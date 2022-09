Efemérides del 1ro de septiembre (versión año 2022): En 1846, se inicia en Venezuela la “Insurrección Campesina”

, una agrupación de Estados surgida a raíz de la llamada Guerra Fría o conflicto geopolítico e ideológico mundial que enfrentó a la Unión Soviética (URSS) y a los Estados Unidos y sus aliados, hasta que se produjo la desaparición de la URSS (actual Rusia y otras naciones) y de los llamados países comunistas de Europa del Este y de Asia Central (entre 1989 y 991). La finalidad del MPNA era conservar una posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias. A pesar del cambio del cuadro mundial que le dio origen, la organización continúa vigente en torno a los principios básicos con que se conformó. Muchos de los que la integraron fueron países con gobiernos nacionalistas o que habían logrado su independencia de la dominación colonial. Destacan entre sus fundamentos, la cooperación regional, el no intervencionismo, la defensa de la independencia nacional y la crítica del imperialismo, del racismo, del sionismo... En el siglo XX la orientación del movimiento estuvo muy ligada a la idea del "tercermundismo" (países también llamados “en desarrollo” o del “Sur”). Han formado o forman parte de los No Alineados más de 130 países y casi una veintena se mantienen como observadores, con variaciones que dependen de la disolución de algunas naciones y el surgimiento de otras o del cambio de las políticas internacionales de los gobiernos de turno.