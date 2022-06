Lea las efemérides del 8 de junio (versión año 2022): Día Mundial de los Océanos

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 8 de junio: Día Mundial de los Océanos. Fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para las especies y para el ambiente, así como para la pureza de la atmósfera y para mantener el balance climático. Representan el principal hábitat de gran parte de la vida existente y son el pulmón del planeta, generadores de oxígeno. Son esenciales el lograr el equilibrio ecológico tanto acuático como terrestre. Pero... resulta que están en riesgo y seriamente afectados por la contaminación. En 1992 se celebra el primer Día Mundial de los Océanos coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil. Día Mundial del Terapista del Lenguaje. Se celebra como homenaje a las y los profesionales de la Terapia del Lenguaje (también llamada Logopedia) consistente en la ayuda o tratamiento profesional a personas con trastornos del lenguaje, principalmente niños con alteraciones en su proceso de desarrollo o con patologías que afectan al lenguaje (tanto expresivo oral como comprensivo e incluso en la lecto-escritura), a través de métodos especializados para a mejorar la dicción y la comunicación, favorecer el proceso del desarrollo del lenguaje y también de la lengua escrita. Igualmente se ocupan de los problemas que afectan la motilidad y las funciones de los órganos fono-articulatorios. Estos profesionales suelen trabajar en estrecha colaboración con equipos multidisciplinarios y con psicólogos y docentes, sobre todo en el ámbito de la Educación Especial. Día del Chocolate, en Venezuela. El cacao venezolano es reconocido internacionalmente por su excelente sabor y calidad. El chocolate con alto contenido de cacao, es un buen alimento, consumido de manera saludable para aprovechar sus propiedades. El trabajo de los chocolateros, artesanos y productores del cacao y el chocolote, forma parte de la tradición y cultura venezolana. La celebración de la fecha fue lograda a través de la recolección de varios miles de firmas a nivel nacional para formalizar la solicitud e instauración de esta efeméride. Al llegar los españoles a Venezuela, los indios venezolanos tomaban una bebida preparada con cacao. La semilla era utilizada incluso para el intercambio por otros productos, además de darle al cacao otros variados usos. En la época colonial el cultivo, procesamiento y comercialización del cacao se convirtió en una de las principales actividades económicas. El 8 de junio de 1861, fue fundada la primera empresa chocolatera del país: La India. La iniciativa del Día del Chocolate en el país, fue promovida originalmente por la Fundación Nuestra Tierra, para resaltar el trabajo de los chocolateros y el cacao venezolano, y a ella se sumaron otras voluntades. Día Mundial Contra la Falsificación y la Piratería. Tiene por finalidad dar a conocer las desventajas de la compra y venta de bienes y servicios ilegales, así como generar conciencia hacia el consumo responsable. La adquisición de bienes, productos y servicios falsificados supone un riesgo para la salud y seguridad de los consumidores, afectando sus derechos básicos, tales como el derecho de garantía, devolución del producto y derecho al reclamo. También está conectado este día con los derechos de autor y de propiedad intelectual. Día Internacional de los Tumores Cerebrales. Es para sensibilizar acerca de las causas, los riesgos y el tratamiento de los tumores cerebrales, así como ofrecer apoyo y solidaridad a los pacientes y sus familiares. La efeméride se crea en el año 2000 por iniciativa de la Asociación de Tumores Cerebrales de Alemania. Representando el 2% de los casos de cáncer en adultos. Los tumores cerebrales son masas generadas por el crecimiento de células anormales en el cerebro. Según su ubicación y volumen los tumores cerebrales pueden afectar funciones del sistema nervioso. Muchos de estos tumores pueden ser tratados y ser curables si son detectados a tiempo. Día del estudiante en Colombia. En 1929 en Bogotá, Colombia, es asesinado el estudiante Gonzalo Bravo Pérez luego de denunciar la masacre de las Bananeras y otros crímenes de Estado. Desde entonces, se conmemora en esta fecha el Día del Estudiante. En el año 632, muere Mahoma, profeta árabe, fundador del Islam. Falleció en la ciudad árabe de Medina, a la edad de sesenta y tres años. Era un comerciante que se convirtió en profeta y que según la religión islámica recibió de Dios o Alá, los preceptos del libro sagrado musulmán: El Corán. Dio lugar a un movimiento que se expandió posteriormente por muchas naciones y regiones del mundo, por lo que es uno de los cultos de mayor implantación, practicado por al menos 1.800 millones de musulmanes y cuyas enseñanzas y rituales incluso fundamentan las leyes de países de ese ámbito religioso. El Islam comparte con el cristianismo muchos de sus profetas bíblicos, como Nuh (Noé), Ibrahim (Abraham), Musa (Moisés) e Isa (Jesús). Entre los llamado Pilares del Islám están la profesión de fe, la oración cinco veces al día, la limosna, el ayuno durante el mes el ramadán y la peregrinación a la Meca. Prohibe el alcohol. Tras la muerte de Mahoma los árabes extenderían su religión por tres continentes (Asia, África y Europa) y los imperios islámicos serían los más poderosos de la Edad Media, incluyendo la dominación que ejercieron sobre la Península Ibérica (lo que hoy