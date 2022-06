Lea las efemérides del 2 de junio (versión año 2022): En 1962 ocurre el "Porteñazo" en Venezuela

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 2 de junio:

Día Mundial de la Lucha contra la Miastenia. Es una enfermedad neuromuscular rara y autoinmune, que afecta a miles de personas en el mundo. Se caracteriza por debilidad y fatiga rápida de cualquiera de los músculos bajo control voluntario.



Día Internacional de la Trabajadora Sexual. En 1975, en Francia, más de 100 prostitutas ocupan la iglesia de Saint-Nizier de Lyon, con el fin de llamar la atención sobre la escalada de violencia contra ellas. Se declaran en huelga por 8 días y mantienen la ocupación de la iglesia por 8 días, hasta que fue allanada por la policía. Con esta acción se dió inició a un movimiento a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. Hoy hay un debate entre quienes adoptan una posición abolicionista de la prostitución, apuntando a la prohibición de todo proxenetismo, y quienes estando contra la explotación sexual defienden el derecho de esas mujeres a disponer de su cuerpo.



Es el Día Nacional del Bombero Voluntario y también el Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas, en Argentina. En Italia es el Día de la República: Conmemora el referéndum popular de 1946, cuando los ciudadanos italianos fueron llamados a decidir qué forma de gobierno querían para su país tras la Segunda Guerra Mundial y la caída del Fascismo. Después de 85 años de monarquía, con mayoría olgada de votos a favor, Italia se convierte en República, y los reyes de la casa de Saboya son privados del poder monárquico y parten al exilio. También un día 2 de junio, en 1882, fallece Giuseppe Garibaldi, revolucionario italiano que luchó por la unidad de Italia. En sus tiempos como emigrado a Sudamérica apoyó a los movimientos independentistas. En 1537, el papa Paulo III declara por medio de una bula que los indígenas que habitaban el Nuevo Mundo eran "realmente hombres".



En 1816 Simón Bolívar decreta la libertad absoluta a todos los esclavizados que se alistaron en las filas del Ejército Patriota, conjunto de milicias que luchó en las guerras de independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela contra el imperio español. Esta medida constituyó el primer intento de eliminación de la esclavitud en Venezuela y significó el reconocimiento de la participación de los negros, pardos e indios en el EP. La acción cambió el escenario de la guerra de independencia a su favor.



En 1866 murió en Caracas a los 66 años de edad Luisa Cáceres de Arismendi (n. 1799). Heroína y prócer de la Independencia de Venezuela. Esposa del General Juan Bautista Arismendi. Como era tradición en la época, su educación es orientada para ejercer las labores propias de esposa y madre. Educada en el ámbito familiar, no recibió instrucción escolarizada. Durante años de cautiverio y destierro demostró su entereza ante la adversidad, manteniéndose firme y leal a sus principios e ideas. Tiempo después de ser liberada fue recibida con honores de heroína. En reconocimiento por su lucha por la Independencia de Venezuela, sus restos fueron sepultados en el Panteón Nacional venezolano.



En 1882, murió Giuseppe Garibaldi (n. 1807), principal impulsor de la unificación de Italia y del nacimiento de un nuevo Estado bajo la monarquía de Víctor Manuel II. Fue militar, profesor de matemáticas en Uruguay, fábricante de velas en Nueva York y político italiano. Hijo de un pescador de Niza, también fue marinero, capitán de la marina del Piomonte y luchador por las libertades de los pueblos.



En 1904 nació Johnny Weissmüller, quien fue uno de los mejores nadadores del mundo en los años veinte del siglo XX y el actor que encarnó a Tarzán. Oriundo de Banat, actual Rumania, el deportista y actor estadounidense de origen austríaco fue ganador de cinco medallas de oro olímpicas y una de bronce. Estableció un total de sesenta y siete récords mundiales. En el papel del mítico "Tarzán de los monos", interpretó unas veinte películas.



En 1913 nació Vicente Gerbasi (f. 1992), escritor, poeta, autor, político y diplomático venezolano, considerado el poeta contemporáneo más representativo y uno de los más brillantes exponentes de la lírica vanguardista, además de ser uno de los escritores más influyentes del siglo XX en Venezuela. En 1937 funda el Grupo "Viernes", conjuntamente con otros notables poetas. Ese mismo año publica su primer poemario titulado Vigilia del Náufrago. En 1968, Gerbasi gana el Premio Nacional de Literatura. Entre sus Obras: Libro de ensayos Creación y Símbolo, Mi padre el inmigrante. Gerbasi ha sido traducido a cerca de una decena de idiomas.



En 1928 murió Rafael Hernández León (n. 1856), compositor, músico y docente venezolano. Por su admiración hacia el prócer de la Independencia Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, compuso la obertura "Ayacucho", estrenada por la Banda Marcial de Caracas, dirigida por el músico Pedro Elías Gutiérrez el 9 de diciembre de 1924 (Centenario de la Batalla de Ayacucho). También compuso "Aves de Berruecos", en recuerdo del asesinato del Mariscal.



