Lea las efemérides del 10 de abril (versión año 2022)

Día del Asistente Dental. Sirve de apoyo a dentistas y odontólogos. Es un personal que maneja tecnologías de atención boco-dental. También se le denomina higienista dental. Su día también se celebra en Venezuela como el Día Nacional de la Higienista Dental. Declarado en el año 1977, con el reconocimiento formal de los estudios de formación técnica del personal auxiliar de la odontología. Están adscritos y adscritas al Colegio de Odontólogos de Venezuela. También se agrupan en la Asociación Venezolana de Higienistas Dentales (AVHD). Día del Investigador Científico y Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. La celebración de este día constituye un reconocimiento a quienes se desempeñan en la actividad científica y tecnológica. La ciencia y la tecnología son fundamentales para el desarrollo de las sociedades y de los paises, siempre y cuando vayan enfocadas hacia la mejora de la calidad de vida y de la sustentabilidad planetaria, en lugar de aplicarse a la guerra y a la explotación irresponsable de recursos. La fecha fue adoptada por la UNESCO, coincidiendo con el nacimiento del médico y farmaceútico argentino Bernardo A. Houssay, (1887) y que obtuvo Premio Nobel de Medicina en 1947, por sus descubrimientos en fisiología y medicina, particularmente por sus trabajos en el rol de la hipófisis o glándula pituitaria en la regulación de la cantidad de azúcar en la sangre, a través del metabolismo de los hidratos de carbono. En Venezuela es también hoy el día del Investigador Científico y se le rinden honores a nuestros investigadores más destacados en todos los ámbitos. Día Internacional de la Homeopatía. Su creador, el médico alemán Samuel Hahnemann, nació un 10 de abril de 1755. La homeopatía es un sistema natural al tratamiento de las patologías, distinto al de la medicina alópata o tradicional. Se basa en la doctrina de que "lo similar cura lo similar", que sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas, si se utiliza de la manera apropiada (en este caso con diluciones extremas del agente o principio activo). Hay mucha polémica en el gremio médico sobre la validez científica de la homeopatía, pero la usan muchos médicos debidamente formados y acreditados, con resultados respaldados por la experiencia. Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa cristiana: Es la primera de las fechas en las que se conmemora la Pasión de Cristo, que cambian cada año por cuanto se rigen por el calendario lunar (siempre tienen lugar entre el 22 de marzo y el 25 de abril). El Domingo de Ramos es una celebración religiosa en la que la mayoría de las vertientes del cristianismo conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén, marcando el comienzo de la Semana Santa, que en este caso corresponde al domingo antes de Pascua o sexto domingo de Cuaresma. Conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y suele celebrarse con la bendición y distribución de ramas de palma o las ramas de otros árboles nativos de los paises en los que se realice la ceremonia, con un carácter simbólico similar al de las ramas de palma, intercambiadas a la llegada de Cristo en Jerusalén. Día Mundial del Síndrome de West (o Síndrome de Espasmos Infantiles). Es una patología caracterizada por una encefalopatía epiléptica (daño o alteración cerebral con convulsiones) que afecta a niños menores de un año de edad. La efeméride busca visibilizar esta enfermedad, así como apoyar a los niños que padecen el Síndrome de West y a sus familiares. Lleva el nombre del médico británico William James West (1793-1848), que la diagnosticó en su propio hijo, en el año 1841. Esta enfermedad neurológica es poco frecuente; tiene una incidencia estimada de 1 por cada 2.000 bebés y suele aparecer más en niños que en niñas. En el año 1710 en Gran Bretaña, entra en vigencia la primera ley sobre copyright, el Estatuto de Ana (la Reina Ana). Es lo que corresponde al derecho de autor. La citada ley otorgaba protección jurídica a libros y trabajos escritos, estableciendo que el dueño de los derechos de una obra era su propio autor, para evitar el plagio y los honores a falsos escritores por cuenta ajena. En 1755, nació en Alemania, Cristian Friedrich Sammuel Hahnemann, médico considerado fundador de la homeopatía. Se trasladará a Francia por conveniencias para la difusión y aplicación de sus descubrimientos. En 1782, nació Antonia Santos (f. 1819), una de las heroínas de la Independencia de Colombia. Considerada una de las mujeres más representativas de la independencia junto con Policarpa Salavarrieta y Manuelita Sáenz (ecuatoriana y de la Gran Colombia), que se unió a la causa de Simón Bolívar. Tuvo un papel importante en las batallas de Pantano de Vargas y de Boyacá. En 1851, en Venezuela se fundó la Provincia de Portuguesa por decreto del Congreso de la República bajo el mandato del general José Gregorio Monagas, el territorio que actualmente conforma el estado Portuguesa pasó a ser provincia, con Guanare como su capital. En 1860, en Venezuela se llevan a cabo las primeras elecciones con voto directo y secreto, aunque no universal, bajo la vigencia de la Constitución del 31 de diciembre de 1858. Pero sólo votaban los venezolanos varones mayores de 20 años o casados. Se elegiría al sucesor de Julián Castro y resultó electo el escritor Manuel Felipe Tovar. La contienda electoral fue entre