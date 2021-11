(VIDEOS) Venezuela con todo listo para este sábado obtener otro Récord Guinness como la orquesta más grande del mundo

11.11.21 - Venezuela buscará entrar este sábado al libro de los récords Guinness como el país con la orquesta más grande del mundo, cuando unos 12.000 niños y jóvenes interpretarán la Marcha Eslava, de Piotr Ilich Tchaikovsky.



Los miembros del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela interpretarán la obra de música clásica en el Patio de Honor de las Academia, ubicado en Caracas, la capital del país suramericano.



En un comunicado, el Ministerio de Comunicación indicó que la marca de la orquesta más grande del mundo reunida en una presentación la ostenta en la actualidad una agrupación rusa que reunió a 8.097 integrantes en 2019.



Este jueves se efectuó la rueda de prensa donde dieron los detalles de la que será la Orquesta Sinfónica Más Grande del Mundo, que tocará este sábado en el Patio de las Academias de Fuerte Tiuna en Caracas, con más de doce mil integrantes que tocarán simultáneamente por al menos 7 minutos.



La rueda de prensa fue ofrecida por los ministros de Cultura y de Información y Comunicación, Ernesto Villegas y Freddy Ñáñez, respectivamente, además de Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema, y de David Ascanio, uno de los directores que llevarán la batuta este sábado como el director de orquesta, quienes -desde la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño- emitieron que está todo listo, además de preservarse las medidas sanitarias pertinentes para que la música venezolana sea Récord Guinness.





La Orquesta Simón Bolívar en la actualidad está integrada en todas sus escuelas del país por un millón 22 mil músicos; sin embargo, se espera que para este sábado doce mil de ellos formen parte de lo que será otro acontecimiento histórico en el país cuando busquen una marca para los Récords Guinness, debido a que estarán tocando la misma música conjuntamente.Eduardo Méndez indicó que «para nosotros es un gran orgullo hablar de este tema tan especial. El pasado abril de 2018 se hizo la despedida que le hiciera al maestro José Antonio Abreu con 10.700 niños quienes tocaron y homenajearon en El Poliedro de Caracas. En esa ocasión decidimos contactar con el Récord Guinness, ya habíamos superado otras marcas pero ellos nos pidieron una preparación, documentación, son muy rigurosos en eso, ellos estudian todo, pero el tiempo no daba para hacerse de inmediato. Luego vino la pandemia, sin embargo, seguimos con las diligencias pertinentes y se debieron acatar las medidas sanitarias; hace dos meses y medio retomamos la idea y tendremos todos los cuidados necesarios y estrictos para preservar la bioseguridad de los músicos y del espacio».Añadió que «la obra que vamos a ejecutar es "La Marcha Eslava", del maestro de Piotr Ilich Tchaikovsky, que dura aproximadamente 12 minutos. Es complicada de tocarse pero tendremos el reto de cumplir; esa obra se eligió en un consejo académico, la misma cumple con lo necesario para que se toque en conjunto y todo niño que ha estado en la orquesta la ha tocado en algún momento Los músicos tienen más de dos meses ensayándola desde sus estados, hoy se están trasladando a Caracas a disfrutar de este gran evento».El director David Ascanio agradeció la oportunidad de ser uno de los que conduzca a los 12 mil niñas y niños en este magno evento: «Tendremos mucho que hacer, además que tocaremos otras canciones para el disfrute de todo el país. Yo he estado desde muy pequeño como integrante de esta orquesta a la cual me siento orgulloso».En ese sentido el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, comentó que "tiene que ser un intento exitoso. La cultura venezolana está cerrando el 2021 en alto; estamos en plena Filven, acaba de terminar el Festival Mundial de Poesía, además de la IV Bienal del Sur que se desarrolla en Venezuela y que el 15 comienza a transmitirse la serie Carabobo Camino de Libertad. Es un signo vital de Venezuela el que estos acontecimientos se estén llevando a cabo a finales del año y no podía quedar exceptuado este bastión creado por el maestro Abreu".Además, el ministro del Mippci, Freddy Ñañez, sostuvo que «ha sido un verdadero reto que ha asumido la Revolución Bolivariana con este sistema de orquestas impulsado bajo el gobierno del Comandante Chávez y que en estos 20 años le ha dado muchas satisfacciones al país, además de que hemos cumplido con todos los requisitos necesarios que ellos han pedido. Estamos preservando de manera adecuada las medidas sanitarias de todos los participantes, el transporte, los alojamientos y la logística necesaria».Por motivos de seguridad y limitaciones de espacio, los organizadores del recital aclararon que no habrá acceso al público y sólo asistirán personalidades invitadas.El concierto se extenderá por una hora y, tras tocar la Marcha Eslava, interpretarán temas nacionales, como "El Alma Llanera" y "Venezuela".Creado en 1975, el sistema de orquestas y su fundador, el fallecido maestro José Antonio Abreu, han recibido unos 70 reconocimientos mundiales, entre ellos, la medalla Mozart de la UNESCO, por haber "contribuido al enriquecimiento y desarrollo de la música" y "por servir de modelo a otros países.

Ultiman Detalles

Por qué es tendencia Venezuela en Twitter

Ya en el 2018 Venezuela había conseguido romper un récord mundial con un gran concierto que reunió a 10.701 músicos en homenaje al creador del sistema de orquestas José Antonio Abreu.

