Lea las Efemérides del 19 de febrero (versión año 2022)

Día Internacional Contra la Homofobia en el Deporte. Se celebra en conmemoración al nacimiento de Justin Fashanu, afrodescendiente nacido en Inglaterra, primer futbolista en reconocer públicamente en 1990 que era homosexual; lo que le llevó a tener que soportar una gran presión pública y que terminó por llevarle al suicidio. Justin acabó contra su propia vida agobiado por la depresión y la discriminación sufrida como futbolista, muy afectado por los ataques recibidos a partir de una falsa acusación de violación de un jugador al que entrenaba, y que a pesar de ser descartada por la Justicia, fue difundida por los medios de comunicación, condenándolo frente a la sociedad. El homenaje a Fashanu y a todos les deportistas disidentes sexuales, reivindica el derecho al deporte libre de discriminación, inclusivo y respetuoso de la sexodiversidad y otras expresiones de la diversidad humana. Día Mundial de las Ballenas. Se celebra cada tercer sábado de febrero en homenaje a estos mamíferos acuáticos gigantes que viven en los mares y océanos. El día tiene la finalidad de concientizar sobre la situación de riesgo en que están tales animales y sobre la importancia ecológica de estos cetáceos para el planeta. La efeméride se creó en el año 1980 en Maui (Hawai), por iniciativa de Greg Kauffman, fundador de Pacific Whale Foundation, para contribuir a generar conciencia respecto la amenaza de extinción en que se encuentran las ballenas jorobadas. Son considerados los mamíferos más grandes del planeta. Años atrás, y en menor medida en la actualidad, han sido sometidas a cacerías encarnizadas de la pesca ballenera para aprovechar sus cuerpos. Día Internacional del Pangolín. Establecido con el objetivo de crear consciencia sobre la delicada situación en que se encuentran estos raros mamíferos por la caza ilegal o furtiva y el comercio de su carne, sus escamas y sus fetos. Era poco conocido hasta que la pandemia de COVID-19 lo popularizo al ser señalado como uno de sus portadores o huesped intermediario antes de saltar el virus a la especie humana, lo cual no está comprobado. En 2016 a través de una campaña denominada ‘Wild for Life’ de la ONU se declaró como fecha conmemorativa en favor de este animal en peligro de exterminio, el tercer sábado de febrero, que en 2022, coincide con el día 19 del mes. En el año 1473, nació Nicolás Copérnico (f. 1543), monje astrónomo polaco, fundador de la astronomía moderna. Su contribución principal fue la teoría heliocéntrica, con la que la Tierra dejaba de ser el centro del Universo, y ello generó un cambio radical en la forma de entenderlo, causándo toda una "Revolución Científica". Además del modelo heliocéntrico del universo (la Tierra y los planetas girando alrededor del Sol y no a la inversa), Copérnico aportó un cambio en la teoría de la gravedad, en la definición del calendario gregoriano, en la llamada "teoría de los tres movimientos", el orden de alineación de los planetas y otros conocimientos. El 19 de febrero de 1743, nace en Lucca (Italia), el compositor y violonchelista italiano Luigi Boccherini de música de cámara El 19 de febrero de 1881, Kansas se convierte en el primer estado americano (de los Estados Unidos), que prohíbe la fabricación, venta o transporte de bebidas alcohólicas en su constitución, con el fin de forzar la abstinencia total o parcial. En el año 1873, se inauguró en Venezuela, parcialmente, el Palacio Federal Legislativo de Caracas. La construcción del Capitolio Federal comenzó el 21 de septiembre de 1872, inaugurándose parcialmente el 19 de febrero de 1873 pero quedó culminado totalmente en 1877. Es una construcción del siglo XIX en estilo Neoclásico, que alberga la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela; en las inmediaciones de la Plaza Bolívar de Caracas. Su denominación original era Capitolio Federal. Su construcción fue ordenada por el presidente Antonio Guzmán Blanco en su primer mandado (1870-1877); y, el 22 de agosto de 1997 fue declarado Patrimonio Nacional dado su valor histórico y arquitectónico. En el año 1878, Thomas Alva Edison patenta el Fonógrafo. Fue el primer dispositivo para grabar y reproducir sonidos desde la década de 1870 hasta la década de 1880. En el año 1926, en Nueva York se subasta en 106.000 dólares un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso, también conocido como Biblia Latina de 42 líneas o Biblia de Mazarino, siglo XV. Su primera edición es considerada como una obra maestra debido a su cuidada decoración y formato de 42 líneas por columna. Se estima que la imprenta de Gutenberg creó 180 ejemplares de la Biblia, de los que, según la Biblioteca Británica, en la actualidad existen 48 copias, algunas de las cuales son sólo fragmentos. En el año 1937, en Argentina, se suicida, Horacio Quiroga, cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Sus obras más conocidas son "Cuentos de la Selva", "Cuentos de amor de locura y de muerte", "Historia de un amor turbio", "El