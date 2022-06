Lea las efemérides del 6 de junio (versión año 2022): Día Mundial del Paciente Transplantado

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 6 de junio: Día Mundial del Paciente Trasplantado. Objetivo: fomentar una cultura de donación de órganos y dar una oportunidad de vida a pacientes. Además de la concienciación sobre la práctica de la donación, también se resalta el combate de la explotación comercial y tráfico de órganos. Se celebra el El día fue instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Día de la Lengua Rusa. El ruso es uno de los idiomas oficiales de la ONU y este día tiene el objetivo de reconocer la riqueza cultural e histórica de de esta lengua. La celebración es parte de la promoción de la diversidad cultural y el multilingüismo. Coincide con la fecha de homenaje al gran poeta ruso Alexander Pushkin. Día Mundial de Concienciación sobre la Importancia del Control de Plagas, tiene la finalidad de destacar la importancia del control de plagas para el beneficio de la salud de las poblaciones, los bienes materiales y el ambiente. Se brinda reconocimiernto a las personas, empresas e industrias que se dedican a la sanidad ambiental y control de plagas urbanas. Se celebra desde 2017, por iniciativa de la Asociación China de Control de Plagas, con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otras organizaciones internacionales. Algunas de las plagas que más afectan a los espacios urbanos y rurales son, además dde los mosquitos y las moscas, los ácaros del polvo, las cucarachas, las ratas y ratones, las garrapatas, las pulgas, los chinches... En algunos países surgen inmensas plagas de langostas (voladoras) que arrasan cultivos. Las plagas pueden ser portadoras de agentes que provocan enfermedades. Día Mundial de la Hidradenitis Supurativa, enfermedad crónica de la piel, recurrente y potencialmente discapacitante. Se caracteriza por la aparición de nódulos y abscesos en axilas, ingles, región perineal y/o perianal, mamas y glúteos, que derivan en fístulas drenantes y cicatrices. Comunmente se les llama "golondrinos" o "bartolinos". No es contagiosa y se manifiesta en adultos jóvenes, especialmente en mujeres. Día Mundial del Yo-Yo. Este juguete, muy usado por niños y adolescentes, fue popularizado por Donald F. Duncan, por lo que se eligió el día de su nacimiento (6 de junio de 1892) para la celebración de la efeméride. Se ubica el origen de la palabra yoyo en Filipinas, que en el idioma tagálog significa "viene-viene", debido al desplazamiento del doble disco que baja y sube por una cuerda en la que va enrollado (se enrolla y se desenrolla. Se dice que el yoyo, además de divertir, ayuda a aliviar el estrés, fomenta la concentración y la coordinación. Es un juego tradicional sencillo. Día de la Radiodifusión. Si bien se conmemora el inicio de transmisiones de la primera emisora venezolana llamada AYRE el 23 de mayo de 1926; es a partir del 06 de junio de 1934, tras la creación de La Voz de Carabobo, que comienzan a fundarse emisoras en las ciudades de Venezuela. En 1599 nació en Sevilla, España, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (f. 1660), que será uno de los mayores exponentes de la pintura española, no sólo del barroco, sino de todos los tiempos, con muy reconocidas obras. En 1606 nació en Ruan, Francia, Pierre Corneille (f. 1684), dramaturgo francés icónico del teatro del siglo XVII, junto con Moliére y Racine. Se inaugura el Museo Ashmolean (1683). Primer museo universitario del que se tiene referencia. Su edificación inicial fue construida entre 1678 y 1683 en Oxford, Inglaterra. En 1762 en Cuba, una escuadra inglesa con más de 50 navíos y 14.000 hombres aparece frente a La Habana, sorprendiendo a las autoridades coloniales españolas, que en el puerto cuenta con sólo 14 buques de guerra anclados. El gobernador de la Isla, Prado Portocarrero pone en pie de guerra a todos los pobladores, la entrada de buques enemigos al puerto es cerrada con cadenas a la vez que son hundidas tres embarcaciones. La Habana resistirá hasta el 12 de agosto y los ingleses logran rendir la defensa del Castillo del Morro. En 1799 nació en Moscú el escritor, poeta, dramaturgo y novelista ruso, Aleksandr Serguéyevich Pushkin (f. 1837). Fundador de la literatura rusa moderna y del romanticismo en su país. Se considera que su obra más universal es "Borís Godunov", escrita para teatro, donde refleja la sociedad feudal de finales del XVI y comienzos del XVII. En el norte del Perú se inicia la independencia frente a España. (1821) Nace Rafael Bolívar Coronado (1884), periodista y escritor venezolano. Autor de la letra del Alma Llanera. En 1832 murió en Londres, Reino Unido, jurisconsulto y filósofo inglés Jeremy Bentham (n. 1748), fundador del "utilitarismo", que fundamentó una nueva ética, recomendando emplear métodos que produzcan, o incrementen, la felicidad en el mundo. Este pensamiento quedó claramente recogido en su principal obra: "Introducción a los principios de moral y legislación" publicado en el año 1789. El objetivo último es lograr "la mayor felicidad para el mayor número". En 1875 nació en Lübeck (Alemania) Thomas Mann (f. 1955), un novelista y crítico alemán, figura importante de la literatura de la primera mitad del siglo XX. Sus novelas exploran la relación entre el artista y el burgués o entre una vida de contemplación y otra de acción, cbras