En 1933, nació en Montevideo, Horacio Ferrer, compositor e historiador del tango uruguayo. Fue un escritor, poeta, dramaturgo, periodista, autor, letrista, nacionalizado argentino, impulsor y presidente de la Academia Nacional del Tango (Argentina). Compuso más de doscientas canciones y escribió varios libros de poesía e historia del tango. Compuso tangos con el famoso Astor Piazzolla, como Balada para un Loco, incluida entre las cien mejores canciones latinas de la historia; Chiquilín de Bachín y la opereta María de Buenos Aires. Obras literarias: Romancero Canyengue, Loquita Mía, Libro del Tango, Arte Popular de Buenos Aires. En 1954, nace la cantante venezolana Mayra Martí (nombre artístico), también locutora, abogada, juez penal, docente universitaria y cantante venezolana demúsica popular venezolana. En 1966 apareció en el programa de televisión de Renny Ottolina. En 1967 ocupó el segundo lugar en el III Festival de Canción Popular Venezolana. En 1968, ganó el primer lugar en el 2º Festival de la Canción del Niño. En 1970, Mayra Martí participó en el Primer Festival de la Canción Latinoamericana, en Nueva York. En 1973 es ganadora del concurso Voz de Diamante de Venezuela.



En 1962, en Venezuela sucedió El Porteñazo; una Insurrección militar contra el gobierno del presidente Rómulo Betancourt. Esta sublevación surge ante la negativa del Gobierno de Rómulo Betancourt de producir las transformaciones democráticas que esperaba el país, luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Betancourt ordenó recuperar el control a cualquier costo. Resultaron al menos 400 muertos y 700 heridos, los cuerpos de los fallecidos fueron depositados en fosas comunes. El CN Manuel Ponte Rodríguez, CF Pedro Medina Silva y CC Víctor Hugo Morales, fueron algunos de los jefes rebeldes.



En 1963, con un decreto del príncipe regente Faisal, se abole la esclavitud en Arabia Saudita, último país que la reconocía oficialmente para ese entonces. En 1972, en Venezuela, la policía política y cuerpo de inteligencia conocido como DISIP, asesina a José Rafael Bottini Marín, y Ramón Antonio Älvarez, comandantes del grupo guerrillero Punto Cero. En 2010, CNN entrevista desde el Palacio de Miraflores en Caracas, al Presidente venezolano Hugo Chávez Frías, acerca de los temas que aborda el cineasta Oliver Stone en el Documental "Al sur de la frontera".



En 2011, el presidente de Estados Unidos Barack Obama informa públicamente que un equipo de operaciones especiales había dado muerte a Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo, jefe de la organización terrorista Al Qaeda. En 2014 en España, después de 39 años de reinado, el Rey Don Juan Carlos I de Borbón anuncia que abdicará debido a "problemas de salud", aunque esto sucede en medio de un gran escándalo por acusaciones de presunta corrupción y defraudación fiscal. Posteriormente se procede a la proclamación como Rey de su hijo, el Príncipe de Asturias, que pasa a ser Felipe VI y el Rey emérito Juan Carlos abandona España.



En 2016, en Venezuela se conoce que organizaciones sociales exigen anulación del Arco Minero del Orinoco (AMO). La noticia se dió a conocer luego de que el 31 de mayo, acudieran al TSJ la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, Observatorio de Ecología Política y Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, demandando ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad del Decreto 2248 que creó el Arco Minero del Orinoco, por ser un potencial peligro de destrucción a la naturaleza, además de amenaza para las etnias indígenas y lesivo para la soberanía nacional.



En 2018, la atleta venezolana María Gabriela Martínez gana la final de la espada femenina por equipos (teniendo una lesión en el tobillo) en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba. Soportó el dolor en el tobillo hasta alcanzar la medalla de oro número 17 para Venezuela.



En 2019, el papa Francisco pide perdón a la comunidad gitana por "la discriminación, segregación y maltrato" que ha sufrió a lo largo de la historia, en la que también tuvo responsabilidad la Iglesia. El pontífice dijo que "los cristianos y los católicos no son ajenos a tanto mal" en su visita al barrio Barbu Lautaru de la ciudad rumana de Blaj, habitado principalmente por gente de la étnia gitana o romaní. En 2020 Palestina acude a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para tratar de concretar una resolución contra el plan de Israel de anexarse territorios palestinos ocupados. En 2021, el diario estadounidense The Economist, reporta que la mayoría de los países que apoyaron la autoproclamación de Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela, había retirado "silenciosamente" su reconocimiento. En 2021, noventa y dos organizaciones exigieron al Estado venezolano reactivar el Programa de Trasplantes de órganos, suspendido desde el 1 de junio de 2017. Según el documento, cerca de 960 personas, entre ellos 150 niños, habían perdido la oportunidad de recibir un trasplante de órganos en los últimos años por la paralización de este programa. También denunciaron las malas condiciones de las unidades de hemodiálisis del país.