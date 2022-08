Efemérides del 23 de agosto.- Conmemoraciones: Ejecución de Sacco y Vanzetti / Las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo / La trata de esclavos

En 1927, Nicola Sacco y Batolomeo Vanzetti, dos activistas obreros, son asesinados en la silla eléctrica por el sistema judicial de los Estados Unidos, acusados de un crimen que no habían cometido. Los dos obreros anarquistas Sacco y Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica acusados de robo a mano armada con asesinato de dos personas, como repuesta del estado capitalista a su lucha por sus hermanos de clase. Su juicio concentró gran atención internacional y fue desarrollado con procedimientos altamente cuestionables, evidenciando una retaliación anti obrera y prejuicios hacia los inmigrantes, así como hacia su ideología. En contra de este juicio y de la previsible condena se conformó un Comité de Defensa (a escala nacional e internacional), que juntó pronunciamientos de personalidades destacadas y se impulsaron apelaciones al veredicto de la condena a muerte, clamor que cayó en saco roto, al no ser capaz de conmover a la parcializada Corte Suprema de los Estados Unidos. Se dieron protestas masivas en Estados Unidos y y en otros países del mundo (Europa, Japón, Sudamérica, Sudáfrica...). Wikipedia recoge que, según se dijo entonces, el juez en el caso le habría comentado al jurado: "Este hombre (Vanzetti), aunque no haya en realidad cometido ninguno de los crímenes que se le atribuyen, es sin duda culpable, porque es un enemigo de nuestras instituciones", pero lo expresado no aparece en los registros, aunque también se conoció que frente a sus colegas se refería a ellos como "bastardos anarquistas". Estas actitudes se siguen observan aún hoy en día por parte de recalcitrantes exponentes de la derecha ultraconservadora estadounidense, entre quienes el supremacismo blanco tiene mucho peso. La ejecución de la sentencia de muerte se efectuó el 23 de agosto de 1927 y generó una nueva ola de protestas obreras en diversas capitales del mundo. En la conciencia histórica de la clase trabajadora mundial quedó grabado que les dieron muerte por sus posiciones de clase y por su u ideología anarquista (anticapitalista). Investigaciones posteriores y la publicación de sus declaraciones de inocencia, arrojaron mayores fundamentos para el repudio a la condena. En 1977, el gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, hizo una declaración diciendo que Sacco y Vanzetti fueron injustamente enjuiciados y encarcelados y que "cualquier desgracia debería ser para siempre borrada de sus nombres". Ambos trabajadores condenados por el capital son una referencia universal para el movimiento obrero y marcan el papel y carácter de clase de la justicia burguesa.