es España y Portugal) durante varios siglos. En el año 1595 en Venezuela, los corsarios ingleses Amyas Preston y George Somers asaltan y queman Caracas. En 1794, en el marco de la Revolución Francesa Francia, inaugura el "Culto de la Razón y del Ser Supremo", con una gran cantidad de festivales en toda Francia. En 1813, Simón Bolívar lanza la «Proclama a los merideños», donde anuncia la guerra a muerte, posteriormente decretada el 15 de junio de 1813 en Trujillo. Fue el período de la guerra de independencia de Venezuela, comprendido entre 1812 y 1820, y que incluye la caída de la Primera República de Venezuela por el triunfo de Domingo Monteverde, y la firma del Tratado de armisticio y regularización de la guerra entre Simón Bolívar y Pablo Morillo. En 1838, murió Francisco María Faría (n. 1791), militar venezolano, que peleó primero en el bando realista y luego en el patriota en la guerra de independencia de Venezuela. Inicialmente, en 1813 peleó en el bando realista, en el que permaneció hasta 1821 cuando se pasa al bando republicano. Participó en varias importantes batallas. Posteriosmente adhirió al movimiento de la Cosiata (separación de Venezuela de la Gran Colombia). Estuvo en la llamada "Revolución de las Reformas" contra el gobierno de José María Vargas. Llegó a hacerse con el control de la provincia de Maracaibo. Luego de varios episodios fue hecho prisionero y murió enfermo en prisión. En 1928, nace Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano, fundador de la Teología de la Liberación. En 1945 nació Guillermo "Fantástico" González (f. 2020), presentador, actor y empresario español nacionalizado venezolano. Destacó por batir récords de audiencias con el programa "¿Cuánto vale el show"?, emitido en la televisión en Venezuela en 1980. En 1949 George Orwell publica la novela "1984". Es uno de los libros más influyentes del siglo XX y es una novela política de ficción distópica. La novela popularizó los conceptos del omnipresente y vigilante Gran Hermano o Hermano Mayor, de la notoria habitación 101, de la ubicua policía del Pensamiento y de la neolengua, adaptación del idioma inglés, en la que se reduce y se transforma el léxico con fines represivos, basándose en el principio de que lo que no forma parte de la lengua, no puede ser pensado. En 1951, se inauguró el Mercado de Quinta Crespo en Caracas. Se trata de uno de los mercados más antiguos de la ciudad que conserva en algunas partes un ambiente de época propio de la etapa (años cincuenta) en que fue establecido. En 1953, en los Estados Unidos, cuando aún imperaba el apartheid racial, la Corte Suprema obliga a los restaurantes de Washington a atender a clientes negros. En 1955, nació Tim Berners-Lee, científico de computación británico, conocido por ser el padre de la World Wide Web (lo que conocemos como Internet) y creador de la primera página web de la historia. En 1972, en la guerra de Vietnam, el fotógrafo Nick Ut toma la famosa foto Premio Pulitzer de la niña Phan Thị Kim Phúc quemada por el napalm norteamericano, corriendo desesperada y sin ropas por una carretera. En 1975, se produce el lanzamiento de la sonda espacial soviética Venera 9 con destino a Venus. En 1984, es declarada legal la homosexualidad, en el estado australiano de Nueva Gales del Sur. En 1987 en Venezuela se creó la Parroquia El Junquito en Caracas. Posee atractivos turísticos: paseo a caballo, comidas típicas, parques y paisajes de zona montañosa. Conecta por su misma vía con la Colonia Tovar (pueblo de características alemanas) y en bajada conduce a playas de La Guaira. En 2004, ocurrió el tránsito de Venus, un evento astronómico que sucede cuando Venus pasa directamente entre el Sol y la Tierra; este hecho es análogo a los eclipses solares causados por la luna, pero la distancia y el tamaño aparente de Venus hacen que este sólo pueda verse como un pequeño punto negro que atraviesa la cara visible del Sol durante un tiempo de entre 5 y 8 horas. En 2007 desde los Estados Unidos, la NASA lanza el transbordador espacial Atlantis. Completaría 33 misiones, permaneciendo en el espacio 293 días, con 4.648 órbitas y cubriendo una distancia total de 194.168.813 km, antes de la misión STS-135. En 2009, PDVSA fue certificada como la cuarta empresa petrolera más importante del mundo, pues sus activos físicos pasaron de 50 mil millones de dólares hasta 71 mil millones. Se consideró una demostración de la fortaleza de la primera industria venezolana, pero pocos años después entraría en una dramática etapa de declinación. En 2009, murió el escritor y profesor de la cátedra Lenguas Indígenas de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia (Venezuela), Miguel Ángel Jusayu, autor de obras como "Diccionario Sistemático de la Lengua Guajira: guajiro-castellano"; "Morfología de la Lengua Guajira"; "Ni era vaca ni era caballo", editado en castellano, sueco, danés y noruego; entre otros textos. En 2009 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó el genocidio indígena que se produjo en Bagua, al norte de Perú, en el cual efectivos policiales llevaron a cabo una sangrienta represión tras una protesta indígena, la cual dejó saldo de 47muertos. La CIDH instó al Estado peruano a "esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias". En 2017 Venezuela le ganó a Uruguay en penales y avanzó a la final del Mundial Sub 20 en Corea del Sur. La Vinotinto se impuso a Uruguay en penales (4-3), tras el 1-1 en 120 minutos reglamentarios, para clasificar a la final del Mundial de la categoría.