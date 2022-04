Lea las Efemérides del 9 de abril (versión año 2022)

El 9 de abril es el 99.º (nonagésimo noveno) día del año en el calendario y el 100.º en los años bisiestos. Quedan 266 días para finalizar el año. En 2022 es sábado.

Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales.

Abundan los datos curiosos y coincidencias sorprendentes.

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 9 de abril:





Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. A lo largo de cada año, en Colombia, siguen siendo asesinados líderes y lideresas sociales, políticos, sindicales, indígenas... Además ocurren masacres a manos tanto de fuerzas represivas del Estado como de irregulares y centenares de activistas reciben amenazas. Frente a esto, el país toma la fecha de hoy, en recuerdo del asesinato del líder social y aspirante a la presidencia de la República Jorge Eliecer Gaitán, candidato del partido liberal, que fue asesinado en la capital colombiana en 1948, lo que marcó todo un período histórico de guerra y de violencia que no se termina de cerrar, a pesar incluso de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Siguen actuando los paramilitares y grupos de exterminio al servicio de los factores de poder. De ahí, entonces, la continuidad de la conmemoración del "Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado" en ese país.



En el año 1765, nació Antonio Nariño (f.1923). Fue un político y militar colombiano que participó en la independencia del Virreinato de Nueva Granada. Junto a Pedro Fermín de Vargas, Francisco de Miranda, José Cortés de Madariaga y Eugenio Espejo, se le considera precursor de la emancipación de las provincias americanas del Imperio español.

En 1812, el gobierno de Buenos Aires prohíbe el ingreso de esclavos a la Argentina. Buenos Aires había llegado a tener una parte importante de su población de origen afrodescendiente. Pero es la Constitución de 1853 la que va a va a abolir en Argentina definitivamente la esclavitud, aunque muchos de los descendientes de esclavos negros murieron en las guerras.



En el año 1821, nació en París, Francia, el poeta, ensayista y crítico de arte y traductor francés, Charles Baudelaire, traductor de Edgar Allan Poe. Entre sus obras: "Las flores del mal", "Los paraísos artificiales" y "Pequeños poemas de prosa".



En el año 1828, tuvo lugar la Convención de Ocaña. Fue una asamblea constituyente que se desarrolló en la ciudad colombiana de Ocaña. Tenía como primer objetivo reformar la Constitución de Cúcuta. Surgió como reacción a múltiples levantamientos que venían presentándose desde 1826 y se buscaba que las regiones llegaran a acuerdos para terminar con insurgencias. La misma no logró sus objetivos.



En el año 1842, muere Tomás de Heres (n. 1795). Fue un militar y político venezolano. Reconocido Prócer de la independencia hispanoamericana. Participó en la campaña final de la independencia librada en el Perú, en calidad de jefe del estado mayor del ejército libertador y como secretario particular de Bolívar en 1824.



En el año 1865, se termina la Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense. El general Ulysses S. Grant vence al general Robert E. Lee. Se rinden los ejércitos confederados, con lo cual concluye la Guerra.



En el año 1872 en París, Francia, nace León Blum. Fue un escritor y político socialista francés. Alcanzará el rango de Primer Ministro en dos ocasiones y en 1946 será nombrado presidente de la República del último gobierno provisional. Blum fue uno de los líderes de la Sección Francesa de la Inteligencia Obrera y presidente del Consejo, ejerciendo de jefe de gobierno en dos ocasiones. Distinciones: Caballero de la Legión de Honor. Concours général. Entre sus obras: "Un portrait" y "The poemative Years" .



En el año 1879, muere en Río Caribe, Edo Sucre, el prócer Fernando Gómez de Saa. Fue un militar venezolano. Se unió a Bolívar formando parte de la expedición de Los Cayos, distinguiéndose siempre por su valor y subordinación.