Manuel Felipe Tovar , Pedro Gual, José Antonio Páez. En 1871 a la edad de 79 años muere en Buenos Aires, Lucio Norberto Mansilla, militar y político argentino destacado en la guerra de la Independencia contra la corona española, la guerra del Brasil y, en la batalla de la Vuelta de Obligado, contra una escuadra anglo-francesa en el río Paraná y guerra del Paraná. En 1882 en Venezuela, fueron ingresados al Panteón Nacional los restos mortales de Luis Brión. En 1883, se funda la Academia Venezolana de la Lengua. Es una institución cultural venezolana de carácter público cuyo objetivo es estudiar el desarrollo de la lengua castellana en Venezuela, velando por su integridad y cuidar que no se menoscaben sus raíces. En 1907, nació Germán Suárez Flamerich (f. 1990), político, abogado y diplomático venezolano. Fue presidente de la Junta de Gobierno después del magnicidio de Carlos Delgado Chalbaud el 13 de noviembre de 1950. En 1912 el transatlántico Titanic sale del puerto de Southampton (Reino Unido) con destino a Nueva York (Estados Unidos). Se hundiría entre la noche del 14 y madrugada del 15 de abril. En 1919, muere asesinado Emiliano Zapata (n. 1879), lider campesino y militar de la revolución mexicana. Fue impulsor de luchas sociales y defensor de la propiedad comunal de tierras, así como de la justicia social, la libertad y la igualdad. En 1910, se incorporó a las fuerzas maderistas atraído por las propuestas agrarias, como General en Jefe del Ejército Libertador del Sur y Centro; pero una vez que el movimiento triunfó, la devolución de tierras no se cristalizó y Zapata mostró su inconformidad. En 1925, nace en Caracas el escritor y político Guillermo García Ponce (f. 2010). Fue militante del Partido Comunista de Venezuela y jugó un papel importante en las insurrecciones del Carupanazo y el Porteñazo. Fue miembro de la Junta Patriótica que enfrentó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Más adelante dejó el PCV y fundó Vanguardia Unitaria Comunista, que pasó a ser Vanguardia Comunista. Acusado de rebelión militar estuvo encarcelado en el Cuartel San Carlos de donde se fuga en febrero de 1967 junto con Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez, a través de un túnel de 28 metros de largo cuya construcción les costó tres años. Fue integrante de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución aprobada en 1999, luego de ganar la presidencia el Comandante Hugo Chávez. En 2003 fundó el Diario VEA. En 1927 nace en Carora, estado Lara, Venezuela el escritor, periodista y político comunista Héctor Mujica (f. 2002). Estuvo prisionero en la Cárcel Modelo de Caracas en 1955, durante el régimen dictatorial del general Marcos Pérez Jiménez, donde fue torturado por la Seguridad Nacional. Estuvo exiliado en Chile. Fue candidato presidencial en 1973 y presidente del partido (PCV) entre 1990 y 1991. Falleció en 2002. En el año 1929, muere Lisandro Alvarado (1858). Fue un médico, historiador, etnólogo y lingüista venezolano. Fue incorporado como individuo de número de la Academia de Medicina (en 1905), la Academia de la Lengua (en 1922) y la Academia de la Historia (en 1923). Sus Obras completas en 8 volúmenes comenzaron a ser publicadas en 1958. Una colección inédita de sus manuscritos se mantiene en custodia de la Academia Nacional de la Historia. Fue masón en grado 30. Desde el 14 de mayo de 1980 sus restos reposan en el Panteón Nacional. En 1930, nace Dolores Huerta en Dawson, en Nuevo México (EE.UU), activista social y luchadora política por los derechos femeninos, sindicalista estadounidense, cofundadora y primera vicepresidente emérita del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de América. Fue llevada al Salón Nacional de la Fama de Mujeres (1993) y se le otorgó el Premio Eleonor Roosevelt de Derechos Humanos (1998), así como la Medalla Presidencial de la Libertad (2012). En el año 1931, muere Gibrán Jalil Gibrán (n. 1883), poeta, pintor, novelista y ensayista libanés; es conocido como el poeta del exilio. El libro más conocido de Yibrán es El profeta. Ha sido traducido a más de cuarenta idiomas y fue uno de los best-sellers del siglo XX en los Estados Unidos. En1987, es puesto oficialmente en servicio el Hospital “Dr. Domingo Luciani” de Petare, Caracas (Venezuela). Es un hospital general que recibe su nombre en honor al doctor Domingo Luciani, médico cirujano y profesor venezolano(f. 1979). Pertenece al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, dependencia del ministerio de Salud. En 2003, se produce el saqueo del Museo Nacional de Bagdad, al entrar los EE.UU en Irak, durante la segunda guerra del golfo Pérsico. Unas 50.000 piezas de gran valor histórico fueron robadas. En el año 2013 en Uruguay se aprueba la Ley de matrimonio igualitario. La Ley dice que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. En el año 2013, muere Robert Edwards (n. 1925), biólogo y fisiólogo británico Premio Nobel en Fisiología y Medicina (2010) por el desarrollo de la técnica de fecundación in vitro. En 2018, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, asume su culpa ante el Senado de EE.UU., del abuso de Cambridge Analytica, que utilizó datos de los usuarios para la campaña electoral de Donald Trump. En el año 2019 el consorcio internacional Event Horizon Telescope presentó la primera imagen jamás capturada de un agujero negro ubicado en el centro de la galaxia M87.