Lea las efemérides del 9 de enero (versión año 2022)

El 9 de enero es el noveno día del año en el calendario. Quedan 356 días para finalizar el año y 357 en los años bisiestos. En 2022 es un domingo.



Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales.



Abundan los datos curiosos y coincidencias sorprendentes. ¡Descúbrelas! Leerlas enriquece nuestra información, preserva la memoria histórica y también entretiene.



Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 9 de enero:



1. Día de los Mártires en Panamá. Homenaje a los panameños que se movilizaron en 1964 para que se cumpliera el acuerdo firmado entre su país y EE.UU., según el cual las banderas de ambos países debían ondear en la Zona del Canal gobernada por los norteamericanos.



2. Día del Ascenso en Globo en los Estados Unidos. Fue un evento que ocurrió por primera vez en la ciudad de Philadelphia, específicamente en la Plaza de la Independencia, en 1973. El aeronauta e inventor francés Jean Paul Blanchard, decidió hacer su primer vuelo oficial en globo. Sería exactamente el 9 de enero de 1793. Época en que aún no se había inventado ningún artilugio volador que fuese efectivo, alcanzaría la altura de 364 metros y dejaría maravillados a todos los presentes, incluyendo al mismísimo George Washington, quién cuenta la historia que había pedido al inventor hacer semejante proeza juntos.



3. En 1817, tuvo lugar en Venezuela la Batalla de Clarines. Fue un enfrentamiento militar librado en la Guerra de independencia de Venezuela en que los realistas vencieron a los patriotas.



4. En 1839 en la Academia de las Ciencias Francesa, Louis-Jaques-Mandé Daguerre anuncia el proceso del daguerrotipo, primer paso de lo que será la futura fotografía.



5. En 1859, nació Carrie Chapman Catt. Fue una feminista estadounidense y una de las dirigentes del movimiento por el sufragio femenino en Estados Unidos. Su activismo fue fundamental en la aprobación de la Decimonovena Enmienda a la Constitución, que otorgó a las mujeres el derecho al voto en 1920 (f. 1947).



6. En 1868, nació S. P. L. Sørensen. Fue un químico danés cuyo mayor aporte fue introducir la escala de potencial de hidrógeno (pH). También propuso que el concepto pH comprende la naturaleza de la materia como discontinua, al referirse al ion hidrógeno en disoluciones acuosas. La idea general de la discontinuidad plantea que “cualquier porción macroscópica de materia está constituida por una enorme cantidad de partículas animadas por movimiento constante”.



7. En 1871 en Venezuela se crea el Instituto Nacional de Estadística, que es el principal órgano público de estadística, siendo el ente central del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y encargado de la sistematización y publicación de datos estadísticos en el territorio venezolano.



8. En 1881, viene al mundo en el seno de una familia humilde, y en la bella ciudad de Florencia, Italia, Giovanni Papini, escritor y poeta italiano agnóstico y anticlerical. Obtendrá el título de maestro y trabajará como bibliotecario en el Museo de Antropología de Florencia, hasta que, en 1903 funda la famosa revista literaria "Leonado". Como ensayista se hará célebre con sus libros "El diablo", "Don Quijote del engaño" y "Gog". Más tarde se convertirá al catolicismo y escribirá su célebre " Historia de Cristo".



9. En 1894, en Lexington (Massachusetts) la empresa New England Telephone and Telegraph instala el primer teléfono operado con batería.



10. En 1898, nació Julio Garmendia en la hacienda "El Molino", cerca de El Tocuyo en el Estado Lara. Hijo de Rafael Garmendia Rodríguez y Celsa Murrieta. Fue uno de los alumnos fundadores del Colegio "La Salle". En 1909 publicó un pequeño ensayo en el diario "El Eco Industrial". Creador del Realismo Mágico Hispanoamericano. Obras: La tuna de oro, La tienda de muñecos. En 1914 cursó estudios en el Instituto de Comercio de Caracas, los cuales abandonó poco tiempo después para trabajar como redactor en el Diario "El Universal". Se relacionó con integrantes de la llamada generación del 28. Como diplomático, trabajó en la Legación de Venezuela en París. Fue Cónsul general en Génova, en Copenhague y Noruega.



11. En 1908, nació en París, en el seno de una familia burguesa, Simone de Beauvoir, mujer memorable y una de las figuras intelectuales francesas más importantes y comprometidas de mediados de siglo XX como novelista, filósofa existencialista y feminista. Algunas obras suyas, como "El segundo sexo" serán elementos fundacionales del femínismo.



12. En 1913, nació en Yorba Linda, California, Estados Unidos, Richard M. Nixon, político estadounidense que será el 37° presidente de los Estados Unidos, de 1969 a 1974, y se convertirá en el único presidente de su país que tenga que dimitir del cargo, debido a un escándalo de escuchas ilegales conocido con el nombre Watergate.



13. En 1951 inauguración oficial de la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.



14. En 1954, se presenta por parte de la empresa Internacional Business Machines (IBM) en Nueva York, la primera calculadora de transistores y círculos integrados, que supone un considerable adelanto técnico para la época. En 1957, la compañía lanzó el IBM 608, de considerable tamaño y un precio de unos 80.000 dólares.



15. En 1959, nació Rigoberta Menchú. Es una líder indígena y activista guatemalteca, miembro del grupo maya quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz (1992) y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1998).



16. En 1961 muere Emily Greene Balch, fue socióloga, escritora, sindicalista y pacifista estadounidense, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1946, compartido con John Raleigh Mott. Escritora estadounidense, premio nobel de la paz en 1946 (n. 1867). Durante la Primra Guerra Munddial ayudó a fundar la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad e hizo campaña contra la entrada de Estados Unidos en el conflicto armado.



17. En 1986, Kodak, el gigante de la cámaras, fue llevado a los tribunales por la compañía Polaroid por usar su patente y se vio obligado a compensar a sus clientes que habían comprado las cámaras y no podían comprar la película.



18. En 1988 fue la creación del movimiento pacifista internacional “Mujeres de Negro”. Fundado por la feminista, pacifista y activista Hagar Rublev (1954-2000) para protestar contra la ocupación y contra la violación de los derechos humanos del ejército israelí en los Territorios Palestinos. El movimiento se extendió a Italia.



19. En 2000 en Ecuador se cambia la moneda del sucre al dólar.



20. En 2005, en Palestina, tras la muerte de Yasir Arafat, se celebran elecciones presidenciales en las que resulta elegido el candidato de "Al Fatah" Mahmud Abas, también conocido como Abu Mazen, lo que es recibido con muestra de alivio por la comunidad internacional. Aunque muchos pronostican una guerra civil entre las distintas facciones palestinas, la transición se hará de manera más o menos pacífica.



21. En 2007 Apple presenta el primer iPhone que personifica la próxima generación de dispositivos de teléfonos móviles, con un diseño refinado y un panel táctil para la navegación que incluye además un teclado virtual.



22. En 2014, muere Luis "Camaleón" García. Fue un beisbolista venezolano, el mejor tercera base de su época.



23. En 2021, la red social Twitter suspende definitivamente la cuenta del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, por riesgo de que "incite a la violencia. Twitter fue el canal preferido de comunicación del presidente de Estados Unidos para anunciar sus decisiones más importantes e insultar a sus rivales.





