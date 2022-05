Centro de Saberes Africanos Americanos y Caribeños celebró la velada de Cruz de Mayo

Cruz de Mayo en el Centro de Saberes Africanos y Caribeños

5 de mayo de 2022.- En Caracas, fue el único evento público que se reportó, en torno a la Celebración de Cruz de Mayo.



El Centro de Saberes la realizó por primera vez en 2019 de manera presencial y en 2020, virtual. En 2021, el Covid19 lo impidió de ambas formas.



Desde que empezó la Cuaresma Cristiana, ya Beatriz Aiffil y Reinaldo Bolívar, con el equipo del Centro de Saberes Africanos Americanos y Caribeños, estaban convencidos de que este año la cruz de bambú que reposa en el Salón de los Altares, debía reaparecer en todo su esplendor el 03 de mayo de 2022.



Beatriz inició la búsqueda entre décimistas y cultores que para tal día tienen sus agendas apretadas. Para finales de abril envió la gran noticia “Goyo Tovar, Yosanin Rodríguez, Neguel Machado, Soraya Padrón y Dionis Bahamonde, estarán con nosotros el martes 3 de mayo, en la Velada de la Cruz de Mayo”.



Desde el martes 24 de abril, la maestra Ely Varela, especialista en arte africano y espiritualidad se activó en lo concerniente a vestir la cruz del Centro de Saberes y traer las pequeñas cruces que le harían compañía. Realizó la consabida lista de materiales y orientó sobre lo que no podía faltar, como la convocatoria y la invitación a ofrendar. Hasta el mismo día 03 de mayo se ocupó personalmente con la ayuda de Alexis, Jesús, Esculpi, Yasimin de realizar el más bonito de los altares “este año la Cruz de Mayo debe venir con todo, profesor Reinaldo. Por sobre las vicisitudes de la Pandemia”. Y así lo comprendimos todos, Abraham, Roberto, Carmen, Mafer, Yatsuri, cada uno poniendo su grano de arena, en un equipo que muchos piensan es un ejército, pero en número no alcanza a ser una “compañía militar”, pero en creatividad, solidaridad y acción es una fuerza. Cualquier gasto que se haga, es una inversión porque habrá gran cosecha de éxitos, decía Ely.



El día esperado llegó. La gente plenó de nuevo los auditorios de Gradillas, adultos, jóvenes, niños y niñas. Todos atentos a cada palabra, en lo que era un taller práctico de Cruz de Mayo:



“La cruz es un símbolo anterior a Cristo, la usaban los romanos para ejecutar a los delincuentes. Era la horca, la guillotina de entonces. Después de Cristo se dignificó, se viste de mensaje de poder espiritual y resurrección. Cuando llega al pueblo se transforma en señal milagrosa de buena siembra y buena cosecha, en la resurrección de la esperanzas”, dijo el Rector del Centro de Saberes, Reinaldo Bolívar.



El altar se llenó de ofrendas, flores, frutas, semillas, café, baobab Y al compás de las explicaciones y anécdotas de los décimistas se vino la música sabrosa, la fulía, la alegría colectiva. Luego la cruz principal, escoltada por las pequeñas, recorrió los espacios de la institución hasta la plaza Abya Yala. La energía desbordó el lugar, todos y todas se fotografiaban con la cruz de mayo, deseándose “buena vibra” al ritmo del estribillo “Usted me va a perdonar”.