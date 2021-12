Lea las Efemérides del día 30 de diciembre (versión año 2021)

El 30 de diciembre es el día 364 del año en el calendario y el 365 en los años bisiestos. Queda 1 día para finalizar el año. En 2021 es un jueves. Disfrutémos con alegría para iniciar con las mejores perspectivas el 2022. Pero... ¡prudencia y precaución! No olvidemos que son tiempos de pandemia. Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales. Abundan los datos curiosos y coincidencias sorprendentes. ¡Descúbrelas! Leerlas enriquece nuestra información, preserva la memoria histórica y también entretiene. Comparte sugerencias por el correo puebloalzao@aporrea.org Ofrecemos al final de la lista de Efemérides una selección de noticias publicadas en Aporrea (titulares y enlaces al contenido) los días 30 de diciembre de varios años, entre 2003 y 2020. Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 30 de diciembre: Mañana es Despedida de Año (2021) y pasado mañana es Año Nuevo (2022). Día Internacional del Cine Indio. Generalmente se promueve en las noticias el cine norteamericano y en menor medida el europeo, pero no se suele mostrar mucho el cine de otros países y de otras latitudes del mundo. Los fans del cine producido en la India decidieron que un día como hoy sea dedicado a celebrar el Día Internacional del Cine Indio, con el objetivo de promocionar y difundir las obras cinematográficas de diversos géneros que se han desarrollado en ese país de interesantes tradiciones, que es el segundo más habitado del planeta (después de China). El Día Internacional del Cine Indio fue declarado en 2009 para celebrarse el 30 de diciembre de cada año con el fin de difundir y promocionar en Latinoamérica y España a la industria del Cine de la India. Nace en Bombay (India Británica) Joseph Rudyard Kipling (1865). Fue un escritor y poeta británico. Autor de relatos, cuentos infantiles, novelas y poesía. Algunas de sus obras más populares son la colección de relatos The Jungle Book (El libro de las tierras vírgenes, 1894), La novela de espionaje Kim (1901) el relato corto " The Man Who Would Be King". ("El hombre que pudo ser rey" 1888). Kipling rechazó el premio nacional de poesía Poeta Laureat en 1895, la Orden de Mérito del Reino Unido y el título de Sir de Caballero de la Orden del Imperio Británico en tres ocasiones. Sin embargo, aceptó el Premio Nobel de Literatura de 1907, que lo convirtió en el primer escritor británico en recibir este galardón, y el ganador del premio Nobel de Literatura más joven hasta la fecha. Muere tres días después de resultar mortalmente herido en un atentado en Madrid, España, Juan Prim y Prats (1870). Fue conde de Reus, marqués de los Castillejos y vizconde del Bruch, militar y político liberal español del siglo XIX que llegó a ser presidente del Consejo de ministros. Los autores del crimen nunca serán descubiertos. Formó parte del gobierno provisional como ministro de la Guerra y presidente de junio de 1869 al día del atentado. En Manila, Filipinas se procede a la ejecución por las autoridades españolas, de José Protasio Rizal (1896), médico oftalmólogo y escritor filipino acusado de agitación política. Su muerte desatará movimientos de protesta contra los españoles, hasta convertirse en la Guerra de Liberación de Filipinas. Es considerado el héroe nacional de Filipinas y fundador en 1892 de la Liga Filipina. Lenin proclama el establecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), al ser aprobado por el Congreso de los Soviets en 1922, a cinco años de la Revolución Rusa. Nace Haydée Santamaría (1923), conocida por su apodo "Yeye", una guerrillera, feminista y política cubana, heroína de la República de Cuba. El 26 de julio de 1953, participó en el asalto al Cuartel Moncada, acción por la que fue encarcelada junto a Melba Hernández. Tras su liberación, fundó el Movimiento 26 de Julio, del que integró su dirección nacional. Trabajó en el Ministerio de Educación. Luego, fundó y dirigió la Casa de las Américas de 1959 hasta su muerte, en 1980. Desde allí, influyó decisivamente en la política cultural del país. Madre de la científica y política cubana Celia Hart Santa María. En el año 1927 se inaugura la línea "Ginza Line" en Tokio (Japón), el primer metro de Japón y Asia. En 1930 se inaugura en Caracas el Hotel Majestic, el edificio más alto de la época y primero con ascensor y agua caliente por grifería. Fue demolido en 1949. El Hotel Majestic estaba ubicado al frente del Teatro Municipal y de la antigua plaza de San Pablo en parte de lo que serían después los terrenos de la torre sur del Centro Simón Bolívar. El Majestic fue centro de reunión de la alta sociedad caraqueña, así como lugar de hospedaje de muchos de los artistas que se presentaban en el Teatro. Entre sus huéspedes más distinguidos estuvo Carlos Gardel, en 1935. El poeta, humorista y escritor, Aquiles Nazoa, desempeñó allí oficios. Se oficializa el cambio de nombre del Pico La Columna por Pico Bolívar en honor al