como "La Montaña Mágica" o "Muerte en Venecia" (algunas llevadas al cine). En 1884, nació Rafael Bolívar Coronado (f. 1924), periodista y escritor venezolano. Junto con el músico y compositor Pedro Elías Gutiérrez, compuso la zarzuela Alma Llanera, estrenada en Caracas el 19 de septiembre de 1914. Es un joropo que es considerado como un emblema nacional que representa a Venezuela a nivel internacional. El Alma Llanera es hoy considerada como el segundo himno de Venezuela. Muere Anselmo Belloso Rodríguez (1885), militar venezolano (zuliano) que luchó junto a los próceres Rafaél Urdaneta y al Libertador Simón Bolívar. Fue uno de los fundadores de Bolivia. Alistado a los 15 años en calidad de aspirante a las órdenes del General Rafael Urdaneta, formando parte del batallón Maracaibo. En 1825, es llamado para acompañar a Simón Bolívar en su viaje libertario a Potosí y su nombre figura entre los fundadores de Bolivia. El capitán zuliano participó en la Batalla de Carabobo, en la Batalla Naval del Lago y en la Batalla de Ayacucho. Murió el 6 de junio de 1885 y fue llevado en hombros por el pueblo recibiendo del gobierno de turno los honores correspondientes a su rango. Hoy sus restos reposan en la Morada de los Ilustres del panteón zuliano. En 1934, en Venezuela, inició transmisiones la emisora La Voz de Carabobo con un transmisor diseñado en el país, construido por el técnico Gerardo Siblesz y Ramon Nunez E. La identificación de la emisora fue YV 6 RV onda larga y YV 6 RC onda corta. En la Segunda Guerra Mundial se realiza la Operación Overlord o Día D (1944). En 1946 en los Estados Unidos se funda la Basketball Association of America, actualmente conocida como NBA. En1958, murió Mario Briceño Iragorry (n. 1897), abogado, historiador, escritor, docente y político venezolano. Algunas de las publicaciones de Briceño Iragorry son: La Tragedia de Peñalver, Mensaje sin Destino (1952) y Por la ciudad hacia el mundo (1957) entre otras. En 1946, recibió el Premio Municipal de Literatura por su obra Casa León y su tiempo y en 1948, fue galardonado con el primer Premio Nacional de Literatura por su libro El regente Heredia o la Piedad heroica. Muere Carl Gustav Jung (1961), médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, que marcó pautas teóricas en la psicología de orientación psicoanalítica. Fue una figura principal en la etapa inicial del psicoanálisis y luego creó su propia vertiente. Postuló la existencia de un "inconsciente colectivo" anterior al inconsciente individual propuesto por Freud. Describió varios tipos de personalidades tomando en cuenta el pensamiento, los sentimientos, la sensación y la intución, en torno a la introversión y la extroversión. En 1971 se da el lanzamiento del Soyuz 11 (por la URSS). Fue la primera misión espacial tripulada en habitar una estación espacial (la Salyut 1). Duró un par de semanas en órbita, estableciendo un nuevo récord de permanencia en el espacio. En 1973, nació Coraima Torres, actriz venezolana, reconocida por su aparición en varias producciones de cine y televisión tanto en Venezuela como en Colombia. En Rusia, Alekséi Pázhitnov inventa el famosísimo videojuego Tetris. (1984), no sólo de entretenimiento sino de percepción, anticipación y agilidad mental. En1985, la policía de Brasil exhuma los restos del ciudadano Wolfgang Gerhard para probar que se trataba del médico genocida nazi Josef Mengele. Una prueba de ADN lo confirmó, en 1992. En 1995 se creó la parroquia El Paraíso ubicada en Caracas, Venezuela; aunque su constitución urbana comenzó en 1895, en ese entonces por iniciativa del entonces presidente Joaquín Crespo. Su desarrollo poblacional se da a partir de 1904, año en el que el presidente Cipriano Castro muda su residencia hacia la Mansión Villa Zoila. A partir de ahí vino la construcción de viviendas para la alta sociedad caraqueña en la nueva urbanización destacando la quinta Las Acacias, la Plaza Madariaga, el Estadio Nacional y el Hipódromo de El Paraíso, y el Club Venezolano Alemán. Posee varios monumentos históricos importantes y tiene un Parque Zoológico: El Pinar. Allí está la sede del Instituto Pedagógico de Caracas (IPC) de la Universidad Pedagógica Libertador. El Gobierno de Italia declara Pompeya parque nacional. (1995). En 2001, un jurado de Los Ángeles (Estados Unidos), condena a la empresa tabaquera Philip Morris (productora de los cigarillos Marlboro) a pagar 3000 millones de dólares a un fumador de 56 años de edad con cáncer de pulmón irreversible. En 2002 estalla a gran altura en el aire, sobre el Mediterráneo oriental, un objeto celeste o meteorito con la potencia de una bomba atómica. Fue considerado como un riesgo importante de impacto que hubiese podido tener terribles consecuencias. No había sido detectado, pero la explosión en contacto con la atmósfera lo desintegró. No se recuperaron fragmantos. En 2012 se constituye formal y jurídicamente la Alianza del Pacífico, Tratado de Libre Comercio. Norma un proceso de articulación política, económica y de cooperación entre los países miembros, con libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Da apertura a las transnacionales y es un mecanismo de articulación política, económica y de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú, en términos capitalistas. Ya Chile mantenía un TLC con Estados Unidos desde 2003. En 2018, Venezuela, para esta fecha, ya llevaba 111 medallas conquistadas en los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia.