Lea las efemérides del 27 de mayo (versión año 2022): RCTV en 2007, pierde la concesión, pero el pueblo no obtuvo el control de TVes

En 2007 los empresarios de RCTV perdieron la concesión de la televisora por haber promovido un golpe de Estado, pero TVes no fue entregada al pueblo comunicador. Hoy a medios de comunicación populares como Aporrea, se les bloquea hoy en Venezuela, pero no por "golpistas" sino por ser portavoces de las luchas populares y de la crítica revolucionaria. En la imagen, de un lado el presidente de RCTV, Marcel Granier y del otro Aporrea en 2007, con la convocatoria del movimiento popular y los medios alternativos para respaldar la socialización de ese medio, lo que no es igual a "estatización"