hombre muerto"... En 1940, nace en Cumaná el actor, director y profesor de teatro Ricardo Blanco Yegres (f. 2004). Trabajó en las novelas "Luisana mía" realizada por RCTV en 1981, y protagonizada por Mayra Alejandra y Jean Carlo Simancas, y con la participación especial de Herminia Martínez, Yanis Chimaras, Charles Barry y Virgilio Galindo; ¨La Revancha¨ - 1989 transmitida por Venevisión, protagonizada por Rosalinda Serfaty y Jean Carlo Simancas. También participó en la la película italiana "Ready tu kill"(1994) y junto con Franklin Virguez y Doris Well en la película ¨La Casa del agua¨. Fue directivo del sindicato de radio y tv. Falleció en Caracas el 18 de agosto de 2004. En el año 1941 en la provincia de Pontevedra (Galicia), España, un huracán abate unos 150.000 árboles y destruye las torres de más de trescientas iglesias. Desde esa fecha no se repite en Galicia ni en la Península Ibérica un temporal como el ocurrido hace ya más de 80 años. En 1947, nació Gustavo Rodríguez en Ciudad Bolívar, Venezuela (f. 2014). Fue primer actor de cine, teatro y televisión venezolano. Con Chalbaud estuvo en su producción de 1974 Boves, El Urogallo, y la telenovela de 1975, La Trepadora, protagonizada por Rodríguez y basada en la novela homónima de Rómulo Gallegos. En su carrera por más de 40 años, Rodríguez interpretó a los más variados y disímiles personajes, desde José Tomás Boves, a Carlos Gardel, a Karl Marx, al exdirector de la Seguridad Nacional de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Pedro Estrada en el papel de Pedro Escobar (telenovela Estefanía), al presidente venezolano Rómulo Betancourt, y Hamlet de William Shakespeare. En el año 1948 la Cámara Belga, aprueba la concesión del voto a la mujer en ese país europeo. Obtienen el derecho a votar y ser elegidas para desempeñar cargos públicos ejercido por las mujeres, reivindicación de la lucha histórica sufragista y democrástica de las mujeres. En el año 1951, muere en París, Francia el escritor y Premio Nobel de Literatura en 1947, André Gide, defensor de los derechos de los homosexuales. Un año después de su muerte, la Iglesia Católica incluirá sus libros en el índice de libros prohibidos. Entre sus obras: "Si la familia no muere", "El inmoralista", "Gorydon", "Los monederos falsos'... En 1953, nace 1953, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina (y vicepresidenta). En el año 1962, muere el doctor griego Georgios Papanicolaou (n. 1883), quien fue el inventor de la prueba médica de la boratorio que lleva su nombre, concebida para la detección del cáncer de cuello uterino. En 1974, nace en Caracas la escritora Keila Vall De La Ville. Antropóloga, magister en ciencia política y otros estudios. Su novela Los Días Animales (2016) fue Premio Internacional del Libro Latino (2018). Su libro de cuentos Ana No Duerme (2007) fue finalista en el Concurso Nacional de Autores Inéditos Monte Ávila Editores (2006). Ha publicado libros de poemas y editó una antología, Entre el Aliento y el Precipicio: poéticas sobre la belleza (2021). Además, es medalla de plata Panamericana en Escalada en Roca (1996) y participó en el primer intento femenino de escalada al Tepuy Roraima. Se lanza Adobe Photoshop (1990). En el año 1992 es ratificado el histórico acuerdo de no agresión y desnuclearización entre las dos Coreas, oficialmente en guerra desde 1953. En el año 1993 aparecen supuestos fragmentos del cráneo de Adolf Hitler en un tintero del Archivo Estatal de Rusia, procedentes de sus restos calcinados y desenterrados por la Unión Soviética en Berlín en 1945. No se tiene plena confirmación de esto. En el año 2002, la nave Mars Odyssey de la NASA comienza a cartografiar la superficie de Marte. En 2008, Fidel Castro anuncia que dejará la presidencia de Cuba y la comandancia de las Fuerzas Armadas. En el año 2010, la IUPAC renombra al elemento 112 de la tabla periódica como "copernicio", escogiendo la fecha en memoria de Nicolás Copérnico, cuyo nacimiento fue un 19 de febrero de 1473. En el año 2014, muere Simón Díaz (n.1914), conocido como El Tío Simón. Fue un cantante, compositor, poeta y humorista, emprendedor en el área de la música y la cultura venezolana. Sus canciones ya hacen parte de la venezolanidad y es también uno de los compositores del país más conocidos en el mundo, cuyas canciones como "Caballo Viejo" están en boca de afamados cantantes internacionales. En 2016, muere Umberto Eco, a los 84 años. Escritor y semiólogo. Sejó obras como Obra Abierta, Apocalípticos e Integrados, Cómo se Hace una Tesis, Lector in fabula y el Tratado de Semiótica General. En 1980 con su novela El Nombre de la Rosa, que se convirtió en un best-seller mundial. Otras novelas: El péndulo de Foucault, La isla del día de antes, Baudolino, La misteriosa llama de la Reina Loana, El cementerio de Praga y Número cero. Obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2000. En el año 2019 en Galápagos, Ecuador, se halla una tortuga que se creía extinta desde 1906. Se trata de Chelonoidis Phantasticus.