Lea las efemérides del 26 de marzo (versión año 2022)

El tiempo para evitar una subida catastrófica de la temperatura terrestre por las emisiones industriales y daños humanos a la naturaleza se está agotando y nos acercamos a un límite despues del cual el futuro ya no será nuestro. Por eso, la lucha contra el cambio climático es un compromiso de todos. Cambiemos el sistema, no el clima, porque... No hay planeta B. Credito: ElPaís.cr