencias sobre la trama del atentado.

En 2021, Díaz-Canel, criticó al mandatario estadounidense, Joe Biden, por renovar la Ley de Comercio con el Enemigo, un estatuto de 1917 que sustenta el embargo económico a la isla. El presidente Miguel Díaz-Canel reafirmó en esa declaración la voluntad de resistencia de Cuba frente al bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos contra la isla desde hace más de seis décadas. Ver: Cuba rechaza extensión de ley que prorroga bloqueo de EEUU. TeleSUR / Aporrea - www.aporrea.org/tiburon/n376380.html

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org