Efemérides del 18 de agosto (Versión año 2022): "Día en Defensa de la Vida y la Salud en el Trabajo", en Venezuela

En 2006, la Corte Suprema chilena confirma el desafuero del dictador Augusto Pinochet por malversación de fondos públicos . Pinochet, contaba en ese momento con 90 años, pero no se le estaba imputando por sus delitos porincipales de crímenes de lesa humanidad, asesinatos masivos, torturas y desapariciones que ordenara cuando derrocó al presidente constitucional Salvador Allende en 1973. Pinochet manejaba cuentas ilícitas en el exterior y esta decisión, permitiría interrogar al ex jefe del Ejército sobre el uso de gastos reservados y otros fondos de origen público, pudiendo ser procesado por ello.

En 2020, el Constituyente chavista por el PSUV, Nestor Francia, afirma que las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional pautadas para diciembre de ese año "están hechas para que gane el PSUV aún siendo minoría." De esta manera aparecen críticas internas al manejo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por encima de ella, en este caso a través de una entrevista en la cual también afirmó haberse enterado a través de la televisión de la disolución de la ANC, anunciada por el Presidente Nicolás Maduro: "Si el Presidente anuncia algo que no ha sido discutido por la Constituyente, está usurpando una función que tenemos nosotros como cuerpo. Yo me enteré ayer por televisión y yo soy Constituyente," manifestó. "Esa Constituyente no ha cumplido con el papel de una Asamblea Constituyente. Esta Constituyente lo que ha servido es para reforzar el poder y control del PSUV. Esa es la verdad y lo lamento mucho y le pido perdón a mis electores por haber sido parte de eso," ... "Ese cuento de la Democracia Participativa y Protagónica, más bien está en retroceso," dijo en aquella oportunidad, hace ya dos años. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n358069.html