Libertador Simón Bolívar, en una ceremonia al pie del monumento de La Columna y con agua del río Chama (1934). Muere Romain Rolland (1944). Fue un escritor francés que ganó el Premio Nobel de Literatura de 1915. Su primer libro fue publicado en 1902, cuando tenía treinta y seis años. Escribió inicialmente para el teatro, dramas históricos y filosóficos, biografías de grandes personalidades. Su obra maestra es Juan Cristóbal (Jean-Christophe, 1904-1912), una novela. Durante la Primera Guerra Mundial defendió posiciones pacifistas, expresadas en algunos de sus escritos. En 1944 nace Teresa Parodi en Corrientes, Argentina, una de las artistas más populares del folklore de esa nación. Se consagró en el Festival de Cosquín en 1984 y ha tenido una larga carrera. En 2014 se convirtió en la primera titular del ministerio de Cultura de su país. En 1946 nace "Patti" Smith, en la ciudad de Chicago (EEUU), poeta y cantante estadounidense considerada "la madrina del punk" al darle una mirada feminista e intelectual a ese género musical. Nace José Visconti (1948), periodista, locutor, presentador de televisión, escritor y profesor universitario venezolano. Figura del periodismo deportivo. Saltó a la fama en Venezuela debido a su trabajo en televisión como presentador deportivo en RCTV y Meridiano Televisión. En el 2014 publicó el libro "Francisco El Papa de los pobres", sobre la vida y obra del padre Jorge Bergoglio, y su camino hasta convertirse en el papa Francisco. Obtuvo muchas de distinciones y premios nacionales de Periodismo Deportivo y académicos. En Buenos Aires Argentina, el Gobierno de Juan Domingo Perón legaliza la prostitución que estaba "prohibida" y se crea el Sindicato de Meretrices (1954). Los luchadores vietnamitas y las movilizaciones contra la guerra consiguen que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, detenga los bombardeos en Vietnam del Norte (al menos sobre los poblados civiles) y anuncie conversaciones de paz (1972). Muere D.E. Stevenson (1973), una novelista y escritora británica, prolífica autora de novelas humorísticas y románticas que firmaba como D. E. Stevenson. Comenzó a escribir a los ocho años, en secreto, porque tanto sus padres como la institutriz reprobaban su afición a la literatura. Como mujer no recibió autorización ni apoyo para matricularse en la universidad. Pero, por encima de todo se destacará con sus escritos y publicaciones: Peter West, 1923, Listening Valley, 1944, Five Windows, 1953, Anna and her Daughters, 1958, The Blue Sapphire, 1963, The House of the Deer. 1970, entre otros. En 1983 la guerrilla salvadoreña ocupa el principal cuartel del norte de su país, a 60 kilómetros de la capital San Salvador. La Santa Sede y el Estado de Israel firman el acuerdo histórico de reconocimiento mutuo. Establecen relaciones diplomáticas (1993). La reina Isabel II nombra Caballero del Imperio Británico al músico Elton John (1997). En Venezuela, se aprueba y pone en vigencia la nueva Constitución, naciendo así, la Quinta República (1999). Hoy en día hay sectores de oposición tanto de derecha como de izquierda al gobierno de Nicolás Maduro que consideran que esa Constitución se encuentra "anulada de facto", y que la política de Estado obedece a criterios extra constitucionales. En 2004 en la Argentina, se produce una tragedia en el barrio de Once (Buenos Aires). Se incendia el boliche República de Cromañón (discoteca), a causa de una bengala lanzada en su interior. Mueren 194 personas, en la mayor tragedia no natural de la Argentina. En marzo de 2006, el jefe de Gobierno fue destituido en un juicio político que evaluó sus responsabilidades (desde el punto de vista preventivo y de vigilancia del cumplimiento de normativas). El gerente y los músicos de la banda que se presentaba fueron condenados en 2009. Para ello hubo gran presión de los familiares de los jóvenes fallecidos y los sobrevivientes del incendio, que conformaron un gran colectivo de movilización pública y demanda de justicia, por las muertes y los daños sufridos. La tragedia concientizó a la sociedad sobre el estado de las discotecas y locales destinados a espectáculos musicales, llevando a una gran revisión por parte del gobierno que resultó en la clausura de una gran cantidad de ellos. En 2006 en Bagdad (Irak), Saddam Husein es ejecutado en la horca, después de que en 2003 Irak fuese invadido por una coalición de países encabezada por Estados Unidos y el Reino Unido. La invasión se desencadenó a partir de las acusaciones del presidente de Estados Unidos George W. Bush hacia el líder iraquí de poseer armas de destrucción masiva y tener vínculos con la organización terrorista Al-Qaeda. Años después Bush reconocería que las "armas de destrucción masiva" jamás se encontraron (pero sirvió de excusa para esconder las verdaderas intenciones económicas y geopolíticas del imperialismo norteamericano). En España, ETA hace estallar un potente coche bomba en el aparcamiento de la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid - Barajas. La explosión mata a dos personas (2006).