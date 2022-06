Lea las efemérides del 13 de junio (versión año 2022): En 2019, Reino Unido firma orden de extradición del fundador de WikiLeaks a EEUU

Día Mundial contra el Cáncer de Piel. Se conmemora con el fin de sensibilizar sobre la importancia de su prevención y de adoptar buenos hábitos para evita esta enfermedad, considerada muy común en todo el mundo.Es una de las enfermedades que pueden evitarse tomando precauciones básicas. Sus signos pueden verse muy precozmente. El principal factor de riesgo es la exposición a los rayos UV, o rayos del sol. Para prevenirlo se recomienda no tomar el sol entre las 12 y las 16 h. en los países tropicales, y en los que tienen estaciones, no hacerlo en esos horarios durante las fechas de verano, además de tratar de no permanecer bajo el sol durante largos períodos, usar cremas solares de alto factor de protección, ponerse anteojos de sol, colocarse bajo sombrillas y cubrirse con ropa, hidratarse con frecuencia, y consultar al dermatólogo ante cualquier signo de alerta (manchas, irritaciones, escamaciones, alteraciones sangrantes, condificultades de cicatrización o con picores, así como verrugas y lunares sospechosos).