En el año 1915, nació Magdalena Sánchez (f. 2005). Fue una cantante venezolana de música folclórica, conocida como La Reina del Cantar Venezolano. Fue la iniciadora de la difusión de los compositores populares caraqueños y de otras regiones del país, como Ignacio El Indio Figueredo, Luis Mariano Rivera, Lorenzo Herrera, Carlos Bonett, Eduardo Serrano, José Reyna, José Antonio López Mata (1920-1971) y Ángel Custodio Loyola. Ha sido reconocida como la pionera del canto popular venezolano.

En 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial se produce la Batalla de la Colina de Vimy (Paso de Calais), en la que los canadienses derrotan a los alemanes.



En el año 1936, nació Néstor Zavarce (f. 2010). Fue un actor de cine y tv, cantante, animador y político venezolano. Su carrera artística se inició a los 13 años de edad llegando a ser catalogado como un "Niño Prodigio del Cine Venezolano". Colaboró en los inicios de la televisión venezolana, en la Televisora Nacional (1952), donde participó en varias telenovelas como actor juvenil. Llegó a grabar más de 300 canciones para diversas compañías discográficas como Palacio de la Música, Velvet, RCA Victor, Grabaciones Antor e Interamericana de Grabaciones. A pesar de todo ello, fue gracias a la canción "Faltan cinco pa' las doce" (1963), composición de Oswaldo Oropeza, la que logró consagrarlo y que se convirtió en un clásico navideño en casi todos los países de habla hispana.

En 1945, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se retiran ante las fuerzas soviéticas en la batalla de Königsberg.



En el año 1948, muere asesinado Jorge Eliécer Gaitán (n. 1921). Fue un jurista, escritor y político liberal y candidato a la presidencia colombiano. Su muerte desató la revuelta conocida como el Bogotazo. Fue rector de la Universidad Libre entre 1936 y 1939, de la cual además, fue catedrático de Derecho Penal desde 1931 hasta su muerte.



En el año 1952, nació Juan Loyola (f. 1999), poeta, escultor, pintor, fotógrafo, cineasta y performancista venezolano. Aprovechaba desechos, cartones, plásticos y muchos materiales en sus obras, carros abandonados o chatarras que pintaba con el tricolor nacional amarillo, azul y rojo, junto con piedras y árboles que también pintaba. A todo esto le daba un toque símbólico de protesta y estilo de arte urbano.



En el año 1952, tuvo lugar en Venezuela la Tragedia en la iglesia de Santa Teresa en Caracas, después de que uno de los presentes gritara que había un incendio y provocara una estampida. Como resultado de la asfixia y el aplastamiento, 46 personas murieron y 115 resultaron heridas.



En el año 1952, se produce una revolución en Bolivia. En ese proceso, bajo el gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), tuvieron un gran protagonismo las organizaciones obreras. Se nacionaliza la producción minera, se lleva adelante una reforma agraria y se concede derecho al voto a los pueblos originarios. Es un período que comprende desde el 9 de abril de 1952 hasta el golpe de estado del 4 de noviembre de 1964.



En 1977 el Partido Comunista de España vuelve a ser legal, como parte de los cambios de la llamada "transición" a la democracia tras la dictadura de Franco. La legalización tuvo lugar durante el gobierno del presidente Adolfo Suárez.

En 1984, el gobierno de Nicaragua pide a la Corte Internacional de Justicia de la ONU que abra un proceso a Estados Unidos por violar el derecho internacional, al financiar y apoyar a la oposición armada de los "Contras". Estados Unidos fue condenado en 1986, pero rechazó el fallo por considerar que el tribunal carecía de jurisdicción en el caso.



En 2012: Facebook (en la actualidad Meta) compra Instagram. La red social Facebook, la más grande del mundo, compra por 1.000 millones de dólares en efectivo y acciones, a la red social Instagram, plataforma para compartir imágenes que en la que entonces publicaban unos 10 millones de usuarios sólo en Estados Unidos, además del resto del mundo.

En 2019, un equipo liderado por investigadores españoles logra por primera vez en ratones eliminar por completo el cáncer de páncreas.

