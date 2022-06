Lea las efemérides del 3 de junio (versión año 2022): Día Mundial de la Bicicleta

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 3 de junio: Día Mundial de la Bicicleta (también hay otro Día de la Bicicleta que es el 19 de abril). La efeméride del hoy corresponde a una iniciativa de Leszek Sibilski, que con respaldo de la Alianza Mundial de Ciclistas (WCA) y la Federación europea de ciclistas (ECF), hizo campaña para promover una Resolución de la ONU que establece el Día Mundial de la Bicicleta. Se busca visibilizar los servicios de la bicicleta a la humanidad como medio de transporte que respeta al medio ambiente y a la naturaleza, que es silencioso, y que proporciona una oportunidad de ejercicio beneficioso para la salud de grandes y chicos, jóvenes y mayores. Ayuda a combatir el cambio climático, la contaminación y la congestión del tránsito automotor, al reemplazar los vehículos a motor que utilizan combustibles derivados del petróleo. Es el Día de los Diablos Danzantes de Yare, en Venezuela. Se trata de una tradición celebrada en San Francisco de Yare, estado Miranda, Venezuela, que ha sido proclamada por la UNESCO como "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad". Día del Profesional de Recursos Humanos. Es una profesión enfocada hacia la resolución de problemas laborales. Lamentablemente, en el capitalismo suele ser usada al servicio de los dueños del capital más que de la clase trabajadora. Día Internacional del Sommelier. Especialistas en bebidas y expertos en la degustación de vinos. Esta efeméride surgió en conmemoración de la fecha de creación de la Association de la Sommellerie Internationale (ASI), rindiendo homenaje a esa profesión. Asesoran a restaurantes, a productores y a clientes y examinan la calidad y diversidad de los vinos. Día del Inmigrante Italiano, en Argentina. En 1770, nace Manuel Belgrano. Abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar rioplatense, creador de la bandera de Argentina. En 1931, nace Raúl Castro, político y revolucionario cubano, hermano de Fidel Castro y presidente de Cuba entre 2008 y 2018. Dirigente del Partido Comunista de Cuba. Uno de los líderes principales de la Revolución Cubana. Participó en el Asalto al Cuartel Moncada en julio de 1953. Integró la expedición del Yate Granma, fue uno de loscabecillas del Ejército Rebelde que, comandado por Fidel Castro, combatió a la dictadura de Fulgencio Batista entre 1956 y 1959. Al triunfar la revolución, se ocupó de dirigir las Fuerzas Armadas Cubanas, desde 1959 hasta el 2008. En 1938: Muere Tulio Febres Cordero. Escritor, historiador, profesor y periodista venezolano. E1944:, nace en Caracas el actor y humorista Nelson Paredes (f. 2017), comediante venezolano famoso por su participación en el programa humorístico "Radio Rochela" y en varias películas. En 1948: Se inaugura el telescopio Hale en el observatorio Palomar en San Diego (Estados Unidos). En 1965: El astronauta Edward H. White, de la misión Gémini 4, es el primer estadounidense que realiza un paseo espacial, con una duración de 20 minutos. En 1972: En Venezuela, la DISIP perpetra la Masacre de La Victoria, donde mueren 7 integrantes de la dirección de Punto Cero y un ciudadano español acompañante, que había solicitado salir junto con los niños que se encontraban en la vivienda . Este ciudadano fue ejecutado enfrente de los niños, apenas se entregó. Luego las mujeres esposas de los guerrilleros muertos fueron detenidas junto con sus niños para ser sometidos a torturas y encarcelados en condiciones infrahumanas. En 1986: Nace Rafael Nadal, tenista español, ganador de campeonatos mundiales y único tenista en ser número 1 en tres décadas diferentes: la del 2000, la de 2010 y la de 2020. En 1990: Muere Robert Noyce. Ingeniero y físico estadounidense. Es junto a Jack S. Kilby, inventor del circuito integrado o microchip. Es cofundador de Intel y Fairchild Semiconductor. En 2006: Se crea la Fundación Villa del Cine en Guarenas, Venezuela. En 2017, en Londres se produce un atentado yihadista, que deja un total de 11 muertos y 48 heridos. Un grupo de tres terroristas condujo un vehículo por la acera del puente de Londres, atropellando a los viandantes y tres atacantes se bajaron del vehículo para apuñalar a numerosas personas en el mercado, una concurrida zona de restaurantes. En esa oportunidad, Ignacio Echeverría Miralles de Imperial (nacido en Ferrol, La Coruña), llamado el héroe del monopatín, empleado de banca, español, se enfrentó a uno de los terroristas del atentado, siendo asesinado por otro de éstos. En 2018, en Guatemala la erupción del Volcán de Fuego causa más de 100 muertos, 200 desaparecidos, 600 heridos y cerca de dos millones de habitantes afectados. Dos días más tarde se produce otra explosión. En 2021 Prensa IVIC informa del descubrimiento del primer fósil de perezoso gigante, de 20 mil años atrás, en el Valle de Caracas. Ver: www.aporrea.org/tecno/n365275.html En 2021, Nestlé reconoce que más del 60% de sus productos no son saludables Ver: www.aporrea.org/tecno/n365270.html De acuerdo a un documento interno de la empresa suiza, publicado por el Financial Times, que circulaba a principios de este año entre los altos ejecutivos de la compañía y que indicaba que más del 60% de los productos de su cartera de alimentos y bebidas no podía considerarse saludable bajo una "definición reconocida de salud".